Χωρίς ρυθμό, χωρίς πάθος, χωρίς… σουτ και τελικά ήττα. Η Εθνική Ελλάδος δε τα κατάφερε εντός έδρας κόντρα στο Μαυροβούνιο και γνώρισε την ήττα στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντομπάσκετ.

Η γαλανόλευκη ήταν μέτρια στην άμυνα και πολύ κακή στην επίθεση, ενώ καθόλου λίγες δεν ήταν και οι κακές αποφάσεις. Τόσο σε όλο το παιχνίδι, όσο και ειδικά στο τέλος.

Το παιχνίδι ξεκίνησε δύσκολα, κυρίως λόγω αστοχίας. Οι δύο ομάδες πήγαιναν μαζί και το Μαυροβούνιο προσπέρασε στο τέλος της πρώτης περιόδου (17-19).

Οι φιλοξενούμενοι κάθισαν στη θέση του οδηγού και παρέμειναν εκεί, έστω και με μικρές διαφορές. Τιμωρώντας την κακή γαλανόλευκη άμυνα, κάποια στιγμή ξέφυγε στο +7, όμως το ημίχρονο έκλεισε στο 38-40. Και η τρίτη περίοδος ήταν ανάλογη. Μικρά προβαδίσματα για το Μαυροβούνιο και ολοκλήρωση στο 52-55.

Το τέλος ήταν, όπως αναμενόταν, θρίλερ. Η Εθνική έκανε πολλά λάθη, αλλά έφερε το παιχνίδι στα μέτρα της. Ο Παπανικολάου ήταν ο μεγάλος MVP και στα 92 δευτερόλεπτα ο Καλαϊτζάκης σκόραρε για να δώσει το προβάδισμα στη γαλανόλευκη.

Η ισοφάριση ήρθε άμεσα και ο Παπανικολάου έχασε ελεύθερο από τη γωνία. Ο Χατζιμπέγκοβιτς μας πλήγωσε στη ρακέτα στα 36 δευτερόλεπτα. Ο Μήτρου Λονγκ έχασε τη μπάλα μετά το τάιμ άουτ, αλλά κέρδισε επιθετικό φάουλ από τον Ντρόμπνιακ στα 8 δευτερόλεπτα.

Ο Τολιόπουλος το πήρε πάνω του, αστόχησε από κοντά και η εθνική γνώρισε μια άσχημη ήττα.