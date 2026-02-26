Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη, στον απόηχο της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων.

Το δικαστήριο έκρινε ενόχους τους τέσσερις ιδιώτες κατηγορούμενους, Ταλ Ντίλιαν, Φελιξ Μπίτζιο, Γιάννη Λαβράνο και Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου, για σειρά πλημμεληματικών πράξεων που αφορούν παραβίαση απορρήτου επικοινωνιών, παράνομη πρόσβαση σε δεδομένα και επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης προσωπικών δεδομένων.

Το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση και προχώρησε σε μετατροπή ορισμένων πράξεων από κατ’ εξακολούθηση σε κατά συρροή τέλεση.

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ σε αναλυτική δήλωσή του, κάνει λόγο για «μεγάλη ήττα του παρακράτους που οργάνωσε το σύστημα Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης», υποστηρίζοντας ότι η απόφαση αποτελεί δικαίωση του τετραετούς αγώνα που ο ίδιος ξεκίνησε με τη μηνυτήρια αναφορά στον Άρειο Πάγο τον Ιούλιο του 2022.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Παράλληλα, επικρίνει τους χειρισμούς της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, αναφέρει ότι ο φάκελος διαβιβάζεται εκ νέου στην Εισαγγελία για περαιτέρω διερεύνηση, ακόμη και για το αδίκημα της κατασκοπείας, και δηλώνει ότι «ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι να λογοδοτήσουν όλοι οι πρωταγωνιστές».

Δείτε τη συνέντευξη Τύπου live: