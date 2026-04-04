Με αφορμή όσα συμβαίνουν στον Περσικό Κόλπο και τον εγκλωβισμό των ελληνόκτητων πλοίων και των Ελλήνων ναυτικών πίσω από τα Στενά του Ορμούζ, ρώτησα συνομιλητή μου διπλωμάτη να μου πει τι ακριβώς θα μπορούσε να κάνει σε τέτοιες περιπτώσεις μια πρεσβεία, ειδικά από τη στιγμή που ακόμα και οι παρεμβάσεις ηγετών και υπουργών Εξωτερικών πέφτουν στο κενό, σημειώνει ο Βηματοδότης.

Πριν σας πω τι μου απάντησε, να σας ενημερώσω ότι και η ελληνική πρεσβεία έχει εγκαταλείψει την Τεχεράνη από τις 12 Μαρτίου και η προσπάθεια του Γιώργου Γεραπετρίτη να εξασφαλίσει… πάσο εξόδου για τα πλοία από το Ορμούζ απέτυχε. «Τώρα πια ουσιαστικά κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα» μου απάντησε ειδικά σε σχέση με το Ιράν.

«Θα έπρεπε όμως να έχει γίνει πλήρης ανθρωπογεωγραφία, δηλαδή να ξέρουμε σε μεγάλο βάθος την πολύπλοκη εξουσία του Ιράν ποιος είναι ποιος, από που προέρχεται, ποιες οι θέσεις του κλπ.

Για παράδειγμα, γράφει ο Βηματοδότης, η Αθήνα δεν θα έπρεπε να περιμένει… χαΐρι από τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αργατσί, ο οποίος και κοντά στους Φρουρούς της Επανάστασης είναι και πάντα παίζει με τη λογική των αντιποίνων»… Αυτό που περιμένω να δω είναι αν θα πιάσουν οι αντίστοιχες προσπάθειες που πραγματοποιεί τις τελευταίες ώρες ο Φιντάν προκειμένου να βγουν τα τουρκικά πλοία από τον Περσικό Κόλπο. Αν, πάντως, πιάσουν ετοιμαστείτε για εσωτερική αντιπαράθεση και… αποθέωση της διπλωματίας της γείτονος!