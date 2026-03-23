Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλήθηκε να τοποθετηθεί για τα όσα συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας της δίκης για τα Τέμπη, λέγοντας ότι «είναι χρέος να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της», ενώ άφησε αιχμές για «κάποιους που παρεισφρέουν και έχουν πολιτικά κίνητρα».

Όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης, είναι ένα δύσκολο και πολύ βαρύ κλίμα για τους επιζώντες και τους συγγενείς των θυμάτων που βιώνουν όλη αυτή τη τραγωδία, όμως, τόνισε ότι «πρέπει να προστατευτεί η δικαιοσύνη, είναι ο μόνος τρόπος να αποδοθεί δικαιοσύνη». Ο κ. Μαρινάκης, υπονόησε ότι κάποιοι προσπαθούν να πυρπολήσουν τη διαδικασία, για πολιτικά οφέλη. «Αναφέρομαι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις με τα γνωστά σόου που κάνουν», είπε.

Όσον αφορά τη χωρητικότητα, σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, το υπουργείο Δικαιοσύνης στηρίχθηκε σε δεδομένα της ανακριτικής διαδικασίας. Υπάρχουν 40 θέσεις για τους κατηγορούμενους, 276 καθίσματα τα οποία είναι στο ίδιο επίπεδο με την έδρα και 135 θέσεις για το ακροατήριο. «Έγινε ο υπολογισμός βάση της ανάκρισης, σε μια δίκη που όπου οι συνήγοροι ήταν 250».

Πρόσθεσε στη συνέχεια ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος «είναι να ασκούνται πολωτικές πιέσεις». «Χρειάζεται ηρεμία και νηφαλιότητα. Να αφήσουμε την δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, να σεβαστούμε την πλειονότητα που θέλουν να μάθουν την αλήθεια για τους δικούς τους ανθρώπους», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.