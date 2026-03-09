Η κυβέρνηση ενεργοποίησε ένα ενιαίο εθνικό σύστημα επισιτιστικής βοήθειας με προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ, που πλέον θα διανέμει την οικονομική στήριξη απευθείας στα νοικοκυριά μέσω vouchers αντί για προκαθορισμένα πακέτα προϊόντων.

Αντί για διαφορετικά συστήματα και κανόνες ανά Περιφέρεια, οι πολίτες θα έχουν ενιαίο κανονισμό σε όλη τη χώρα, με στόχο λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη διαφάνεια και ταχύτερη υλοποίηση.

Η θέσπιση ενός νέου, εκσυγχρονισμένου πλαισίου για την Προτεραιότητα 6 «Επισιτιστική Βοήθεια & Υλική Στέρηση» του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021–2027» ανακοινώθηκε μέσω Κοινής Υπουργικής Απόφασης της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.

Τι σημαίνει το νέο σύστημα για τους πολίτες;

Τα κονδύλια θα δίνονται μέσω ηλεκτρονικών κουπονιών (vouchers) για τρόφιμα και βασικά αγαθά.

Ο δικαιούχος επιλέγει ο ίδιος τι θα αγοράσει, πότε και από ποιο κατάστημα, ενισχύοντας την προσωπική του αυτονομία.

Δεν επιτρέπεται εξαργύρωση σε μετρητά ούτε χρήση για αλκοόλ, καπνό ή τυχερά παιχνίδια.

Η ισχύς του voucher και η επαναφόρτιση εξαρτώνται από την συνεχιζόμενη επιλεξιμότητα του νοικοκυριού.

Ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο πρόγραμμα;

Αυτομάτως εντάσσονται στο νέο σύστημα οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Επιπλέον, υπάρχουν προβλέψεις για ένταξη κι άλλων ατόμων ή οικογενειών που ζουν σε κατάσταση ακραίας φτώχειας, κατόπιν πιστοποίησης από τις κοινωνικές υπηρεσίες.

Η Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε ότι η αξιοπρέπεια των πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη και ότι το νέο σύστημα αλλάζει την ουσία της κοινωνικής πολιτικής, προσφέροντας ταχύτητα και ελευθερία επιλογής στους πιο ευάλωτους. Παράλληλα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι η διάθεση των 400 εκατ. ευρώ στον ΟΠΕΚΑ αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της κυβερνητικής προτεραιότητας για ένα δίκαιο και συμπεριληπτικό κοινωνικό κράτος, το οποίο περιορίζει τις ανισότητες και τον κοινωνικό στιγματισμό.

Αναδρομική στήριξη και συνοδευτικά μέτρα

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, ώστε κανένας που δικαιούται βοήθεια να μη χάσει την ενίσχυση κατά τη μετάβαση στο νέο σύστημα.

Παράλληλα, πέρα από τα voucher για τρόφιμα, προβλέπονται και συνοδευτικά μέτρα κοινωνικής ένταξης, συνδέοντας τους ωφελούμενους με υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης για ένταξη στην εργασία.

Τι πρέπει να ξέρεις πριν ενταχθείς;

Τα κουπόνια δεν αντικαθιστούν μετρητά, ούτε μπορούν να εξαργυρωθούν ως τέτοια.

Δεν καλύπτουν είδη που δεν ανήκουν στις βασικές ανάγκες (αλκοόλ, καπνικά, τζόγος).

Η ένταξη άλλων δικαιούχων πέραν του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος εξαρτάται από κοινωνικές υπηρεσίες και κριτήρια φτώχειας.

Το νέο μοντέλο μεταρρυθμίζει ριζικά τον τρόπο παροχής βοήθειας, καθώς για πρώτη φορά εφαρμόζονται ενιαίοι κανόνες σε ολόκληρη την επικράτεια, ενισχύοντας την προσωπική αυτονομία των δικαιούχων. Ενώ το προηγούμενο σύστημα βασιζόταν σε προκαθορισμένα πακέτα προϊόντων, πλέον ο ωφελούμενος αποκτά την ελευθερία να αποφασίζει ο ίδιος για το είδος, τον χρόνο και το σημείο προμήθειας των αγαθών που χρειάζεται. Αυτή η κεντρική εφαρμογή καταργεί το παλαιότερο κατακερματισμένο σύστημα και τις διαφορετικές ταχύτητες ανά Περιφέρεια, διασφαλίζοντας ταχύτερη υλοποίηση, απόλυτη διαφάνεια, περιορισμό της γραφειοκρατίας και ίση μεταχείριση.