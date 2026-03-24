Εδραιώνεται η υψηλή ζήτηση για πολυτελή ακίνητα στην ελληνική αγορά, είτε πρόκειται για ακίνητα στα μεγάλα αστικά κέντρα, και ιδίως στην Αττική.

Το αγοραστικό ενδιαφέρον τροφοδοτείται τόσο από το εξωτερικό όσο και από την Ελλάδα, με τους αγοραστές να έχουν και διαφορετικές προτιμήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές κατοικιών στην Αθήνα αυξήθηκαν κατά περίπου +9% το 2021, +13% το 2022, +14% το 2023 και +8% το 2024, οδηγώντας σε μια σωρευτική άνοδο που προσεγγίζει το +50% μέσα σε τέσσερα χρόνια. Το 2025, η αγορά συνέχισε ανοδικά με πιο ήπιο αλλά σταθερό ρυθμό, επιβεβαιώνοντας ότι η δυναμική αυτή δεν ήταν συγκυριακή.

Την ίδια στιγμή, έκθεση της Engel & Völkers η Ιταλία ηγείται της παγκόσμιας αύξησης της ζήτησης για πολυτελή ακίνητα, ακολουθούμενη από την Ελλάδα.

Τα κίνητρα στην αγορά πολυτελών ακινήτων στην Ελλάδα αντικατοπτρίζουν εκείνα της ευρύτερης παγκόσμιας εικόνας, με προτεραιότητες τη βελτίωση του τρόπου ζωής και τη μείωση του μεγέθους, με προτίμηση στον εξωτερικό χώρο, την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια.

Τα πολυτελή ακίνητα

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της ReDataset, η διαθεσιμότητα πολυτελών κατοικιών στην ελληνική επικράτεια αυξήθηκε κατά 29% μέσα σε μόλις δύο χρόνια, φτάνοντας τα 5.162 ακίνητα το 2025, από 4.001 που ήταν το 2023.

Ο δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης αναδεικνύεται πρωταθλητής στα πολυτελή ακίνητα συγκεντρώνοντας το 15,9% της συνολικής προσφοράς με 819 ακίνητα.

Ακολουθούν η Κηφισιά (666 ακίνητα) και η Γλυφάδα (455 ακίνητα), επιβεβαιώνοντας ότι η ευρύτερη περιοχή της Αθήνας παραμένει ο βασικός πόλος έλξης για επενδύσεις σε luxury ακίνητα.

Εκτός Αττικής, δυναμική παρουσία καταγράφουν η Πάρος, η Μύκονος και η Κασσάνδρα.

Αν και ο μεγαλύτερος όγκος ακινήτων κινείται στην κατηγορία τιμής 1-1,2 εκατ. ευρώ, η μεγαλύτερη κινητικότητα παρατηρείται στις πιο ακριβές ζώνες.

Τα ακίνητα με κόστος 9.000 – 15.000 ευρώ/τ.μ. σημείωσαν την πιο επιθετική άνοδο, με αύξηση 81,2%

Τα ακίνητα που χτίστηκαν την περίοδο 2021-2025 εκτινάχθηκε κατά 80%, δείχνοντας μια νέα γενιά ακινήτων υψηλών προδιαγραφών που εισέρχεται στην αγορά

Όσον αφορά τον τύπο των κατοικιών, τα σπίτια με τέσσερα υπνοδωμάτια παραμένουν η πρώτη επιλογή σε διαθεσιμότητα, ωστόσο τα ακίνητα με τρία υπνοδωμάτια κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση (51,4%) δείχνοντας τις προτιμήσεις των αγοραστών για πιο λειτουργικούς αλλά και πολυτελείς χώρους.

Τα στοιχεία αποκαλύπτουν στροφή στα πράσινα ακίνητα τα οποία αυξήθηκαν κατά 13,8% συνολικά. Η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρείται στα ακίνητα χαμηλής κατηγορίας (Η, Ζ), τα οποία από κυρίαρχα (58,3%) περιορίστηκαν σημαντικά (37,2%) μέσα σε τρία χρόνια.

Πηγή: OT.GR