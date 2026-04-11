Μικρή ήταν η έκπληξη που προκάλεσε η παραίτηση του Stefano Gabbana από την Dolce & Gabbana και τη τη θέση του προέδρου της.

Δημοσιεύματα εξάλλου έκαναν λόγο για τα χρέη του εμβληματικού οίκου αλλά και τις επιλογές που εξετάζει ο Gabbana σχετικά με το μερίδιό του ενόψει των διαπραγματεύσεων με τους τραπεζικούς δανειστές της.

Φεύγει αλλά… μένει στην Dolce & Gabbana

Λίγες μόλις ώρες μετά τις πρώτες αντιδράσεις, η Vogue Business μετέφερε την πληροφορία πως η Dolce & Gabbana επιβεβαίωσε ότι ο ο Stefano παραιτήθηκε από τις διοικητικές του θέσεις στον ιταλικό όμιλο, αλλά, σε αντίθεση με προηγούμενες αναφορές, δεν έχει διακόψει τις δημιουργικές του δραστηριότητες.

«Στο πλαίσιο της φυσικής εξέλιξης της οργανωτικής δομής και της διακυβέρνησής του, ο Όμιλος Dolce & Gabbana επιβεβαιώνει ότι ο Stefano Gabbana υπέβαλε την παραίτησή του, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026, από τις θέσεις του στις εταιρείες Dolce & Gabbana Holding Srl, Dolce & Gabbana Trademarks Srl και Dolce & Gabbana Srl», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωση την Παρασκευή.

«Αυτές οι παραιτήσεις δεν έχουν καμία απολύτως επίδραση στις δημιουργικές δραστηριότητες που ασκεί ο Stefano Gabbana για λογαριασμό του ομίλου», πρόσθεσε η εταιρεία.

Ο Stefano Gabbana

Γεννημένος στο Μιλάνο σε μια οικογένεια της εργατικής τάξης, ο Stefano Gabbana εξελίχθηκε σε μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της σύγχρονης μόδας. Το ενδιαφέρον του για τη μόδα ξεκίνησε γύρω στα 15 του χρόνια, ειδικά για σχεδιαστές όπως ο Fiorucci.

Ο Gabbana συνέχισε τις σπουδές του στη γραφιστική, αποφοιτώντας από το Istituto Superiore per le Industrie Artistiche στη Ρώμη.

Το 1980 αποδείχθηκε κομβικό τόσο για τον ίδιο όσο και για ολόκληρη της βιομηχανίας της μόδας, καθώς τότε γνώρισε τον Σικελό σχεδιαστή Domenico Dolce, ενώ εργαζόταν για τον Giorgio Correggiari.

Προσληφθείς από τον Correggiari με έμφαση στα αθλητικά ρούχα, ο Gabbana τελειοποίησε τις δεξιότητές του στο σχέδιο και την ραπτική, ζητώντας συχνά καθοδήγηση από τον Dolce, πριν το 1983, ο Gabbana και ο Dolce αποφασίσουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση – ιδρύοντας την Dolce & Gabbana S.p.A. το 1985.

Αν και το ζευγάρι χώρισε εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, παρέμειναν επιχειρηματικοί εταίροι, με τον 67χρονο Ντομένικο Ντόλτσε να κατέχει επίσης μερίδιο 40% μέσω μιας εταιρείας συμμετοχών. Το υπόλοιπο ανήκει στους Domenico, Alfonso και την αδερφή τους Dorothea.

Ο οίκος απέκτησε παγκόσμια αναγνώριση το 1993, όταν η Madonna τους επέλεξε να σχεδιάσουν τα κοστούμια για την παγκόσμια περιοδεία της «Girlie Show». Στη συνέχεια, συνεργάστηκαν με σημαντικές προσωπικότητες όπως η Monica Bellucci, η Kylie Minogue, η Angelina Jolie, καθώς και ο θρυλικός φωτογράφος Helmut Newton.

Η πτώση της Dolce & Gabbana

Η εταιρεία έχει πιεστεί από μια παρατεταμένη ύφεση στον τομέα των ειδών πολυτελείας, η οποία επιδεινώθηκε από την αβεβαιότητα που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι αποτυχίες έχουν επιβαρύνει τα κέρδη και έχουν δυσκολέψει την εκπλήρωση των όρων που διέπουν το χρέος της.

Οι δανειστές της Dolce & Gabbana επιδιώκουν τώρα μια ένεση έως και 150 εκατομμυρίων ευρώ 3 σε νέα κεφάλαια στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναχρηματοδότησης χρέους ύψους 450 εκατομμυρίων ευρώ, ανέφεραν πηγές του Bloomberg. Η εταιρεία εξετάζει την πώληση ακίνητης περιουσίας και την ανανέωση αδειών για την άντληση των χρημάτων, ανέφεραν. Το Bloomberg News ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι η εταιρεία συμβουλεύεται από την Rothschild.

Ο Alfonso Dolce, αδελφός του Domenico και νυν διευθύνων σύμβουλος, ανέλαβε πρόεδρος τον Ιανουάριο.

Στο πλαίσιο των αλλαγών στη διοίκηση, η εταιρεία πρόκειται επίσης να διορίσει τον πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο της Gucci, Stefano Cartino, σε ανώτατο διοικητικό ρόλο, αναφέρει το Bloomberg.

Πηγή: ot.gr