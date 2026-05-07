Κατά την διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του στην Πορτογαλία ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε την πρόσθεση του Υπουργείου πιθανής απόκτησης μεταφορικών αεροσκάφων C-390 Millennium της Embraer μέσω παραγωγής στην Πορτογαλία. Ο ακριβής αριθμός δεν προσδιορίστηκε ακόμα καθώς οι συζητήσεις είναι σε αρχικό στάδιο.

Στόχος είναι να μεγαλώσει ο μεταφορικός στόλος της χώρας αλλά και να εκσυγχρονιστεί με νέα μέσα.

«Κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μας επιβεβαιώσαμε για άλλη μια φορά αυτές τις πολύ ισχυρές σχέσεις και, φυσικά, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το ενδεχόμενο μιας ακόμη πιο στενής συνεργασίας σε πολλά θέματα. Η παραγωγή στην Πορτογαλία και η προμήθεια από την Ελλάδα των μεταγωγικών αεροσκαφών Embraer C-390 είναι ένα από αυτά. Και σας ευχαριστούμε που βλέπετε την κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας με τόσο θετικό πνεύμα», ανέφερε ο κ. Δένδιας στις κοινές δηλώσεις με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας της Πορτογαλίας, Νούνο Μέλο.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, βρίσκεται από σήμερα στην Πορτογαλία, ενώ η συνάντηση με τον κ. Μέλο έγινε στο Forte de S. Julião da Barra της Λισσαβώνας.

Μετά την επίσημη υποδοχή ακολούθησε διμερής συνάντηση και γεύμα εργασίας. Κατά τη συνάντηση διεξήχθη εποικοδομητική συζήτηση για την περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας, με έμφαση στην ανάπτυξη συνεργειών στην αμυντική καινοτομία και βιομηχανία και ιδίως στην έρευνα και ανάπτυξη μη επανδρωμένων αμφίβιων συστημάτων.

Τα C-390 φαίνεται να επικρατούν έναντι των αμερικανικών C-130J και του Airbus A400 ως η πιο προσιτή λύση. Σε σχέση με τα C-130J έχουν υψηλότερη ταχύτητα, χαμηλότερο κόστος συντήρησης και μεγαλύτερη δυνατότητα φορτίου. Σημειώνεται πως φέρουν κινητήρες jet

Με αυτή την ανακοίνωση και το φλέγον ζήτημα των εναέριων μεταφορικών μέσων οδεύει προς επίλυση όσον αφορά τα χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε.

Σημειώνεται πως με τις προσπάθειες της ΕΑΒ και της Πολεμικής Αεροπορίας η Ελλάδα έχει πια 12 C-130Η και μικρότερα C-27 Spartan, αεροσκάφη σε επιχειρησιακή λειτουργία που λόγω έλλειψης κονδυλίων δεν ήταν σε πτητική κατάσταση, κάτι που η παρούσα ηγεσία άλλαξε με τις κινήσεις που έκανε αλλά και με την αυταπάρνηση του προσωπικού.

Τονίζεται πως τα C-390 – εφόσον πέσουν οι υπογραφές και ολοκληρωθεί η προμήθεια – προορίζονται για την σταδιακή αντικατάσταση των C-130.

Ο κ. Δένδιας συνέχισε λέγοντας «φυσικά, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι τα Μη Επανδρωμένα Σκάφη Επιφανείας, τα Μη Επανδρωμένα Υποβρύχια Οχήματα, τα Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα, η καινοτομία, οι σύγχρονες τεχνολογίες, και οι διαπραγματεύσεις για το μηχανισμό ασφαλείας είναι κάτι για το οποίο συζητήσαμε εκτενώς και είμαι χαρούμενος που καταλαβαίνουμε πως μπορούμε να βρούμε εύκολα κοινό έδαφος και να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί».

Μετά τις κοινές δηλώσεις, ο Έλληνας Υπουργός επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της 506ης Μοίρας Αεροσκαφών.

Την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, ο κ. Δένδιας θα επισκεφθεί το Επιχειρησιακό Κέντρο για Μη Επανδρωμένα Οχήματα (CEOV) στη Ναυτική Βάση Λισσαβώνας, καθώς και την έδρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας (EMSA).

Τον Έλληνα Υπουργό συνόδευαν ο Διευθυντής ΣΤ΄ Κλάδου ΓΕΕΘΑ Υποστράτηγος Γεώργιος Πανούσης, ο Διευθυντής του Δ΄ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) Υποπτέραρχος (Ι) Άγγελος Καλλιγαρίδης, η Πρέσβης της Ελλάδος στη Λισαβόνα Κωνσταντίνα Καμίτση και ο Διπλωματικός Σύμβουλος του ΥΕΘΑ Πρέσβης Γιώργος Αρναούτης.