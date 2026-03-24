Ένας 11χρονος μαθητής ο οποίος συμμετείχε στην μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας το πρωί της Τρίτης, κατάφερε να τραβήξει όλα τα βλέμματα με την επιλογή του να παρελάσει ντυμένος Καποδίστριας.

Μάλιστα, δεν περιορίστηκε μόνο στη στολή, καθώς στην προσπάθεια του να «ταιριάξει περισσότερο στο ρόλο του» όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, έβαψε ακόμα και τα μαλλιά του.

Η ιδιαίτερη αυτή απόφαση, σύμφωνα με τη δασκάλα του από το δημοτικό σχολείο στα Κάτω Πατήσια όπου φοιτά, εντάσσεται στο πλαίσιο ενός θεατρικού που είχαν παρουσιάσει οι μαθητές την προηγούμενη ημέρα, με αφορμή την 25η Ματρτίου. Η πρωτότυπη επιλογή του 11χρονου Δημήτρη συνδύασε το πνεύμα του σχολικού δρώμενου με την ιστορική αναφορά, κερδίζοντας την προσοχή και τα χαμόγελα όσων παρακολούθησαν την παρέλαση.

«Χθες είχαμε ένα σχετικό θεατρικό για την Ελλάδα με θέμα τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας, τον Καποδίστρια. Τα παιδιά πήραν τις στολές από εκεί. Είναι ντυμένα Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, Κολοκοτρώνης, δηλαδή όλοι είναι από το θεατρικό, με αποκορύφωμα τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας, που προσπάθησε να αναστήσει την Ελλάδα», εξήγησε η δασκάλα του 11χρονου.

Με τη σειρά του ο 11χρονος ανέφερε: «Το όνομά μου είναι Δημήτρης και είμαι 11 χρονών. Χθες κάναμε το θεατρικό και είπα να τη φορέσω και σήμερα για να τη δουν όλοι. Έβαψα και τα μαλλιά μου για να ταιριάζουν περισσότερο».