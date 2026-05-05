Για πάνω από μία δεκαετία, η ελληνική αγορά ενέργειας επικεντρώθηκε δικαιωματικά στην ταχεία ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Σήμερα, καθώς τα πρώτα μεγάλα έργα πλησιάζουν στο στάδιο της τεχνολογικής αναβάθμισης ή της απόσυρσης, αναδεικνύεται μια κρίσιμη περιβαλλοντική εξίσωση.

Η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχής αν δεν «κλείσει» ο κύκλος ζωής των τεχνολογιών που τη στηρίζουν. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, αν και σύμβολα καθαρής ενέργειας, αποτελούν εξοπλισμό με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, η υπεύθυνη διαχείριση του οποίου αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη και όχι προαιρετική επιλογή.

Σε αυτό το μεταβαλλόμενο τοπίο, η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ στέκεται ως ο πλέον εξειδικευμένος θεσμικός φορέας. Ως εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης, δραστηριοποιείται από το 2009, έχοντας εντάξει οργανωμένα την ανακύκλωση φωτοβολταϊκών πλαισίων στις υπηρεσίες της ήδη από το 2020. Ο ρόλος της υπερβαίνει την τυπική συμμόρφωση, καθώς αποτελεί έναν μηχανισμό οργάνωσης της αγοράς σε συλλογική βάση, διασφαλίζοντας ίσους όρους ανταγωνισμού και διαφάνεια για όλους τους συμμετέχοντες. Με εμπειρία στη διαχείριση εκατοντάδων τόνων αποβλήτων, η εταιρεία μετατρέπει τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού από νομική υποχρέωση σε ουσιαστικό εργαλείο βιωσιμότητας.

Στρατηγική επιλογή της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ είναι η επεξεργασία των αποβλήτων να πραγματοποιείται εντός Ελλάδας. Μέσα από ένα δίκτυο συνεργασίας με πρότυπες μονάδες ανακύκλωσης στη χώρα, επιτυγχάνονται ποσοστά αξιοποίησης που αγγίζουν το 99%, με το 85% των υλικών να επανεντάσσεται στην παραγωγική αλυσίδα. Τα οφέλη είναι πολλαπλά, καθώς η εγχώρια διαχείριση μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα από τις διασυνοριακές μεταφορές, ενώ παράλληλα διατηρεί την προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία, ενισχύει την εγχώρια τεχνογνωσία και διασφαλίζει την ανάκτηση πολύτιμων πόρων, όπως το γυαλί και το αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας.

Ωστόσο, οι προκλήσεις που έπονται, στον τομέα ανακύκλωσης των φωτοβολταϊκών, είναι μεγάλες. Σύμφωνα με μελέτες, έως το 2055 αναμένεται να παραχθούν στην Ελλάδα πάνω από 1 εκατομμύριο τόνοι αποβλήτων φωτοβολταϊκών, με την περίοδο 2030–2033 να αποτελεί το πρώτο μεγάλο «κύμα» μαζικών αποσύρσεων.

Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ είναι ήδη παρούσα σε αυτή τη μετάβαση. Με τις υφιστάμενες υποδομές να επαρκούν για τις τρέχουσες ανάγκες, η εταιρεία εστιάζει πλέον στην ενίσχυση της ιχνηλασιμότητας και της καταγραφής των ροών, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη νέα εποχή της ανακύκλωσης.

Σε μια περίοδο όπου τα κριτήρια ESG καθορίζουν την αξιοπιστία των επενδύσεων, η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ προσφέρει τη σιγουριά ενός οργανωμένου συστήματος που μπορεί να αντέξει την κλιμάκωση των όγκων, μετατρέποντας το επερχόμενο κύμα αποσύρσεων από «πρόβλημα» σε μια κορυφαία ευκαιρία για την κυκλική οικονομία της χώρας.