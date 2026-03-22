Τάση για πιο δροσερό και κατά διαστήματα άστατο καιρό τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα δείχνουν τα πρώτα μακροπρόθεσμα προγνωστικά στοιχεία, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο.

Όπως επισημαίνει, πρόκειται για εκτίμηση μακράς διάρκειας και όχι για ασφαλή πρόγνωση, καθώς τα δεδομένα πέραν των 6-7 ημερών χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας. Ωστόσο, τα πρώτα στοιχεία δίνουν μια σαφή τάση για την περίοδο από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου έως και τη Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου.

Χαμηλές θερμοκρασίες

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων (ECMWF), η Ελλάδα φαίνεται να βρίσκεται σε ζώνη αρνητικών θερμοκρασιακών αποκλίσεων. Αυτό μεταφράζεται σε θερμοκρασίες που θα κινηθούν κατά 1 έως 3 βαθμούς Κελσίου κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Την ίδια ώρα, αντίθετη εικόνα καταγράφεται σε περιοχές της Δυτικής και Βορειοδυτικής Ευρώπης, όπως η Ισπανία, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία, όπου οι θερμοκρασίες αναμένεται να είναι υψηλότερες από τον μέσο όρο.

Αυξημένες βροχοπτώσεις

Όσον αφορά τις βροχές, η Ελλάδα θα παρουσιάσει ελαφρώς αυξημένες ποσότητες υετού σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα, κατά περίπου 10 έως 30 χιλιοστά.

Αντίθετα, σε μεγάλο μέρος της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης εκτιμάται ότι οι βροχοπτώσεις θα είναι μειωμένες σε σχέση με τις μέσες τιμές των περιοχών αυτών.

Τάση για άστατο καιρό

Συνολικά, τα πρώτα δεδομένα δείχνουν μια Μεγάλη Εβδομάδα με:

θερμοκρασίες ελαφρώς χαμηλότερες από τα κανονικά επίπεδα

καιρό κατά διαστήματα άστατο, με αυξημένες πιθανότητες για βροχές

Όπως επισημαίνεται, το σενάριο αυτό θεωρείται συμβατό με την εποχή, καθώς το φετινό Πάσχα πέφτει νωρίς, στις 12 Απριλίου, περίοδο κατά την οποία η ατμοσφαιρική κυκλοφορία παραμένει μεταβατική.