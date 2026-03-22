Στο Μεσολόγγι βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας, όπως έγινε γνωστό από ανάρτησή του στο Χ.
Oπως ο Νίκος Δένδιας αναφέρει στην ανάρτησή του για την επίσκεψή του στο Μεσολόγγι: «Αποτίουμε φόρο τιμής για τα 200 χρόνια από την Έξοδο.
Ένα γεγονός που έχει εγγραφεί στη συλλογική μνήμη του Ελληνισμού ως σύμβολο ελευθερίας, αυταπάρνησης και εθνικής αξιοπρέπειας.
Στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, όπου αποτίουμε φόρο τιμής για τα 200 χρόνια από την Έξοδο.
Ένα γεγονός που έχει εγγραφεί στη συλλογική μνήμη του Ελληνισμού ως σύμβολο ελευθερίας, αυταπάρνησης και εθνικής αξιοπρέπειας.#Μεσολόγγι pic.twitter.com/GxsO1wQO9g
— Nikos Dendias (@NikosDendias) March 22, 2026