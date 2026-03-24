Νέες έρευνες για τις υποκλοπές

Σημαντικές εξελίξεις δρομολογούνται από σήμερα στην πολύκροτη υπόθεση των υποκλοπών, η απόφαση του δικαστηρίου που καταδίκασε τέσσερις ιδιώτες σε βαριές ποινές, είναι έτοιμη. Όπως με πληροφορεί συνεργάτης μου, που παρακολουθεί στενά την υπόθεση, ο πρόεδρος της δίκης ολοκλήρωσε την καθαρογραφή της απόφασης που αριθμεί, ακούστε, 1.930 σελίδες!

Η δημοσίευση αυτής της απόφασης, όπως σας έχω ενημερώσει, θα δρομολογήσει νέες έρευνες για τις παράνομες παρακολουθήσεις, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι θα διαβιβαστεί στον Άρειο Πάγο για τα περαιτέρω. Ο συνεργάτης μου, που παρακολουθεί την υπόθεση, με πληροφόρησε ότι ενδέχεται, ένα κομμάτι των ερευνών να γίνει από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, καθώς, όπως μου είπε, αυτό δε σχετίζεται με τις υποκλοπές, αλλά με παρασκηνιακές κινήσεις, που καταγγέλθηκαν στο δικαστήριο ότι έγιναν, όταν για τις υποκλοπές έκανε έρευνα (Θεός να την κάνει έρευνα) η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

Όπως κατήγγειλε μάλιστα μάρτυρας στο δικαστήριο, κατέθεσε με «σκονάκι», που του δόθηκε από κυβερνητικούς βουλευτές. Πάντως, έχει μεγάλο ενδιαφέρον, τι ακριβώς θα γράφει η απόφαση των 2.000 σελίδων και πώς θα το γράφει. Και κάτι ακόμη: Όπως σας έχω ενημερώσει, δεν αποκλείεται με την έναρξη των νέων ερευνών, πολλά από τα θύματα των υποκλοπών, που δεν είχαν κινηθεί δικαστικά, τώρα να το κάνουν. Εν αναμονή σημαντικών εξελίξεων λοιπόν…

Για τη συσπείρωση στα βόρεια

Στη Θεσσαλονίκη πάει σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η επίσημη αιτιολογία είναι για να επιθεωρήσει τα διάφορα έργα που γίνονται στην Πόλη. Γι΄ αυτό και στο πρόγραμμα που ανακοινώθηκε αναφέρεται ότι θα επισκεφθεί το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.), εν συνεχεία τα εργοτάξια του 32ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης και του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων και τέλος το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ανεπισήμως, πάντως, ο λόγος είναι ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και η κατάσταση εκεί στα βόρεια δεν είναι πολύ καλή, ακόμη και με τις πρόσφατες ευνοϊκές σε γενικές γραμμές δημοσκοπήσεις.

Η Νέα Δημοκρατία «αιμορραγεί» από τις διαρροές προς τα δεξιά και τώρα που φαίνεται ότι, λόγω πολέμου, να υποχωρούν οι λεγόμενες «αντισυστημικές δυνάμεις», το Μαξίμου θέλω να κεφαλαιοποιήσει τα κέρδη που φαίνεται να αποκομίζει από τη συσπείρωση γύρω από τη σημαία». Τα εν εξελίξει έργα είναι ένα καλό δέλεαρ για τους ψηφοφόρους.

***

Το όλον ΠαΣοΚ

Το «όλον ΠαΣοΚ» παρευρέθηκε στην εκδήλωση στην Αγία Βαρβάρα για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Γιώργος και ο Νίκος Παπανδρέου μίλησαν για τον πατέρα τους το απόγευμα της περασμένης Κυριακής. Ο πρώην πρωθυπουργός λύγισε, όταν αναφέρθηκε στην κηδεία του παππού του, που έγινε την περίοδο της δικτατορίας με τον Ανδρέα εξόριστο.

Παρόντες ήταν ο πρόεδρός του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης που χαιρέτησε την εκδήλωση, αλλά και οι Χάρης Δούκας, Άννα Διαμαντοπούλου, Παύλος Γερουλάνος Μανώλης Χριστοδουλάκης και πολλοί άλλοι. Ενδιαφέρον προκάλεσε η παρουσία του Νίκου Χαρδαλιά, ο δεξιός περιφερειάρχης έγινε κάτι παραπάνω από ευπρόσδεκτος στην κατά «πράσινη» αίθουσα και του Παναγιώτη Κουρουμπλή. Οι δύο παρουσίες προκάλεσαν χαριτωμένα σχόλια για «αμφίπλευρη διεύρυνση».

***

Τι «έκρυβε» το ΚΥΣΕΑ

Κάτι που πέρασε στα χαμηλά από το χθεσινό ΚΥΣΕΑ ήταν ένα απόσπασμα της δήλωσης του Νίκου Δένδια. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε, και όπως έμαθε το “Β” συζητήθηκε εκτενώς στο ΚΥΣΕΑ , πως εφεξής οποιοδήποτε οπλικό σύστημα προμηθεύεται η Ελλάδα, η διαδικασία θα περιλαμβάνει πλήρη και χωρίς περιορισμούς πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του αεροπλάνου/πλοίου/drone/πυραύλου.

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως οι τεχνικοί των Ενόπλων Δυνάμεων θα μπορούν μέσω υπολογιστικών συνήθως μέσων να κάνουν μετατροπές σε εξαρτήματα του αεροσκάφους. Ένα παράδειγμα θα ήταν μια απλή βόμβα βαρύτητας 300 κιλών να διασυνδεθεί με το σύστημα GPS του αεροσκάφους και – ακόμα περαιτέρω – με ένα σύστημα καθοδήγησης που θα έχει κατασκευαστεί και ενσωματωθεί από ελληνικά χέρια στο F-16, για παράδειγμα, και να γίνει κατευθυνόμενη βόμβα με πολύ συγκεκριμένες παραμέτρους.

Με απλά λόγια, ο πηγαίος κώδικας είναι ο εγκέφαλος του συστήματος και ο πλήρης έλεγχος του μπορεί να το μετατρέψει με βάση τις ανάγκες του χρήστη (αλλά πάντοτε με τους εγγενείς περιορισμούς του συστήματος. Για παράδειγμα, δεν θα είναι δυνατόν το F-16 ξαφνικά να γίνει στελθ ούτε για παράδειγμα να πετάξει στα 90.000 μέτρα ύψος). Αυτό είναι κάτι που το κάνουν χρόνια οι Ισραηλινοί με αποτέλεσμα τα Ισραηλινά F-35 σε ορισμένες μοίρες να είναι ανώτερα των αμερικανικών.

***

Η κουστωδία του Γιαννακούρα και τα κεράσματα

Δεν προλάβαιναν να ψήνουν καφέδες χθες στο καφενείο της Βουλής, αφού ξαφνικά κατέφτασε από την Αρκαδία μια μεγάλη ομάδα φίλων του Ευάγγελου Γιαννακούρα με τους σερβιτόρους να τρέχουν πανικόβλητοι για να εξυπηρετήσουν τους πελάτες. Περισσότερα από 40 άτομα ήρθαν από την ιδιαίτερη πατρίδα του νέου βουλευτή του ΠαΣοΚ που πήρε τη θέση του παραιτηθέντος Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου για να παρακολουθήσουν την ορκωμοσία του από τα θεωρεία.

Ο Ευ. Γιαννακούρας πέρασε και μια βόλτα από τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Σε ερώτημα δημοσιογράφου για τη διαγραφή του από το ΠαΣοΚ αρκέστηκε σε ένα γενικό σχόλιο ότι έχει γίνει μπέρδεμα…

***

Άγνωστα έγγραφα για τον Κολοκοτρώνη Άγνωστα έγγραφα, συνολικά 1143 στον αριθμό, που αφορούν τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, συγκέντρωσε το Κοινωφελές Ίδρυμα Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλου και το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (ΚΙΚΠΕ). Δημιούργησαν τον «Αρχειακό Τόπο Θεόδωρου Κολοκοτρώνη» που παρουσιάστηκε χτες στο Μέγαρο Μουσικής σε ειδική εκδήλωση την οποία χαιρέτησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Στη σύντομη ομιλία του ο Κ. Τασούλας μίλησε για την στρατηγική ευφυία του Κολοκοτρώνη, αλλά και το γεγονός πως υπήρξε άνθρωπος που αντιλαμβανόταν βαθιά τη σημασία της παιδείας και της προκοπής του τόπου. Ανέφερε μάλιστα τη χαρακτηριστική φράση «να σκλαβωθείτε εις τα γράμματά σας» από την ομιλία του Κολοκοτρώνη προς τους μαθητές του Α’ Γυμνασίου αρρένων στις 7 Οκτωβρίου 1838 στην Πνύκα.

***

Ο νυν και ο υποψήφιος Πρόεδρος

Τον συνυποψήφιο του για την Προεδρία της Δημοκρατίας, Τάσο Γιαννίτση θα υποδεχθεί τη Πέμπτη στο γραφείο του στο Προεδρικό Μέγαρο ο Κωνσταντίνος Τασούλας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τρέφει διαίτερη εκτίμηση για το έργο, τη διαδρομή και την προσωπικότητα του καθηγητή και πολιτικού Αν. Γιαννίτση.

Μάλιστα, ο Κ. Τασούλας από τον περασμένο Ιούνιο έχει στην βιβλιοθήκη το βιβλίο του κ. Γιαννίτση «Ελλάδα 1953-2024: Χρόνος και Πολιτική Οικονομία». Στο περιθώριο της εκδήλωσης για τα 50 χρόνια του από το Σύνταγμα του 1975 συνομίλησε με τον συγγραφέα και του έδωσε τα συγχαρητήρια. Θεωρείται βέβαιο ότι την Πέμπτη θα έχουν περισσότερο χρόνο να μιλήσουν πιο αναλυτικά για το βιβλίο, αλλά είναι σίγουρο ότι την κουβέντα τους θα απασχολήσουν και άλλα θέματα όπως η οικονομία, τα ελληνοτουρκικά και οι διεθνείς εξελίξεις.

***

Οι γερμανικές αποζημιώσεις και τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Είμαι βέβαιος ότι τις προηγούμενες ημέρες διαβάσατε περί όσων διημείφθησαν μεταξύ Γεραπετρίτη και του γερμανού ομολόγου του Γιόχαν Βάντεφουλ στο Βερολίνο, για το όχι καλό κλίμα που καταγράφηκε σε μια σειρά θεμάτων, με πρώτο τη διαχείριση του προσφυγικού, δεύτερον τη θέση της Γερμανίας υπέρ της συμμετοχής της Τουρκίας στο εγχείρημα της ευρωπαϊκής αυτονομίας και τρίτον τι άλλο;

Τις γερμανικές αποζημιώσεις για τα εγκλήματα των ναζί επί ελληνικού εδάφους κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Όπως σας ενημέρωσε ο Βηματοδότης την περασμένη Κυριακή, ο υπουργός Εξωτερικών χρησιμοποίησε τη γνωστή φράση «πρέπει να τελειώνουν και τα τελευταία βάρη του παρελθόντος». Οι Γερμανοί δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν στάση, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να ξεχάσει.

Όμως ο Γ. Γεραπετρίτης επ’ αυτού δεν θα αναλάβει πρωτοβουλίες άλλες, αλλά θα επικεντρωθεί στα Γλυπτά του Παρθενώνα, για τα οποία άλλωστε ο ίδιος έχει κάνει αρκετές κινήσεις στο πρόσφατο παρελθόν. Μην νομίζετε βεβαίως ότι τα πράγματα είναι εύκολα, διότι για να τελεσφορήσει η υπόθεση- κάτι που πολύ θα το ήθελε το Μέγαρο Μαξίμου για να φιλοτεχνήσει την εικόνα του- θα απαιτηθούν σοβαροί συμβιβασμοί. Δηλαδή, αποδοχή κάποιας μορφής μακροχρόνιου δανεισμού…

***

Έλληνας αστροναύτης Την ώρα που οι πολεμικές ειδήσεις καλύπτουν τα πάντα, μία σπάνια είδηση και μάλιστα από αυτές που κάνουν υπερήφανη τη χώρα, έρχεται να δώσει ένα τόνο αισιοδοξίας. Ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης είναι γεγονός. Πρόκειται για έναν σπουδαίο και τολμηρό επιστήμονα, τον Αδριανό Γολέμη. Ο Αδριανός, είναι ένας από τους 25 τυχερούς (και ικανούς φυσικά ) που επιλέχθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) ανάμεσα σε 23.000 υποψήφιους για να λάβουν εκπαίδευση αστροναύτη στο ευρωπαϊκό κέντρο αστροναυτών στην Κολωνία. Με τον Αδριανό, αναβαθμίζεται και η παρουσία της Ελλάδας στον τομέα της διαστημικής έρευνας και τεχνολογίας, καθώς μαζί του θα εκπροσωπείται (και η Ελλάδα) σε διεθνείς διαστημικές αποστολές. Η εκπαίδευσή του θα ξεκινήσει την Απρίλιο και θα διαρκέσει έξι μήνες. Αν έλεγε λοιπόν κανείς, όχι στο πολύ μακρινό παρελθόν ότι η Ελλάδα θα είχε και αστροναύτες μάλλον θα τον κοιτούσαν περίεργα. Μακάρι να ακολουθήσουν κι άλλοι.

***

«Καλή η θεσμικότητα, αλλά…»

Σενάρια πρόωρων εκλογών κυκλοφορούν στους διαδρόμους της Βουλής όπου είναι έκδηλη η αγωνία των «γαλάζιων» βουλευτών για τις εξελίξεις. Αν και πιστεύουν στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο προκειμένου να πάει η χώρα σε εκλογές την άνοιξη του 2027, όπως επαναλαμβάνει με κάθε ευκαιρία, ωστόσο κάποιοι δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους για το κατά πόσον η «θεσμική προσήλωση» του κ. Μητσοτάκη μπορεί στις παρούσες δυσμενείς συνθήκες λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή, να επιβεβαιωθεί.

«Καλή είναι η θεσμικότητα αλλά…», λένε με νόημα όσοι θεωρούν ότι ο χρόνος κυλάει εις βάρος της ΝΔ όταν όλοι προεξοφλούν ότι αναμένεται «Αρμαγεδδών» (ενεργειακά, ακρίβεια κλπ.). Επικαλούνται προς τούτο τις δημοσκοπήσεις οι οποίες εμφανίζουν σταθερά πρώτη την ακρίβεια στις αρνητικές επιλογές των πολιτών, υπενθυμίζοντας την πάγια αρχή ότι «η ακρίβεια κρίνει τις εκλογές».

Δεδομένων των δυσμενέστερων εκτιμήσεων, σκέφτονται μήπως η επίσπευση της κάλπης θα ήταν μια λύση, θεωρώντας πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε στην παρούσα φάση και με ενισχυμένα τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος στις μετρήσεις της κοινής γνώμης αλλά και με τα εξαγγελθέντα μέτρα στήριξης και όσες δράσεις θα ακολουθήσουν, διαμορφώνεται ένα ευνοϊκότερο κλίμα υπέρ της ΝΔ, τέτοιο που θα μπορούσε, σύμφωνα με την ανάλυσή τους, να επιφέρει περισσότερα εκλογικά οφέλη. Είναι εκείνοι που φοβούνται πως «όσο αφήνουμε να κυλάει ο χρόνος μπορεί να είναι χειρότερα…».

***