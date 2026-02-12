Την έγκριση του για την συγκρότηση νέας κυβέρνησης, με πρωθυπουργό τον Άλμπιν Κούρτι, έδωσε το κοινοβούλιο του Κοσόβου για τη συγκρότηση νέας κυβέρνησης. Πρόκειται για την τρίτη φορά που ο επικεφαλής του κινήματος «Αυτοδιάθεση» (Vetëvendosje – VV) αναλαμβάνει την ηγεσία της χώρας, μετά τη νίκη του κόμματός του στις βουλευτικές εκλογές του Δεκεμβρίου, όπου κατέγραψε ποσοστό 51%.

Το κυβερνητικό σχήμα που πρότεινε ο Κούρτι έλαβε την ψήφο εμπιστοσύνης 66 βουλευτών, σε σύνολο 120 μελών της Βουλής. Κατά της νέας κυβέρνησης ψήφισαν 49 βουλευτές, ανάμεσά τους και οι εννέα εκπρόσωποι της «Σερβικής Λίστας», κόμματος που πρόσκειται στο Βελιγράδι. Η νέα κυβέρνηση αποτελείται από 19 υπουργεία και η ανάληψη των καθηκόντων της σηματοδοτεί το τέλος της πολιτικής αστάθειας που ταλαιπώρησε το Κόσοβο για περίπου έναν χρόνο, διάστημα κατά το οποίο τη διακυβέρνηση ασκούσε υπηρεσιακή κυβέρνηση.

Το πρόγραμμα της τρίτης κυβέρνησης Κούρτι

Κατά την παρουσίαση των προγραμματικών δηλώσεων, ο Άλμπιν Κούρτι έδωσε έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση του κράτους δικαίου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη ενδυνάμωσης και εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων, τονίζοντας ότι η Σερβία εξακολουθεί να συνιστά σοβαρό κίνδυνο για την εδαφική ακεραιότητα του Κοσόβου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διαδικασία διαλόγου με το Βελιγράδι για την εξομάλυνση των σχέσεων, η οποία διεξάγεται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δήλωσε υπέρ της ομαλοποίησης, επανέλαβε ωστόσο τη σταθερή θέση της κυβέρνησής του ότι ουσιαστική πρόοδος στις συνομιλίες δεν μπορεί να υπάρξει όσο η Σερβία αρνείται να αναγνωρίσει το Κόσοβο ως ανεξάρτητο κράτος.