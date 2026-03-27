Μεγάλη ταλαιπωρία βιώνουν εκατοντάδες επιβάτες της αμαξοστοιχίας με αριθμό 56, που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη, καθώς το τρένο ακινητοποιήθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο σταθμό της Οινόης.

Σύμφωνα με το thesspost.gr, ο τρένο είχε ήδη ξεκινήσει με καθυστέρηση από την Αθήνα, όταν, λίγο πριν φτάσει στην Οινόη, παρουσίασε βλάβη, αφήνοντας τους περισσότερους από 400 επιβάτες εγκλωβισμένους εντός των συρμών.

Οι επιβάτες παραμένουν εκεί, χωρίς να έχουν λάβει καμία ουσιαστική ενημέρωση από την εταιρεία Hellenic Train για τον χρόνο αποκατάστασης της βλάβης.

Η κατάσταση έχει δημιουργήσει έντονη αναστάτωση, με πολλούς να εκφράζουν την αγανάκτησή τους για την έλλειψη πληροφόρησης και την παρατεταμένη αναμονή, ενώ αρκετοί προσπαθούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία για να μάθουν πότε θα μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους.