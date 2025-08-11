Σε φάση ριζικής αναδιάταξης βρίσκεται το ελληνικό εμπόριο, το οποίο αναζητεί βηματισμό, λίγα χρόνια μετά την έξοδο από την εφιαλτική εμπειρία της πανδημίας. Νέες εμπορικές πιάτσες αναδύονται, ιστορικοί δρόμοι όπως η πολύπαθη Σταδίου αναγεννώνται, ενώ τα εμπορικά κέντρα αποκτούν άλλη δυναμική και χαρακτήρα.

Σήμα κατατεθέν της αλλαγής που κυοφορείται είναι η επέκταση των πολυεθνικών και των μεγάλων αλυσίδων, οι οποίες επενδύουν εκατομμύρια ευρώ στην καταναλωτική εμπειρία και η εμφανής υποχώρηση των μεμονωμένων μικρομεσαίων εμπόρων. Οι τελευταίοι, στην πλειονότητά τους, αδυνατούν να ακολουθήσουν την επενδυτική φρενίτιδα που έχει εκτοξεύσει τα ενοίκια των καταστημάτων. Όχι μόνο στην Ερμού, τον πιο δημοφιλή εμπορικό δρόμο της χώρας, όπου τα μηνιαία μισθώματα κινούνται στην περιοχή των 300 ευρώ το τ.μ.(!), αλλά και σε όλη την επικράτεια.

Η «μάχη των δρόμων»

Ο 15ος ακριβότερος δρόμος στον κόσμο, σύμφωνα με έρευνα της Cushman & Wakefield, αλλά και το Κολωνάκι, συνεχίζουν να προσελκύουν γνωστές μάρκες, όπως οι JD Sports, Pandora, Adidas και Vakko, που στήνουν καταστήματα-ναυαρχίδες. Πρόκειται για δύο εμπορικές πιάτσες υψηλού προφίλ, όπου όλα τα γνωστά ονόματα του λιανεμπορίου επιδιώκουν να έχουν παρουσία. Πέρα από τις σταθερές αξίες του ιστορικού κέντρου, δυναμικό comeback επιχειρεί η οδός Σταδίου. Η ιστορική αυτή οδός, που κάποτε αποτελούσε την καρδιά του αθηναϊκού εμπορίου, επιχειρεί σήμερα να γυρίσει σελίδα και να ανακτήσει τη χαμένη της αίγλη. Μετά από χρόνια απαξίωσης και παρακμής, με τα σφραγισμένα ρολά και τα κτίρια-φαντάσματα να κυριαρχούν, νέες πρωτοβουλίες έρχονται να συμβάλουν στην αναγέννησή της.

Η Στοά Αρσακείου

Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια διεκδικεί η Στοά, το project για την αναμόρφωση του Αρσακείου Μεγάρου, ενός εμβληματικού ακινήτου που φιλοδοξεί να μετατραπεί σε έναν πολυσυλλεκτικό προορισμό. Η Σταδίου ποντάρει στην καθημερινή κυκλοφορία 450.000 δυνητικών πελατών και στην τουριστική άνθηση της Αθήνας, αλλά και στο γεγονός πως το 30% των κατοίκων των βορείων προαστίων δηλώνει πρόθυμο να την επισκεφθεί για αγορές.

Η εταιρεία Legendary Food, που έχει αναλάβει την ανάπτυξη και διαχείριση του χώρου για 35 χρόνια, φιλοδοξεί να μετατρέψει τη Στοά σε έναν από τους πιο επισκέψιμους προορισμούς της Αθήνας, με στόχο τα 3 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει, με την εμπορική πτέρυγα επί της Σταδίου να έχει ζωντανέψει με καταστήματα όπως τα The Bostonians και Lacoste, ενώ η Nike εγκαινίασε πριν από μερικά 24ωρα το 10ο κατάστημά της στην Ελλάδα μέσα στο Μέγαρο Αρσακείου. Η «καρδιά» του εγχειρήματος, οι χώροι εστίασης, αναμένεται να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο.

Η Ομόνοια και το Μινιόν

Η αναβίωση του Κέντρου δεν περιορίζεται στη Σταδίου. Στην Ομόνοια, μια πλατεία που για πολλά χρόνια είχε χάσει την αίγλη της, η επιστροφή του ιστορικού πολυκαταστήματος Μινιόν αποτελεί σημείο καμπής. Η επένδυση της Dimand, ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ, μεταμορφώνει το κτίριο των 18.580 τ.μ. σε ένα συγκρότημα μεικτών χρήσεων, που θα φιλοξενήσει γραφεία, εμπορικά καταστήματα, αλλά και κατοικίες, με στόχο την επαναφορά μόνιμων κατοίκων στην περιοχή. Ο πρώτος μεγάλος ενοικιαστής είναι η Zara, η οποία έστησε το «αρχηγείο» της καταλαμβάνοντας 6.000 τ.μ. σε τέσσερα επίπεδα, αποτελώντας ένα flagship store που δίνει ώθηση σε ολόκληρη την περιοχή.

Πόλος έλξης τα malls

Ηχηρό «παρών» στον νέο χάρτη του εμπορίου δίνουν και τα μεγάλα malls, τα οποία αλλάζουν μορφή και στόχευση. Οι προοπτικές, σύμφωνα με τους ειδικούς του real estate, είναι μεγάλες, καθώς η Ελλάδα υστερεί σημαντικά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, με μόλις 56 τ.μ. μεικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας ανά 1.000 κατοίκους, έναντι 88 τ.μ. στη Σερβία και 103 τ.μ. στη Βουλγαρία. Αυτό το κενό δημιουργεί ένα πρόσφορο έδαφος για νέες επενδύσεις.

Το πιο εμβληματικό έργο που έχει μπει σε ράγες είναι το The Ellinikon Mall στο Ελληνικό, που αναλαμβάνει να κατασκευάσει η ΤΕΡΝΑ. Με προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ, το νέο mall θα είναι το μεγαλύτερο της χώρας και ένα από τα μεγαλύτερα στη Νότια Ευρώπη, με 100.000 τ.μ. μεικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας και περίπου 350 καταστήματα. Δεν πρόκειται απλώς για ένα εμπορικό κέντρο, αλλά για έναν προορισμό εμπειρίας, με εκτεταμένους χώρους ψυχαγωγίας, κινηματογραφικό συγκρότημα και 30.000 τ.μ. πρασίνου. Η δυναμική του έργου είναι ήδη εντυπωσιακή, με το 63,5% της συνολικής επιφάνειας να έχει ήδη συμφωνηθεί για μίσθωση, με τα ενοίκια να διαμορφώνονται στα 52 ευρώ/τ.μ.

Στο Ελληνικό

Στα σκαριά βρίσκεται και το Riviera Galleria, το οποίο θα αναπτυχθεί στην παραλία του Ελληνικού. Με προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ, το Galleria φιλοδοξεί να προσελκύσει διεθνή πολυτελή brands και premium εστιατορίων.

Σχέδια αναμόρφωσης του Village Park στου Ρέντη έχουν η Premia των αδελφών Γεωργιάδη και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, οι οποίοι απέκτησαν το ακίνητο πριν από μερικούς μήνες. Πληροφορίες θέλουν να επενδύουν 10-15 εκατ. ευρώ, με στόχο να δημιουργήσουν έναν χώρο συνάντησης και ψυχαγωγίας, πέρα από την απλή αγορά προϊόντων.

Οι βιτρίνες στην εποχή της AI

Η ανανέωση της εικόνας των καταστημάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα, δεν είναι απλώς μια επιλογή, αλλά μια κρίσιμη συνθήκη επιβίωσης στον άκρως ανταγωνιστικό κόσμο του εμπορίου. Αυτή η συνεχής αναμόρφωση είναι απαραίτητη για να διατηρηθεί ένα brand επίκαιρο και ελκυστικό στα μάτια των καταναλωτών. Ωστόσο, πρόκειται για ένα ακριβό «σπορ», ειδικά τώρα που η τεχνολογία και, κυρίως, η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) έχουν εισβάλει δυναμικά στον χώρο. Με καινοτομίες όπως τα «έξυπνα» δοκιμαστήρια και οι διαδραστικές οθόνες, το ψηφιακό συναντά το φυσικό, προσφέροντας μια νέα εμπειρία αγορών.

Σύμφωνα με επαγγελματία του κλάδου, το κόστος για την αναμόρφωση ενός καταστήματος ξεκινά από 600 έως 750 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με το concept και τις ανάγκες του brand. Οταν όμως προστεθούν ηλεκτρονικά συστήματα, όπως οθόνες υψηλής ανάλυσης και tablets, το κόστος μπορεί να φτάσει στα 1.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Αν και τα ποσά αυτά είναι σημαντικά, οι έμποροι που επιθυμούν να παραμείνουν στην κορυφή και να ξεχωρίσουν, πρέπει να κάνουν αυτές τις επενδύσεις. Η αναγκαιότητα της ανανέωσης υπερβαίνει πλέον το κόστος, καθώς αποτελεί το κλειδί για την προσέλκυση και τη διατήρηση του σύγχρονου πελάτη.

Ενοίκιο € 4.500 για κατάστημα 100 τ.μ.

Σε πραγματικό πονοκέφαλο για τον εμπορικό κόσμο εξελίσσονται οι ανανεώσεις των μισθώσεων. Οι απαιτήσεις έχουν… ξεφύγει. Όλο και περισσότεροι έμποροι εμφανίζονται απρόθυμοι να υποκύψουν στις υπερβολικές αξιώσεις και κάποιοι είναι διατεθειμένοι να εγκαταλείψουν το κατάστημα, εάν δεν υπάρξει συμβιβασμός, μία μέση λύση η οποία να ικανοποιεί και τα δύο μέρη.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γνωστού επιχειρηματία, που διατηρεί κατάστημα στην Ερμού (στη συμβολή των οδών Ερμού και Νίκης). Τον πιο εμπορικό δρόμο της χώρας. Ο ιδιοκτήτης του χώρου αξίωσε σχεδόν τριπλασιασμό του ενοικίου, προκειμένου να αποδεχτεί ανανέωση της σύμβασης. Συγκεκριμένα, όπως πληροφορούμαστε, ζήτησε μηνιαίο μίσθωμα 45.000 ευρώ(!) από 17.000 ευρώ προηγουμένως για χώρο 130 τ.μ. (80 τ.μ. ισόγειο και 50 τ.μ. υπόγειο που χρησιμοποιείται ως αποθήκη). Φυσικά, ο έμπορος αρνήθηκε την πρόταση και διαμήνυσε στον ιδιοκτήτη να αναζητήσει ήδη καινούργιο μισθωτή, γιατί αυτός αποφάσισε να αποχωρήσει.

Κρούσματα υπερβολικών απαιτήσεων για την εκμίσθωση εμπορικών χώρων εντοπίζονται και στην ελληνική επαρχία. Ειδικά, όταν ο υποψήφιος ενοικιαστής είναι πανελλαδική αλυσίδα, η οποία επιδιώκει να επεκταθεί εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων. Υψηλόβαθμο στέλεχος γνωστής αλυσίδας, που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του, αναφέρει ότι ιδιοκτήτης στην Καβάλα αξίωσε για κατάστημα 100 τ.μ. την καταβολή μηνιαίου μισθώματος ύψους 4.500 ευρώ! Αντίστοιχα ενοίκια, σημειώνει, «πληρώνουμε για κατάστημα στο Χαλάνδρι».

Η αντίσταση των… εμπόρων

Αντίστοιχες απαιτήσεις, επισημαίνει, συνάντησε και στην ακριτική Αλεξανδρούπολη. Τα εξωπραγματικά νούμερα ανάγκασαν την αλυσίδα να αναστείλει τα σχέδια επέκτασης, αφού κρίθηκε ασύμφορη η απόκτηση παρουσίας. Παράλληλα, αποφάσισε να μην αρνηθεί και στους συνεργάτες του δικτύου franchise, τη δυνατότητα να ανοίξουν σημείο στις συγκεκριμένες πόλεις. Μέχρι οι ιδιοκτήτες… να εξορθολογήσουν τις απαιτήσεις τους και να προσγειωθούν στην πραγματικότητα του εμπορίου, το οποίο σήμερα σε μεγάλο βαθμό πιέζεται.

Kαταστήματα-«άγκυρες»

Η συγκέντρωση που παρατηρείται σε όλους τους κλάδους του λιανεμπορίου – σε συνδυασμό φυσικά με την ανάπτυξη του e-commerce – θα οδηγήσει μοιραία, όπως λέει, στη δραστική μείωση του αριθμού των φυσικών καταστημάτων. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη πρόβλεψη, την οποία, όπως υποστηρίζει, μοιράζονται και άλλοι managers, τη δυναμική και τη ζωντάνια τους θα διατηρήσουν οι ιστορικοί και δημοφιλείς εμπορικοί δρόμοι κάθε πόλης, με κορυφαία την Ερμού στην Αθήνα και οι υπόλοιπες θα φυτοζωούν.

«Οι μεγάλοι παίκτες θα κρατήσουν τα καταστήματα-“άγκυρες” σε malls και εμπορικές πιάτσες με μεγάλη επισκεψιμότητα, τα οποία θα εξοπλίσουν με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, και τα υπόλοιπα θα τα κλείσουν. Μεγάλο κομμάτι του τζίρου θα γίνεται και από τα e-shops», σημειώνουν χαρακτηριστικά. Εδώ κάπου κολλάνε και οι προβλέψεις των μικρομεσαίων εμπόρων, που εκτιμούν πως, εάν δεν αλλάξει κάτι άμεσα, τα επόμενα χρόνια θα κλείσουν 200 χιλιάδες μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις, από περίπου 700.000 που υπάρχουν σήμερα.

Ο εμπορικός κόσμος και κυρίως οι μικρομεσαίοι, που είναι η πλειονότητα, βρίσκονται σε αναβρασμό και ζητούν λύσεις από την πολιτεία, αφού, όπως λένε εκπρόσωποί τους, αδυνατούν να ανταποκριθούν. Οι μόνοι, όπως σημειώνουν, που μπορούν να ανταποκριθούν, είναι οι πολυεθνικές, οι οποίες κερδίζουν όλο και περισσότερο χώρο στους πιο εμπορικούς δρόμους της χώρας.