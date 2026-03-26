Αναστάτωση προκαλεί νέα προειδοποίηση του ΕΦΕΤ, καθώς εντοπίστηκαν επικίνδυνες αφλατοξίνες σε παρτίδα αράπικων φιστικιών, που διακινούνται μέσω μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ.

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι έδειξαν συγκεντρώσεις πάνω από τα επιτρεπτά όρια, με αποτέλεσμα το προϊόν να χαρακτηρίζεται επιβλαβές για την υγεία και να αποσύρεται άμεσα από την αγορά. Οι αρχές καλούν τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην το καταναλώσουν, αν το έχουν ήδη αγοράσει, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Συγκεκριμένα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο ελέγχων για αφλατοξίνες, προχώρησε σε δειγματοληψία στο προϊόν «Φυστίκι αράπικο ψημένο αλατισμένο από την Πελοπόννησο – η Αλφαβήτα κοντά στην ελληνική γη» (250 γρ., παρτίδα L260226, ημερομηνία ανάλωσης έως 26/02/2027).

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι από τη Χημική Υπηρεσία Πειραιά αποκάλυψαν ότι το προϊόν περιέχει αφλατοξίνη Β1 και συνολικές αφλατοξίνες σε επίπεδα πάνω από τα επιτρεπτά όρια, γεγονός που το καθιστά μη ασφαλές και επιβλαβές για την υγεία.

Το προϊόν παράγεται για την ΑΒ Βασιλόπουλος και συσκευάζεται από την εταιρεία «Καραγιάννης ΑΕ» στο 4ο χλμ Αμφιλοχίας–Αγρινίου.

Ο ΕΦΕΤ έχει ήδη ζητήσει την άμεση απόσυρσή του από την αγορά, ενώ οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που το έχουν προμηθευτεί, να μην το καταναλώσουν.