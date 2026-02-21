Για στημένο show του Άδωνι Γεωργιάδη στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, αναφορικά με τα επεισόδια ανάμεσα σε δυνάμεις των ΜΑΤ και εργαζόμενους, έκανε λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου ΠαΣοΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά

Η εικόνα που έχει κυκλοφορήσει μέσω video με τους αστυνομικούς να έχουν προσάγει έναν ιατρό και να τον παρουσιάζουν δεμένο πισθάγκωνα ως «τρόπαιο» μπροστά στον Άδωνι Γεωργιάδη δεν περιποιεί τιμή ούτε στην Ελληνική Αστυνομία ούτε στον Υπουργό Υγείας.

Στις δημοκρατίες οι Υπουργοί δεν υποκαθιστούν τη δικαστική εξουσία ούτε δίνουν εντολές στην Αστυνομία.

Τα στημένα show του κ. Γεωργιάδη έναν μόνο σκοπό εξυπηρετούν: Να δημιουργήσουν τεχνητές πολώσεις και να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κα την αποκάλυψη ότι κεντρικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που δεν έχει διαγραφεί, ελέγχεται για απόκρυψη 10.000.000 ευρώ. Να θολώσουν την επικαιρότητα για να μην επανέλθουν στη δημόσια συζήτηση οι ευθύνες ενός Πρωθυπουργού, που έσπευσε να κρυφτεί πίσω από το άρθρο 86 για να μην παραπεμφθούν κορυφαίοι Υπουργοί του για ένα σκάνδαλο του οποίου ακόμα δεν έχουμε αντιληφθεί την έκταση και οι εξελίξεις είναι ραγδαίες.