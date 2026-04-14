Σε συνεχή χειρουργεία στο νοσοκομείο Χατζηκώστα στα Γιάννενα, καθώς φέρει κατάγματα σε όλο το σώμα, υποβλήθηκε ο 17χρονος συνεπιβάτης στη μηχανή που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο την Κυριακή του Πάσχα στους Παξούς, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 15χρονος οδηγός.

Σύμφωνα με όσα έχουν γνωστά, ο ανήλικος οδηγός, ενώ κινείτο με τη μοτοσικλέτα του, φέρεται να έχασε τον έλεγχο σε απότομη στροφή, να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε μία 24χρονη γυναίκα. Η νεαρή γυναίκα αρχικά συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με εντολή του εισαγγελέα.

Ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας σε κωματώδη κατάσταση και μετά από μισή ώρα υπέκυψε στα τραύματά του. Ο ανήλικος οδηγός δεν διέθετε άδεια οδήγησης και σύμφωνα με πληροφορίες δε φορούσε κράνος, όπως και ο συνοδηγός.

«Θέλω να τον ξαναδώ»

Η οικογένεια του 15χρονου είναι συντετριμμένη. «Θέλω να τον ξαναδώ για να του πω ό,τι δεν του έχω πει. Ξέρω ότι δεν φορούσε κράνος και ότι ήταν με έναν συνοδηγό», είπε μιλώντας στο MEGA η αδερφή του θύματος.

«Είχαν βγει βόλτα και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, ήταν πάνω στην στροφή και ερχόταν άλλο αυτοκίνητο από το αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο», ανέφερε ο θείος του θύματος.