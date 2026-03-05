Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, το BHMAgazino που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 8 Μαρτίου παρουσιάζει το ειδικό τεύχος «Women’s Era», μια πλούσια έκδοση αφιερωμένη αποκλειστικά στη γυναίκα. Ένα συλλεκτικό issue γεμάτο χρώμα, φως και δυναμικές παρουσίες από τον χώρο της επιστήμης, της τέχνης, του βιβλίου, της μουσικής, της μόδας και της επιχειρηματικότητας. Γυναίκες που ξεχωρίζουν μέσα από το έργο, την προσωπικότητα και τη δράση τους, εμπνέοντας με τη διαδρομή και τις ιδέες τους.

Στις σελίδες του τεύχους ξεχωρίζουν σημαντικές συνεντεύξεις και ιστορίες: η δημιουργός κοσμημάτων Ιλεάνα Μακρή μιλά για τη δημιουργία και την προσωπική έκφραση, η μεσόφωνος Μιράντα Μακρυνιώτη με αφορμή την εμφάνισή της στην όπερα Anna Bolena του Γκαετάνο Ντονιτσέτι στην Εθνική Λυρική Σκηνή, ενώ η Σόφη Δασκαλάκη Μυτιληναίου, πρόεδρος του ΔΣ του UN Global Compact Network Greece και Special Advisor to the Executive Chairman της METLEN Energy & Metals, μιλά για τη σημασία της έμφυλης ισότητας και της υπεύθυνης επιχειρηματικής ηγεσίας.





Παράλληλα, ο συγγραφέας Βόλφραμ Αϊλενμπεργκερ φωτίζει τις ιδέες τεσσάρων σπουδαίων φιλοσόφων – της Χάνα Άρεντ, της Σιμόν ντε Μποβουάρ, της Άυν Ραντ και της Σιμόν Βέιλ – ενώ τρεις Ιρανές μιλούν για τη ζωή και τον αγώνα των γυναικών στο Ιράν.

Στο τεύχος φιλοξενούνται ακόμη η συγγραφέας Ζιζέλ Πελικό με το νέο της βιβλίο Ύμνος στη Ζωή και η ταλαντούχα σεφ Μάγκυ Ταμπακάκη που μιλά για τη διαδρομή της στη γαστρονομία.

Ξεχωριστή θέση κατέχουν επίσης η μόδα και το design: από την παρουσία του οίκου Giorgio Armani στη διεθνή έκθεση Nomad 2026 στο Σεν Μόριτς έως το εντυπωσιακό fashion story «Belle de Jour», με τις νέες τάσεις της άνοιξης και του καλοκαιριού κάτω από τον λαμπερό ελληνικό ουρανό.

Το BHMAgazino – Women’s Era κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ. Ένα τεύχος αφιερωμένο στη δημιουργικότητα, τη δύναμη και την επιρροή των γυναικών σήμερα.