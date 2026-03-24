Σε κλίμα ιδιαίτερης σημειολογίας και στη βάση μακρόχρονων δεσμών πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η ατζέντα των δύο ανδρών περιλάμβανε τις ραγδαίες περιφερειακές εξελίξεις, τη θωράκιση της Κύπρου μέσω της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και την προοπτική επανέναρξης των συνομιλιών για την κυπριακού.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υπογράμμισε με έμφαση ότι «η Κύπρος, παρά τη γεωγραφική της εγγύτητα στις εστίες έντασης, παραμένει σταθερά μέρος της λύσης και όχι της κρίσης». Αναφερόμενος στη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισήμανε πως για πρώτη φορά «η αλληλεγγύη των εταίρων εκφράστηκε με έργα και όχι με απλές διακηρύξεις, γεγονός που θέτει τις βάσεις για την ουσιαστική ενεργοποίηση του Άρθρου 42.7 της Συνθήκης της ΕΕ περί αμοιβαίας συνδρομής. Το ζήτημα αυτό, το οποίο αναδεικνύει την ασφάλεια της Κύπρου ως αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής ασφάλειας, αναμένεται να αποτελέσει κεντρικό άξονα συζήτησης στο επικείμενο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα φιλοξενηθεί στο νησί».

Στο μέτωπο του κυπριακού, ο Πρόεδρος συνέδεσε άμεσα την πρόσφατη κινητικότητα της Ένωσης με το κρίσιμο κεφάλαιο της Ασφάλειας και των Εγγυήσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, «η έμπρακτη ευρωπαϊκή στάση αποτελεί την ισχυρότερη απάντηση στις ανησυχίες για το μέλλον μιας επανενωμένης Κύπρου, λειτουργώντας ως η βέλτιστη ασφαλιστική δικλείδα». Παράλληλα, χαρακτήρισε ενθαρρυντική την πρόσφατη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στις Βρυξέλλες, επαναβεβαιώνοντας την πολιτική βούληση της Λευκωσίας για άμεση επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών στη βάση του διαπραγματευτικού κεκτημένου.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος εξέφρασε την προσδοκία οι διεθνείς πρωτοβουλίες να οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση της έντασης, σημειώνοντας πως βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με ηγέτες της περιοχής. Υπογράμμισε δε με νόημα πως οι εξελίξεις αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν «παγωμένες διενέξεις» και πως η παράταση της αστάθειας λειτουργεί αρνητικά για το σύνολο της Ευρώπης, καθιστώντας την ανάγκη για λήψη αποφάσεων πιο επιτακτική από ποτέ.

Ανδρουλάκης: «Κανένα κράτος της ΕΕ στον πόλεμο»

Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης μετέφερε την πάγια θέση του ΠαΣοΚ ότι κανένα κράτος-μέλος της ΕΕ δεν πρέπει να εμπλακεί στον πόλεμο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η αποφυγή της εμπλοκής δεν ταυτίζεται με την αδράνεια. Ζήτησε την ανάληψη ισχυρών διπλωματικών πρωτοβουλιών από την κυπριακή και την ευρωπαϊκή ηγεσία, υπογραμμίζοντας ότι η απουσία ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή θα συνεχίσει να παράγει σοβαρές επιπτώσεις για το σύνολο της Ευρώπης. Ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη πήρε σάρκα και οστά στην Κύπρο μέσω της παρουσίας της Ελλάδας και άλλων ισχυρών εταίρων, γεγονός που θωρακίζει την ασφάλεια του κυπριακού λαού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην ιστορική σημασία της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χαρακτηρίζοντάς την μια μεγάλη εθνική επιτυχία που οικοδομήθηκε με σχέδιο από τις κυβερνήσεις του Κινήματος, υπό τους Κώστα Σημίτη και Ανδρέα Παπανδρέου. Αναφερόμενος στο Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα, τόνισε ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται σήμερα η προστασία της χώρας.

Κλείνοντας, ο κ. Ανδρουλάκης επαναβεβαίωσε την αμέριστη στήριξή του στον αγώνα για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού προβλήματος στη βάση των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ξεκαθάρισε ότι για το ΠΑΣΟΚ αποτελεί βασική εθνική προτεραιότητα η αποτροπή οποιουδήποτε τουρκικού σχεδιασμού για διχοτόμηση του νησιού, διαβεβαιώνοντας τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας στην προσπάθεια για επανένωση του τόπου.