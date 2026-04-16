Mέχρι τις 15 Μαΐου 2026, έχουν οι ενδιαφερόμενοι το περιθώριο να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για Youth Pass στο vouchers.gov.gr ή μέσω ΚΕΠ.

Οι δικαιούχοι του Youth Pass

Δικαιούχοι του Youth Pass είναι είναι φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο ή το 19ο έτος της ηλικίας τους έως την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Η οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ δίδεται σε μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας χωρίς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορές ή υπηρεσίες σε επιχειρήσεις του πολιτιστικού, τουριστικού και μεταφορικού τομέα.

Η αίτηση υποβάλλεται άπαξ και δεν επανυποβάλλεται μετά και τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας του δικαιούχου. Η πληρωμή των δικαιούχων για το επόμενο έτος λαμβάνει χώρα αυτοδίκαια, μετά από επανέλεγχο των προϋποθέσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Ποιες είναι οι παροχές του Youth Pass

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται κατά το έτος υποβολής της αιτήσεως και εφόσον εξακολουθούν να πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις, επιπρόσθετα 150,00 ευρώ κατά το επόμενο έτος.

Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του Προγράμματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών στις; εξής επιχειρήσεις:

αεροπορικές εταιρείες, αερομεταφορές

ενοικίαση αυτοκινήτων

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα

μεταφορές

σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

υπηρεσίες ταξί

υπηρεσίες λεωφορείων

θαλάσσιες μεταφορές / ακτοπλοϊκά

ενοικίαση θαλάσσιων σκαφών

λοιπές αερομεταφορές

αεροδρόμια / αεροσταθμοί

ταξιδιωτικά πρακτορεία

λοιπές μεταφορές

ενοικίαση σκαφών

ενοικίαση τροχόσπιτων κ.λπ.

ηλεκτρονικά βιβλία, ταινίες, μουσική

βιβλιοπωλεία

λοιπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα

κατασκηνώσεις αναψυχής και αθλητισμού

κάμπινγκ

λοιπές ενοικιάσεις μηχανοκίνητων οχημάτων

σινεμά

αίθουσες χορού, σχολεία, στούντιο

θεατρικές επιχειρήσεις, πρακτορεία εισιτηρίων

ορχήστρες και μπάντες

εκθέσεις και τουριστικές ατραξιόν, μουσεία

υπηρεσίες γυμναστηρίου

λοιπές υπηρεσίες αναψυχής

Η χρήση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικές συναλλαγές ή μέσω συσκευής, η οποία υποστηρίζει την τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών, ήτοι μέσω ιστοσελίδας ή ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία δίνεται η δυνατότητα απευθείας χρέωσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας με τη συμπλήρωση των στοιχείων της ή με τη χρήση εφαρμογής σε ηλεκτρονική συσκευή που υποστηρίζει τη λειτουργία ανέπαφων συναλλαγών μέσω ασύρματης σύνδεσης δύο συσκευών με απλή επαφή ή προσέγγισή τους (τεχνολογία NFC – Near Field Communication).

Η διαδικασία της αίτησης

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάθε δικαιούχος την οικονομική ενίσχυση, είναι να υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση στη σχετική εφαρμογή εισερχόμενος με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet) στην ιστοσελίδα https://vouchers.gov.gr/youthpass.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα πρέπει να έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου.

Μετά την είσοδό του στην εφαρμογή, ο δικαιούχος καταχωρίζει στα εμφανιζόμενα στο σύστημα πεδία τα στοιχεία επικοινωνίας, και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, επιλέγει το πιστωτικό ίδρυμα που επιθυμεί για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας Youth Pass και αιτείται την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού.

Κατόπιν της επιβεβαίωσης των στοιχείων επικοινωνίας, για να υποβληθεί οριστικά η αίτηση, ο δικαιούχος κλικάρει στην «Υποβολή» στο κάτω μέρος της σελίδας της αίτησης.

Πόσο παραμένουν ενεργές οι κάρτες

Σημειώνεται ότι η ψηφιακή χρεωστική κάρτα δύναται να χρησιμοποιηθεί τόσο σε φυσικά καταστήματα με συσκευή που υποστηρίζει την τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών (μέσω πρωτοκόλλου NFC), όσο και σε e-shop για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών. Φυσικά, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεως για το Youth Pass μέσω ΚΕΠ.

Η έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας γίνεται από τις τράπεζες Eurobank, Alphabank και SNAPPI, χωρίς να προαπαιτείται ο δικαιούχος να είναι πελάτης τους.

Να σημειωθεί ότι οι ψηφιακές χρεωστικές κάρτες του Προγράμματος Youth Pass παραμένουν ενεργές για δύο χρόνια από τον επόμενο μήνα της έκδοσής τους. Μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση συναλλαγών με αυτές.

Όταν ολοκληρωθούν οι πληρωμές των ενισχύσεων, αποστέλλεται αυτοματοποιημένο μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικαιούχου που έχει δηλωθεί στην αίτηση για τη λήψη της οικονομικής διευκόλυνσης, για την επιτυχή πίστωση της ενίσχυσης που καταβλήθηκε ή ενημέρωση σε περίπτωση απόρριψής της.

Πηγή: ot.gr