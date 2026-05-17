Ο Γιάννης Θ. Διαμαντής, υπεύθυνος του Ιστορικού Αρχείου «ΤΟ ΒΗΜΑ» | «ΤΑ ΝΕΑ», συνομιλεί με τον Σωτήρη Ριζά, διευθυντή ερευνών του Κέντρου Έρευνας Ιστορίας Νεώτερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, για τη Γενοκτονία των Ποντίων.

Τι σημαίνει ιστορικά ο όρος «γενοκτονία» και πώς διαφέρει από την εθνική εκκαθάριση. Γιατί η 19η Μαΐου καθιερώθηκε ως ημέρα μνήμης. Ποιος ήταν ο ρόλος των Νεοτούρκων, του Μουσταφά Κεμάλ και των διεθνών συσχετισμών μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η αφήγηση ξεκινά από την ύστερη Οθωμανική Αυτοκρατορία και φτάνει στη Μικρασιατική Καταστροφή, παρακολουθώντας τις διώξεις, την προσφυγιά και τη μνήμη των Ελλήνων του Πόντου.

Άλλωστε, οι εφημερίδες «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», παρακολούθησαν καθεμιά από αυτές τις συνταρακτικές εξελίξεις και συνέβαλαν καθοριστικά στην καταγραφή τους στην ιστορία της χώρας.

Το αρχείο τους γίνεται τώρα πολύτιμο εργαλείο για τη βαθύτερη διερεύνησή τους, τόσο για τους ερευνητές όσο και για τους πολίτες που έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με πρωτογενείς πηγές και μαρτυρίες της εποχής.

Στο επεισόδιο «Γενοκτονία των Ποντίων: Η Ιστορία και η μνήμη» συζητιούνται μεταξύ άλλων:

Τι σημαίνει ο όρος «γενοκτονία» και ποια η διαφορά με τον όρο «εθνική εκκαθάριση»

Γιατί η 19η Μαΐου καθιερώθηκε ως ημέρα μνήμης

Η αποβίβαση του Μουσταφά Κεμάλ στη Σαμψούντα

Το κίνημα των Νεοτούρκων και η στροφή στον τουρκικό εθνικισμό

Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι και οι πληθυσμιακές ανακατατάξεις

Η παρουσία των Ελλήνων στον Πόντο από την αρχαιότητα

Δυτικός και Ανατολικός Πόντος: Γεωγραφικές και ιστορικές διαφορές

Οι πρώτες διώξεις των Ελλήνων του Πόντου το 1913-1914

Τα τάγματα εργασίας και οι εκτοπισμοί

Η επίδραση του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου στις διώξεις

Η ρωσική παρουσία στον Ανατολικό Πόντο και ο ρόλος της Τραπεζούντας

Ο Μητροπολίτης Χρύσανθος και η πολιτική εκπροσώπηση των Ποντίων

Η στάση του Ελευθέριου Βενιζέλου και η Συνθήκη των Σεβρών

Η Αυτόνομη Δημοκρατία του Πόντου και τα όρια του οράματος

Η ενίσχυση του κεμαλικού κινήματος και η κατάρρευση της Αρμενίας

Ο ποντιακός αντάρτικος αγώνας

Η Μικρασιατική Καταστροφή και η μοίρα των Ελλήνων του Πόντου

Η Συνθήκη της Λωζάνης και η ανταλλαγή των πληθυσμών

Η εγκατάσταση των Ποντίων προσφύγων στην Ελλάδα

Ο αριθμός των θυμάτων και το ζήτημα της αναγνώρισης της Γενοκτονίας