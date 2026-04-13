Σε αντίθεση με τη Διώρυγα του Σουέζ ή τη Διώρυγα του Παναμά, που αποτελούν τεχνητά «σημεία συμφόρησης», το Στενό του Ορμούζ είναι μια φυσική πλωτή οδός, όπως ακριβώς τα Στενά της Μαλάκα γύρω από τη Σιγκαπούρη και τα Δανικά Στενά που χωρίζουν τη Βόρεια Θάλασσα από τη Βαλτική. Το Στενό του Ορμούζ, όπως αναφέρει σε μία πρόσφατη ανάλυση του οίκος Poten and Partners, πήρε το όνομά του από ένα μικρό νησί στο βόρειο τμήμα του και υπήρξε ανέκαθεν μια στρατηγική πύλη μεταξύ του Αραβικού Κόλπου και του ανοιχτού ωκεανού.

Κατά την αρχαιότητα, το στενό, γνωστό τότε ως «Πύλη της Ειρήνης» (Bab as-Salam), διευκόλυνε την ανταλλαγή μαργαριταριών, μεταξιού και μπαχαρικών μεταξύ της Μεσοποταμίας, της Κοιλάδας του Ινδού και της Αιγύπτου. Οι Πορτογάλοι, οι οποίοι έχτισαν ένα φρούριο στο νησί του Ορμούζ, κυριάρχησαν στο Στενό από το 1507 έως ότου εκδιώχθηκαν από την Περσική Αυτοκρατορία, με τη βοήθεια της Αγγλικής Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών, το 1622. Μετά την αποχώρηση των Πορτογάλων, οι Βρετανοί διατήρησαν ισχυρή ναυτική παρουσία στην περιοχή μέχρι το 1971.

Η ανακάλυψη πετρελαίου στη νοτιοδυτική Περσία το 1908 σηματοδότησε την έναρξη της μετατροπής του Στενού του Ορμούζ στην παγκόσμια ενεργειακή αρτηρία που αποτελεί σήμερα. Το 1959, το Ιράν επέκτεινε τα χωρικά του ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Το 1972, το Ομάν έκανε το ίδιο. Αυτό ουσιαστικά τοποθέτησε ολόκληρο το Στενό του Ορμούζ εντός των χωρικών υδάτων των δυο χωρών.

«Διέλευση» και «αβλαβής διέλευση»

Παρότι ο κόσμος γενικά αντιμετωπίζει το Στενό του Ορμούζ ως διεθνή πλωτή οδό, το νομικό του καθεστώς αποτελεί αντικείμενο σύνθετης εξέτασης μεταξύ δύο διεθνών προτύπων: της Διέλευσης (Transit Passage) και της Αβλαβούς Διέλευσης (Innocent Passage). Η πλειονότητα της διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), χαρακτηρίζει το Ορμούζ ως «διεθνές στενό» που διέπεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

Σύμφωνα με την UNCLOS, τα πλοία έχουν το δικαίωμα «διέλευσης», το οποίο είναι συνεχές και ταχύ. Τα παράκτια κράτη δεν μπορούν να αναστείλουν τη διέλευση, ακόμη και σε καιρό πολέμου, ούτε να επιβάλουν διόδια ή φόρους για απλή διέλευση. Το Ιράν έχει υπογράψει την UNCLOS, αλλά δεν την έχει επικυρώσει. Αντίθετα, η Τεχεράνη (σε αντίθεση με το Ομάν) υποστηρίζει ότι το πιο περιοριστικό καθεστώς της «αβλαβούς διέλευσης» εφαρμόζεται στα χωρικά της ύδατα στο Στενό.

Η «διέλευση» περιλαμβάνει τη διέλευση από τα χωρικά ύδατα η οποία πρέπει να είναι «συνεχής και ταχεία». Η στάση ή η αγκυροβόληση μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο στο βαθμό που είναι «τυχαίες στην κανονική ναυσιπλοΐα ή καθίστανται απαραίτητες λόγω ανωτέρας βίας ή κινδύνου ή για τον σκοπό της παροχής βοήθειας σε πρόσωπα, πλοία ή αεροσκάφη που βρίσκονται σε κίνδυνο ή κίνδυνο» (Άρθρο 18 (2) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας-Πλοία σε Κίνδυνο).

Πότε ισχύει το δικαίωμα «αβλαβούς» διέλευσης

Το δικαίωμα αβλαβούς διέλευσης ισχύει για τη διέλευση από πλοία, «εφόσον δεν θίγει την ειρήνη, την τάξη ή την ασφάλεια του παράκτιου κράτους» (Άρθρο 19 (1) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας). Η περιγραφή αυτή διευκρινίζεται περαιτέρω στο άρθρο. 19 (2) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας με έναν κατάλογο μη αθώων δραστηριοτήτων στις οποίες δεν μπορεί να εμπλακεί ένα πλοίο που διέρχεται αβλαβώς.

Ο κατάλογος προσδιορίζει μια σειρά από δραστηριότητες στις οποίες δεν μπορεί να εμπλακεί ένα διερχόμενο πλοίο, εάν επιθυμεί να διατηρήσει το δικαίωμά του διέλευσης. Ορισμένες από τις δραστηριότητες αναφέρονται σε εχθρικά μέτρα όπως η απειλή ή η χρήση βίας κατά του παράκτιου κράτους η κατασκοπεία ή πράξεις προπαγάνδας που επηρεάζουν την ασφάλεια του παράκτιου κράτους.

Οι μη αθώες δραστηριότητες περιλαμβάνουν ακόμη τη φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων, συναλλάγματος ή προσώπων που αντιβαίνουν στους τελωνειακούς, φορολογικούς, μεταναστευτικούς ή υγειονομικούς νόμους και κανονισμούς του παράκτιου κράτους.

Η αλιεία ή η διεξαγωγή ερευνητικών ή επιθεωρητικών δραστηριοτήτων καθιστούν επίσης τη μη διέλευση αθώα, όπως και οποιαδήποτε «εκούσια και σοβαρή ρύπανση» που αντιβαίνει στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας ή η παρέμβαση στα συστήματα επικοινωνίας ή άλλες εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις του παράκτιου κράτους.

Ο κατάλογος τελειώνει με αναφορά σε «οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που δεν έχει άμεση σχέση με τη διέλευση», υποδεικνύοντας ότι ο κατάλογος δεν προορίζεται να είναι εξαντλητικός, αλλά ότι ακόμη και άλλες δραστηριότητες που δεν έχουν «άμεση σχέση με τη διέλευση» μπορούν να θεωρηθούν επιζήμιες για την ειρήνη, την τάξη ή την ασφάλεια του παράκτιου κράτους (Άρθρο 19 (2) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας). 8 Το Άρθρο 19 (2) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας μιλά για μη αθώες «δραστηριότητες».

Μπορεί μια χώρα να αναστείλει το καθεστώς «αβλαβούς» διέλευσης;

Σε αντίθεση με τη διέλευση, η αβλαβής διέλευση μπορεί να ανασταλεί για λόγους ασφαλείας. Ακόμη και πριν από την πιο πρόσφατη σύγκρουση, το Ιράν απαιτούσε συχνά από ξένα πολεμικά πλοία να ζητούν άδεια πριν εισέλθουν στο τμήμα του στενού που του αναλογεί, ένας ισχυρισμός που οι ΗΠΑ και άλλοι απορρίπτουν βάσει του εθιμικού διεθνούς δικαίου, σημειώνει ο Poten.

Τώρα, το Ιράν έχει προχωρήσει ακόμη περισσότερο. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει θεσμοθετήσει τον αποτελεσματικό έλεγχό του επί του Στενού, χρεώνοντας έως και 2 εκατομμύρια δολάρια ανά δεξαμενόπλοιο (ή 1 δολάριο ανά βαρέλι) για τη διέλευση, κάτι που υποστηρίζει ότι είναι απαραίτητο για την «ανασυγκρότηση». Νομικοί εμπειρογνώμονες, προσθέτει ο Poten, υποστηρίζουν ότι αυτά τα τέλη είναι παράνομα βάσει του διεθνούς δικαίου, καθώς τα παράκτια κράτη μπορούν να χρεώνουν μόνο για συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως η πλοήγηση, και όχι για το ίδιο το δικαίωμα διέλευσης. Αυτή είναι η κατάσταση και σε άλλα θαλάσσια σημεία συμφόρησης, όπως τα Δανικά Στενά και τα Στενά του Βοσπόρου/Τουρκίας, για παράδειγμα.

Υπάρχει και ένα ακόμη πρόβλημα: η πολιτική του Ιράν να επιτρέπει τη διέλευση μόνο σε «φιλικές» χώρες (όπως η Κίνα, η Ρωσία και η Ινδία), ενώ εμποδίζει πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ, θεωρείται παραβίαση των ρητρών μη διάκρισης της UNCLOS.

Τέλος η κρίση αποκάλυψε όπως σημειώνει ο Poten, μια θεμελιώδη αδυναμία του ναυτικού δικαίου: ενώ οι κανόνες είναι σαφείς, δεν υπάρχει αξιόπιστος μηχανισμός επιβολής τους όταν ένα παράκτιο κράτος είναι πρόθυμο να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ για να αποκλείσει μια πλωτή οδό. Στο μεταξύ, παρά την εκεχειρία, το Στενό του Ορμούζ παραμένει ουσιαστικά κλειστό και πολλές χώρες της Ασίας, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο και τα προϊόντα της Μέσης Ανατολής, υφίστανται σοβαρές επιπτώσεις.

Πηγή ΟΤ