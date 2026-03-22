Στο Μεσολόγγι βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας, όπως έγινε γνωστό από ανάρτησή του στο Χ.

Oπως ο Νίκος Δένδιας αναφέρει στην ανάρτησή του για την επίσκεψή του στο Μεσολόγγι: «Αποτίουμε φόρο τιμής για τα 200 χρόνια από την Έξοδο.

Ένα γεγονός που έχει εγγραφεί στη συλλογική μνήμη του Ελληνισμού ως σύμβολο ελευθερίας, αυταπάρνησης και εθνικής αξιοπρέπειας.