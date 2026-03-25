Με τη δέουσα λαμπρότητα και διπλό συμβολισμό –την επέτειο της Επανάστασης του 1821 και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου– κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις στην πρωτεύουσα. Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στρέφεται στο Σύνταγμα, όπου στις 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη παρέλαση τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για την 25η Μαρτίου

Η εθνική επέτειος ξεκίνησε παραδοσιακά στις 06:21 το πρωί με τους 21 κανονιοβολισμούς από το πυροβολείο του Λυκαβηττού, ενώ στις 08:00 πραγματοποιήθηκε η επίσημη έπαρση της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Στις 10:00 αναμένεται να τελεστεί η πανηγυρική δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου. Λίγο πριν την έναρξη της παρέλασης, στις 10:55, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ενώ οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν αργά το απόγευμα, στις 18:41, με την επίσημη υποστολή της σημαίας στην Ακρόπολη.

Κλειστό το μετρό στο Σύνταγμα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της στρατιωτικής παρέλασης, η Τροχαία έχει θέσει σε εφαρμογή έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με σταδιακή διακοπή της κίνησης των οχημάτων από τις 10:00 π.μ. σε όλες τις βασικές οδικές αρτηρίες του κέντρου.

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Συγκεκριμένα, προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από τις 10.00 η ώρα, καθώς και απαγόρευση της στάσης – στάθμευσης αυτών από τις 06.00 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων για την 25η Μαρτίου περιλαμβάνουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εθνική επέτειο. Συγκεκριμένα η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε διακοπή κυκλοφορίας:

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σέκερη και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.

Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της.

Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.

Παράλληλα, ισχύει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης ήδη από τις 06:00 π.μ., ενώ ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» θα παραμείνει κλειστός για το κοινό, με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς στάση μέχρι την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων.

Μια ιδιαίτερη νότα στον εορτασμό δίνει η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού για ελεύθερη είσοδο του κοινού σε όλα τα δημόσια μουσεία, τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της χώρας ανήμερα της 25ης Μαρτίου. Οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν ιστορικούς τόπους και μουσεία χωρίς την καταβολή αντιτίμου, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο την εθνική επέτειο μέσα από την επαφή με την ιστορική και πολιτιστική μας κληρονομιά.