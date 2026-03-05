Την Κυριακή 8 Μαρτίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Ο δεύτερος τόμος του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη, 35 Σαρακοστιανές και Πασχαλινές συνταγές από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

Ετυμολογικό λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Ιστορία των λέξεων, τόμος Β’ (Δ-Κ)

Ένα έργο ζωής του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη, και μία σπουδαία εκπαιδευτική παρακαταθήκη για κάθε ελληνική οικογένεια.

Πρόκειται για το πλέον ενημερωμένο, σύγχρονο και επιστημονικά τεκμηριωμένο ετυμολογικό λεξικό της Νέας Ελληνικής, ένα έργο που φωτίζει ανάγλυφα την ιστορία των λέξεων και αποκαλύπτει τις βαθιές ρίζες της γλώσσας μας. Με εγκυρότατες ετυμολογικές πληροφορίες, αντλημένες από τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία και τις πλέον αξιόπιστες πηγές, το λεξικό παρακολουθεί τη διαδρομή κάθε λέξης στον χρόνο, αναδεικνύοντας τη μεταβολή και τον εμπλουτισμό των σημασιών της μέσα από τα κείμενα.

Ιδιαίτερη θέση στο έργο κατέχουν τα σχόλια για τις σημαντικότερες ετυμολογικές οικογένειες, που ενώνουν ομόρριζες λέξεις από την Ελληνική αλλά και από άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ελληνικής ως γλωσσικής μήτρας και διαχρονικής πολιτισμικής δύναμης. Παράλληλα, ιστορικές παρατηρήσεις φωτίζουν την πρώτη εμφάνιση των λέξεων, τα πρόσωπα και τα περιστατικά που συνδέθηκαν με αυτές, καθώς και τους σπουδαιότερους σταθμούς της πορείας τους.

Το λεξικό δεν περιορίζεται στην ετυμολογική ανάλυση. Εξηγεί με σαφήνεια τη λειτουργία, τον σχηματισμό και την ορθογραφία των λέξεων μέσα από περιεκτικά και ουσιαστικά σχόλια, ενώ οι ένθετοι πίνακες για τα αντιδάνεια και τα δάνεια από άλλες γλώσσες προσφέρουν πολύτιμη εποπτεία της γλωσσικής αλληλεπίδρασης μέσα στους αιώνες.

ΑΡΓΥΡΩ

Από την Σαρακοστή στο Πάσχα – 35 Νόστιμες Συνταγές

Μια γευστική διαδρομή που καλύπτει όλη τη μεγάλη περίοδο από τη νηστεία έως το πασχαλινό τραπέζι.

Στις σελίδες του τεύχους ξεδιπλώνεται η ουσία της σαρακοστιανής κουζίνας μέσα από πιάτα λιτά αλλά γεμάτα φροντίδα: ντολμάδες γιαλαντζί, αρακάς κοκκινιστός με αγκινάρες, αγκινάρες με φρέσκα κουκιά, ρεβίθια ντερμπιέ με πράσα και κόκκινες φακές με σπανάκι και μπαχαρικά. Τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους, με γαρίδες με μυρωδολάχανα, σουπιές στο μελάνι τους με σπανακόρυζο, μύδια γιαχνί, αλλά και τον κλασικό μπακαλιάρο με τραγανό κουρκούτι και σκορδαλιά ή κροκέτες μπακαλιάρου με πικάντικο αγιολί για το τραπέζι της 25ης Μαρτίου.

Η μετάβαση προς τη Μεγάλη Εβδομάδα συνοδεύεται από παραδοσιακές πίτες και νηστίσιμες προτάσεις, ενώ το Πάσχα κορυφώνεται με εκλεκτά εδέσματα: συκωταριά λαδορίγανη, γκιουλμπασί με τρία είδη κρέατος, πασχαλινή γιουβετσάδα, αρνάκι ανοιξιάτικο στη λαδόκολλα, αρνί με λαχανικά εποχής και κατσίκι στις κληματόβεργες. Το γιορτινό τραπέζι ολοκληρώνεται με τυρόπιτες, σπανακόπιτες και λαχανόπιτες, ενώ τα γλυκά της Λαμπρής —εύκολο τσουρέκι, λαμπροκουλούρα, πασχαλινά κουλουράκια και γαλακτομπούρεκο— δίνουν τον πιο γλυκό επίλογο.

ΒΗΜΑGAZINO

Special Issue – Women’s Era

Μια συλλεκτική, πλούσια έκδοση, αφιερωμένη αποκλειστικά στη γυναίκα. Women’s Era λοιπόν και ένα special issue γεμάτο χρώματα, φως και άκρως ενδιαφέρουσες γυναικείες παρουσίες. Εντυπωσιακές φωτογραφίσεις με πανέμορφα κορίτσια στο επίκεντρο, που φέρνουν τα εκρηκτικά “fashion μηνύματα” της Άνοιξης. Αποκλειστικές συνεντεύξεις, ταξίδια, εμπειρίες.