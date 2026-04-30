Σε κλίμα απόλυτης συνεργασίας ολοκληρώθηκε η πώληση του εντυπωσιακού Bleu Blanc, ενός μηχανοκίνητου σκάφους 29,7 μέτρων από τη γνωστή σειρά Custom Line. Η συμφωνία «σφραγίστηκε» με τη Sea Alliance Group να εκπροσωπεί τον αγοραστή και την Ekka Yachts να ενεργεί για λογαριασμό του πωλητή, επιβεβαιώνοντας το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των κορυφαίων brokers της αγοράς.

Από το chartering στην ιδιοκτησία

Η συγκεκριμένη αγοραπωλησία κρύβει πίσω της μια ιστορία ισχυρών δεσμών. Ο νέος ιδιοκτήτης δεν είναι άγνωστος στη Sea Alliance, καθώς υπήρξε πιστός πελάτης ναυλώσεων (charter) επί σειρά ετών. Η απόφασή του να κάνει το μεγάλο βήμα και να αποκτήσει το δικό του σκάφος ήρθε ως φυσική εξέλιξη μιας σχέσης που χτίστηκε πάνω στην εμπιστοσύνη.

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που καθοδηγήσαμε τον πελάτη μας στην πραγματοποίηση του ονείρου του», αναφέρει η Sea Alliance, ευχαριστώντας παράλληλα τον Δημήτρη Κυριαζάκο και την ομάδα του για την άψογη συνδρομή τους στην ολοκλήρωση του deal.

Ένας συνδυασμός κομψότητας και επιδόσεων

Το Bleu Blanc, μέλος της καταξιωμένης σειράς Custom Line 97, παραδόθηκε το 2009 και φέρει την υπογραφή του διεθνούς φήμης γραφείου Zuccon International Project, τόσο στον εξωτερικό όσο και στον εσωτερικό του σχεδιασμό.

Φιλοξενία: Διαθέτει 5 πολυτελείς καμπίνες, δύο VIP και δύο δίκλινες, συμπεριλαμβανομένης μιας master suite πλήρους πλάτους, όλες με ιδιωτικό μπάνιο, που μπορούν να φιλοξενήσουν έως και 12 καλεσμένους.

Επιδόσεις: Με δύο κινητήρες MTU, το σκάφος συνδυάζει την άνεση με την ταχύτητα, αγγίζοντας τους 27 κόμβους (max speed).

Lifestyle στη θάλασσα: Το εσωτερικό του είναι λουσμένο στο φως, ενώ οι εξωτερικοί χώροι προσφέρουν τα πάντα: από ένα ευρύχωρο sundeck με jacuzzi και ξαπλώστρες, μέχρι μια μεγάλη πλατφόρμα μπάνιου για άμεση πρόσβαση στο νερό.

Η αξία των σχέσεων στην αγορά του Yachting

Η πώληση αυτή δεν αντικατοπτρίζει μόνο την άρτια συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών, αλλά αναδεικνύει και τη σημασία των μακροχρόνιων σχέσεων στον κλάδο του yachting.

Η Sea Alliance Group παραμένει προσηλωμένη στην παροχή εξατομικευμένων λύσεων και υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τους πελάτες της διεθνώς.

Η τιμή πώλησης του M/Y Bleu Blanc κατά τον χρόνο της συναλλαγής ανερχόταν στα €2.850.000.

Ευχόμαστε στον νέο ιδιοκτήτη πολλές ευχάριστες στιγμές εν πλω.

Σχετικά με την Sea-Alliance Group

“Large enough to deliver & Small enough to care”

Αναγνωρισμένος ως παγκόσμιος ηγέτης στις υπηρεσίες yachting, ο Όμιλος Sea Alliance είναι μια διεθνής ναυτιλιακή επιχείρηση με έδρα το Γιβραλτάρ και αντιπροσώπους σε όλη τη Μεσόγειο, που παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής, εταιρείες ναύλωσης, ιδιοκτήτες μαρίνων και ναυπηγεία.

Με την εξαιρετική εμπειρία και τις ολοκληρωμένες δυνατότητές του, ο όμιλος προσφέρει επίσης υπηρεσίες διαχείρισης νέων κατασκευών, σκαφών αναψυχής και μαρίνων.

Η Sea Alliance Group είναι αντιπρόσωπος πολλών διεθνώς αναγνωρισμένων κατασκευαστών σκαφών, προσφέροντας στους πελάτες της ένα εντυπωσιακό δίκτυο εξειδικευμένων παροχών σε όλο τον κόσμο, ώστε να μπορούν όλοι οι συνεργάτες της να επωφεληθούν από την τεχνογνωσία της, οπουδήποτε κι αν ταξιδεύουν.

Πηγή: OT.GR