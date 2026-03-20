Σε μια απόφαση που σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για τα αμερικανικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο όμιλος CBS ανακοίνωσε την οριστική διακοπή της ενημερωτικής ραδιοφωνικής υπηρεσίας του. Η εξέλιξη αυτή, η οποία επηρεάζει εκατοντάδες σταθμούς σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, αντανακλά τις δομικές προκλήσεις και την οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν τα παραδοσιακά δίκτυα ενημέρωσης στη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα.

Η διευθύντρια σύνταξης του CBS News, Μπάρι Γουάις, και ο πρόεδρος του δικτύου, Τομ Σιμπρόφσκι, επιβεβαίωσαν με επίσημο μήνυμά τους προς το Γαλλικό Πρακτορείο ότι το σύνολο του προσωπικού του ενημερωτικού τμήματος πρόκειται να απολυθεί. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η μεταβολή στη στρατηγική προγραμματισμού των ραδιοφωνικών σταθμών και η δυσμενής οικονομική συγκυρία κατέστησαν ανέφικτη τη συνέχιση της λειτουργίας της υπηρεσίας, η οποία αναμένεται να τερματιστεί οριστικά στα τέλη Μαΐου. Αν και ο ακριβής αριθμός των απολύσεων δεν δημοσιοποιήθηκε επισήμως, εκτιμάται ότι οι περικοπές θα αγγίξουν το 6% του εργατικού δυναμικού του CBS News, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναδιοργάνωσης του ομίλου.

Η ιστορική διαδρομή του CBS News Radio ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 1927, αποτελώντας τον πρόδρομο της τηλεοπτικής αυτοκρατορίας που ακολούθησε το 1941. Η υπηρεσία ταυτίστηκε με ορισμένες από τις εμβληματικότερες στιγμές του 20ού αιώνα, όπως η κάλυψη της Απόβασης στη Νορμανδία από τον πολεμικό ανταποκριτή Τσαρλς Κόλινγκγουντ, ενώ το πρόγραμμα «World News Roundup» κατέχει τον τίτλο του παλαιότερου ραδιοφωνικού δελτίου ειδήσεων στις ΗΠΑ. Παρά την απόσχιση του ραδιοφωνικού κλάδου το 2017 και τη συγχώνευσή του με την Entercom (νυν Audacy), το CBS συνέχιζε να προμηθεύει με ειδησεογραφικό περιεχόμενο περισσότερους από 700 τοπικούς σταθμούς, μια συνεργασία που πλέον οδηγείται σε παύση.

Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με μια περίοδο έντονων διοικητικών και πολιτικών διεργασιών στον όμιλο. Η ανάληψη της ηγεσίας από τη δημοσιογράφο Μπάρι Γουάις τον περασμένο Οκτώβριο έχει πυροδοτήσει συζητήσεις σχετικά με την ενδεχόμενη μετατόπιση της συντακτικής γραμμής του δικτύου προς τη δεξιά πτέρυγα. Παράλληλα, η πρόσφατη έγκριση της εξαγοράς της Paramount Global από τη Skydance από την ομοσπονδιακή αρχή τηλεπικοινωνιών (FCC), κατόπιν δεσμεύσεων για αλλαγές στο περιεχόμενο που ζήτησε η αμερικανική προεδρία, προσδίδει μια επιπλέον διάσταση στην αναδιάρθρωση του ενημερωτικού μηχανισμού του CBS.