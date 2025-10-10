Ελληνικός καφές και freddo espresso από τη Μονμάρτρη ως τις Πυραμίδες και το Νέο Δελχί. Παστίτσιο και φρέσκα ελληνικά ζυμαρικά στη Βηρυτό. Και όλα αυτά με ελληνική σφραγίδα.

Οσο απίθανο και εάν ακούγεται, πρόκειται για τη νέα πραγματικότητα που με αρκετή προσπάθεια διαμορφώνουν μια σειρά από ελληνικές αλυσίδες καφέ και εστίασης.

Ολο και περισσότερες εταιρείες επιλέγουν να γίνουν πιο εξωστρεφείς και να αναπτυχθούν στο εξωτερικό με συγκεκριμένο σχέδιο. Σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, όταν η διεθνοποίηση των εργασιών ήταν μια αναγκαστική διέξοδος στην καθίζηση που υπέστη η κατανάλωση στην Ελλάδα στα χρόνια της βαθιάς κρίσης.

Από τη Μονμάρτρη ως τις Ινδίες

Το πιο πρόσφατο «χτύπημα»… εξωστρέφειας ήρθε από την Coffee Island. H πατρινή αλυσίδα καφέ η οποία ήδη δραστηριοποιείται σε 14 χώρες και 4 ηπείρους, εγκαινίασε πριν από μερικά 24ωρα το νέο της κατάστημα στο Κάιρο.

Λίγο διάστημα πριν έκανε γνωστή την είσοδό της στο Ερμπίλ, με το πρώτο της κατάστημα στο Boulevard, ενώ στην Ινδία πρόσθεσε δύο ακόμη στην περιοχή Πούνε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι παράλληλα προετοιμάζει την επέκτασή της στη Γαλλία, όπου μέχρι το τέλος του 2025 ανοίγει κατάστημα στη Μονμάρτρη και με βλέψεις για περαιτέρω επέκταση στη Λυών.

Ανοιγμα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής τόλμησε πρόσφατα και η Mailo’s.

Η αλυσίδα φρέσκων ζυμαρικών του Νίκου Μουτσουφούρη, στην οποία συμμετέχει μετοχικά η «Γρηγόρης» του επιχειρηματία Βλάσση Γεωργάτου, άνοιξε το πρώτο κατάστημα στον Λίβανο και μάλιστα με τα πρώτα δείγματα γραφής να καταγράφονται ως ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Οι συνεργασίες σε Τορόντο, Γερμανία

Πληροφορούμαστε πως η εταιρεία σχεδιάζει ήδη με τον τοπικό συνεργάτη που έχει αναλάβει το master franchise την ανάπτυξη νέων σημείων, πολύ γρηγορότερα απ’ ό,τι αρχικά είχαν υπολογίσει. Παράλληλα δρομολογεί τη δημιουργία δεύτερου σημείου στον Καναδά, και συγκεκριμένα στο Τορόντο, ενώ εξετάζει πλέον ενεργά την είσοδο στην αγορά της Γερμανίας.

Το επόμενο μεγάλο βήμα στη διεθνή ανάπτυξή της έκανε πρόσφατα και η Carpo, επεκτείνοντας τις εργασίες της στις αγορές του Περσικού Κόλπου, μέσα από τη στρατηγική συνεργασία με τον κολοσσό της εστίασης Americana Restaurants International Plc.

Η ελληνική αλυσίδα ξηρών καρπών που «γεννήθηκε» στην Αθήνα στην πιο δύσκολη στιγμή της οικονομικής κρίσης και κατάφερε να εδραιωθεί με καταστήματα στην Αθήνα, στο Λονδίνο, στο Ντουμπάι και προσεχώς στο Αμπου Ντάμπι, ανοίγει τον βηματισμό της σε μια πολλά υποσχόμενη περιοχή του κόσμου. Η πρώτη φάση προβλέπει καταστήματα σε Κουβέιτ και Κατάρ, με επέκταση σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία.

Στο εξωτερικό και η «Γρηγόρης»

Βλέψεις στο εξωτερικό έχει και η «Γρηγόρης», η οποία στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη στις χώρες που έχει ήδη παρουσία (Κύπρο, Γερμανία και Ρουμανία). Μάλιστα, στη Ρουμανία διαθέτει ήδη καταστήματα και στο επόμενο διάστημα η παρουσία του brand στη χώρα αναμένεται να ενδυναμωθεί λόγω της συνεργασίας Master franchise που έχει ξεκινήσει.

Εκτός από τις παραπάνω υπάρχουν άλλες αλυσίδες που βρίσκονται ήδη σε αρκετά μέρη του εξωτερικού όπως τα εστιατόρια Goody’s και τα Mikel, ενώ και άλλες ετοιμάζονται για διεθνή καριέρα ποντάροντας στην αυθεντικότητα και στο προφίλ υγιεινού.

Η Ελλάδα έχει γίνει «brand» συνώνυμο της ποιότητας.

Οι ευκαιρίες σε διεθνές επίπεδο

Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί τώρα. Τι είναι αυτό που κινητοποιεί τα εξωστρεφή αντανακλαστικά των ελληνικών αλυσίδων εστίασης και καφέ; Παράγοντες της αγοράς μιλώντας στο «Βήμα» αναφέρουν πως πρόκειται για έναν συνδυασμό παραγόντων, τα οποία σχετίζονται τόσο με την κατάσταση στην εγχώρια αγορά όσο και με τις ευκαιρίες που αναδύονται σε διεθνές επίπεδο.

Παρότι η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις κατανάλωσης καφέ στην Ευρώπη με πάνω από 3 κιλά ανά κάτοικο τον χρόνο, αρχίζει και πλησιάζει σε σημείο κορεσμού, με τα περιθώρια ανάπτυξης να στενεύουν επικίνδυνα. Επιπλέον, καταλυτικό ρόλο παίζει η πίεση που υφίσταται το κόστος λειτουργίας στην Ελλάδα – μισθοί, ενέργεια, ενοίκια –, το οποίο οδηγεί τις επιχειρήσεις να αναζητήσουν πιο αποδοτικές αγορές.

Την ίδια στιγμή, η παγκόσμια αγορά καφέ και εστίασης αναπτύσσεται με αλματώδεις ρυθμούς. Σύμφωνα με την Allied Market Research, η αγορά καφέ εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 155 δισ. δολάρια μέχρι το 2030, ενώ η παγκόσμια αγορά εστίασης ξεπερνά ήδη τα 4 τρισ. δολάρια. Μάλιστα, η συγκυρία γίνεται πιο ευνοϊκή λόγω της ευρύτερης διεθνούς τάσης υπέρ της μεσογειακής διατροφής και της ελληνικής κουζίνας.

Η Ελλάδα έχει γίνει «brand» συνώνυμο της ποιότητας. Οι τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα – πάνω από 33 εκατ. μόνο το 2023 – φεύγουν με εμπειρίες γεύσης που θέλουν να ξανασυναντήσουν στις χώρες τους.

Η πρόκληση του ανταγωνισμού

Το παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Η αγορά καφέ κυριαρχείται από γίγαντες όπως η Starbucks (πάνω από 36.000 καταστήματα) και η Costa Coffee. Οι ελληνικές αλυσίδες καλούνται να σταθούν απέναντι σε πολυεθνικές με τεράστια κεφάλαια και εμπειρία. Ομως η διαφοροποίηση είναι το κλειδί: η αυθεντικότητα, η μεσογειακή πρόταση και το value for money.

Οπως λέει στο «Βήμα» ο διευθύνων σύμβουλος της Coffee Island Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος: «Η πορεία μας δεν είναι συγκυριακή, αλλά στρατηγική. Θέλουμε να χτίζουμε βιώσιμα τη διεθνή παρουσία μας, να ενδυναμώνουμε τις σχέσεις παραγωγών και καταναλωτών και να κάνουμε την Coffee Island σημείο αναφοράς στον εκλεκτό καφέ».

Για να συμπληρώσει ο Νίκος Μουτσουφούρης: «Μπορεί να μας αντιγράφουν, αλλά εμείς έχουμε το original concept. Και προχωράμε σταθερά, με ελληνικές συνταγές και μεθοδικά βήματα στο εξωτερικό».