Φίλε μου Κώστα…

«Φίλε μου Κώστα» είπε κάποια στιγμή ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ξάφνιασε τους πάντες στην ελληνική αποστολή. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άκουσε ατάραχος το… σαρδάμ του Τούρκου Προέδρου που ήταν πολύ φιλικός μαζί του. Το κλίμα δεν χάλασε βέβαια από αυτό το σαρδάμ, αλλά μιλώντας με δυο υπουργούς μου έλεγαν, αλήθεια ποιον Κώστα εννοούσε; Τον κουμπάρο του Κώστα Καραμανλή ή Κωνσταντίνο Μητσοτάκη; Να θυμίσω όμως ότι αντίστοιχο λάθος είχε γίνει και το 2023, όταν ο διερμηνέας του Ερντογάν, ακούστηκε να προσφωνεί τον Κυρ. Μητσοτάκη, ως Κωνσταντίνο. Πάντως το κλίμα ήταν εξαιρετικό, όπως μου είπαν, στις συναντήσεις που έγιναν, αλλά και στο γεύμα που όντως ήταν πολύ πλούσιο, σχεδόν αυτοκρατορικό.

Πάει Τασούλα, ανεβαίνει Λάρισα

Στη Λάρισα ανεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας την προσεχή Δευτέρα, λίγα εικοσιτετράωρα μετά την κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα και την κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων. Ο πρώην Πρωθυπουργός, θα μιλήσει για μια ακόμη φορά, στο πλαίσιο της παρουσίασης του βιβλίου του Ιθάκη, και απομένει ουσιαστικά, με βάσει τον αρχικό προγραμματισμό, άλλη μια εκδήλωση στο Ηράκλειο. Ο Αλ. Τσίπρας πριν από την άνοδο στη Λάρισα, θα βρεθεί σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο για να συναντήσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο πλαίσιο των επαφών που έχει ο ανώτατος πολιτειακός παράγοντας με τους πρώην Πρωθυπουργούς.

Σε πίεση η Πλεύση Ελευθερίας

Η αποχώρηση της Ελένης Καραγεωργοπούλου από την Κ.Ο. της Πλεύσης Ελευθερίας και τα όσα δημοσιοποίησε σχετικά με τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, είναι προφανές ότι δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην αρχηγό του κόμματος Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς η ανεξάρτητη πλέον βουλευτής (χθες ανακοινώθηκε επισήμως στην Ολομέλεια της Βουλής η ανεξαρτητοποίησή της) υπήρξε απόλυτα αφοσιωμένη και ενεργότατη βουλευτής η οποία, μαζί με τον Αλέξανδρο Καζαμία, εργάστηκαν ακούραστα, σε αντίθεση με άλλους βουλευτές του κόμματος με περιορισμένη σκηνική παρουσία.

Όπως η Τζόρτζια Κεφαλά η οποία ανέλαβε χθες να απαντήσει στα όσα συζητούνται περί του κινδύνου διάλυσης της Κ.Ο. που απέμεινε με μόλις πέντε βουλευτές (αρκεί μια ακόμα αποχώρηση για να πάψει να υπάρχει). «Η Πλεύση Ελευθερίας είναι εδώ, είναι δυνατή, δεν διαλύεται φυσικά και θα συνεχίσει να κάνει αντιπολίτευση», δήλωσε η κυρία Κεφαλά, την κοινοβουλευτική δραστηριότητα της οποίας οι περισσότεροι θυμούνται μόνο για την έμπνευσή της να τραγουδήσει από του βήματος της Βουλής την «Κιβωτό» της Ελένης Βιτάλη («Είμαι εξάρτημα εγώ της μηχανής σας / κι ο γιος μου τ’ ανταλλακτικό / θα ‘ναι εντάξει μια ζωή στη δούλεψή σας/είναι από άριστο υλικό» κλπ.).

Η… αγάπη της Ζωής!

Το ότι ενόχλησε σφόδρα την κυρία Κωνσταντοπούλου –και πώς άλλωστε- φάνηκε και από την καθυστερημένη ανάρτησή της, στην οποία αποκαλεί την αποχώρηση της Καραγεωργοπούλου …«περιστατικό», διαβεβαιώνοντας ότι η Πλεύση Ελευθερίας «συνεχίζει να απαντά με ομαδική δουλειά και πίστη στον αγώνα για Δικαιοσύνη, για Αλήθεια, για Δημοκρατία, Μαζί με όλους τους πολίτες της χώρας». «Τα μικρά ή μεγάλα χτυπήματα, από όπου κι αν προέρχονται, μας δίνουν νέα δύναμη για τον αγώνα μας, μαζί με όλους εσάς», διαμήνυσε η αρχηγός καταλήγοντας …στο ξεκάρφωτο: «Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει!»

Ο Νίκος, η Ζωή και ο… δικηγόρος Άδωνις

Στη γαλάζια πολυκατοικία, οι ένοικοι ανέκαθεν χρησιμοποιούσαν διαφορετικά όργανα μέτρησης για την πολιτική τους θερμοκρασία. Ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος λειτουργεί ως μόνιμο ηλεκτροσόκ στον κυβερνητικό οργανισμό, φαίνεται πως ενοχλήθηκε σφόδρα από τις αποκαλύψεις της κυρίας Ελένης Καραγεωργοπούλου. Το γεγονός ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου φέρεται να τοποθετούσε «φίλτρο» στις ερωτήσεις προς τον Νίκο Δένδια, απαγορεύοντας ουσιαστικά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ήταν ένα ακόμη κερασάκι στην τούρτα.

Ο υπουργός Υγείας, που ως γνωστόν «βάζει πλάτη» ακόμα και σε περίπτωση πτώσης μετεωρίτη, δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Με το κομψό πρόσχημα της «υπεράσπισης» του συναδέλφου του, πέταξε το γάντι: «Αν ήταν για μένα, θα είχα κάνει μήνυση», δήλωσε, υπονοώντας πως η έλλειψη αντίδρασης σε τέτοιες αιτιάσεις μπορεί να κοστίσει ακριβά σε συμβολικό κεφάλαιο. Όπως μου έλεγε, εξάλλου, παλαίμαχος της παράταξης που έχει δει πολλά να συμβαίνουν στους διαδρόμους της Βουλής, «στο κοινοβουλευτικό τερέν, οι φίλοι σού λένε πότε να γελάς και η απέναντι όχθη πότε να αμύνεσαι δικαστικά. Ο Άδωνις φαίνεται πως καταφέρνει να κάνει και τα δύο ταυτόχρονα».

Υπόγειες προσυνεδριακές γκρίνιες στο ΠαΣοΚ

Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά λέει ο λαός και αυτό ισχύει και για την περίπτωση του ΠαΣοΚ, καθώς χθες κυκλοφόρησαν διάφορα σενάρια περί εμφυλίου στο κόμμα ενόψει της εκλογής συνέδρων.

Η Χαρ. Τρικούπη αντέδρασε με ενημερωτικό της σημείωμα, υπογραμμίζοντας ότι παρατηρεί με έκπληξη ανακύκλωση τίτλων περί “εμφυλίου” στο ΠαΣοΚ. «Με την ίδια έκπληξη βλέπουμε να διακινείται η ψευδής είδηση ότι η κατανομή των συνέδρων σε κάθε δήμο της χώρας θα γίνει με κάποιον αλγόριθμο» ήταν το μήνυμα της Χαρ. Τρικούπη που διευκρίνιζε, πως με απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου αποφασίστηκε πως η κατανομή των συνέδρων θα γίνει με το πλέον αντικειμενικό κριτήριο, με βάση δηλαδή τον απόλυτο αριθμό ψήφων που έλαβε το Κίνημα μας σε κάθε δήμο στις πρόσφατες εκλογές.