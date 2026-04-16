Πονοκέφαλο έχει προκαλέσει το Fuel Pass σε πολλούς δικαιούχους, αφού η ταλαιπωρία συνεχίζεται.

Παρά τον προγραμματισμό βάσει ΑΦΜ, η πλατφόρμα φαίνεται να «λυγίζει» υπό το βάρος της αυξημένης επισκεψιμότητας, αφήνοντας χιλιάδες πολίτες εγκλωβισμένους ανάμεσα σε μηνύματα σφαλμάτων και άσκοπες παραπομπές στα ΚΕΠ.

Υπενθυμίζεται ότι έως τις 30 Απριλίου παραμένει ανοιχτή η πλατφόρμα για την επιδότηση του Fuel Pass.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς του Taxis, ενώ αν δεν υπάρχει πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα, μπορούν οι πολίτες να απευθυνθούν στα ΚΕΠ.

Τα προβλήματα με το Fuel Pass

Από το μπλοκάρισμα στην επιβεβαίωση των στοιχείων μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) μέχρι την ξαφνική «εξαφάνιση» των οχημάτων από το σύστημα, ορισμένοι δικαιούχοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα ψηφιακό παράδοξο. Ενώ πληρούν όλα τα κριτήρια… απορρίπτονται από το σύστημα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η απαίτηση συμπλήρωσης email στο ΕΜΕπ για την ολοκλήρωση της αίτησης.

Για όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ολοκλήρωση της διαδικασίας ή συναντούν ακατανόητα σφάλματα, υπάρχουν δύο βασικές οδοί επίλυσης:

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση: Για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει, λειτουργεί το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης του Προγράμματος (2102154173), καθημερινά από 09:00 έως 17:00, από Δευτέρα έως Παρασκευή, πλην επισήμων αργιών. Οι πολίτες μπορούν, επίσης, να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους μέσω email στη διεύθυνση FuelPass2026@ktpae.gr.

Επιβεβαίωση στοιχείων με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ: Σε περιπτώσεις όπου το σύστημα επιμένει ότι «δεν έχει γίνει επιβεβαίωση στοιχείων» ή ζητά φυσική ταυτοποίηση, οι πολίτες καλούνται να απευθυνθούν σε ένα κοντινό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Εκεί, οι υπάλληλοι μπορούν να βοηθήσουν στην επιβεβαίωση των στοιχείων σας στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Αν το σύστημα σας εμφανίζει λανθασμένα ότι δεν υπάρχει αυτοκίνητο στο όνομά σας, συνιστάται να επικοινωνήσετε άμεσα με την τηλεφωνική υποστήριξη ή να επισκεφθείτε ένα ΚΕΠ για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για τεχνικό σφάλμα της στιγμής ή πρόβλημα στη διασύνδεση των μητρώων.

Τα ποσά της επιδότησης

Η επιδότηση μέσω της ψηφιακής κάρτας (Fuel Pass) διαμορφώνεται ως εξής:

Για τα αυτοκίνητα:

60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Για τις μοτοσικλέτες:

35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Πηγή: OT.gr