Η εθνική επέτειος ξεκίνησε παραδοσιακά στις 06:21 το πρωί με τους 21 κανονιοβολισμούς από το πυροβολείο του Λυκαβηττού, ενώ στις 08:00 πραγματοποιήθηκε η επίσημη έπαρση της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Στις 10:00 τελέστηκε η πανηγυρική δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου. Λίγο πριν την έναρξη της παρέλασης, στις 10:55, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ενώ οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν αργά το απόγευμα, στις 18:41, με την επίσημη υποστολή της σημαίας στην Ακρόπολη.

