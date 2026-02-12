«Για να υπάρξουν, (σ.σ. συλλογικές συμβάσεις) χρειαζόμαστε, πρώτον, επαναφορά του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους με Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Το προτείνουμε σήμερα και η κυβέρνηση μπορεί να το δεχτεί. Δεύτερον, επαναφορά του θεσμού της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, την ενίσχυση του ΟΜΕΔ, ακριβώς για να έχει τα εργαλεία ο κόσμος της εργασίας για να διασφαλίζει πως θα υπάρχει συλλογική διαπραγμάτευση», ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΡΕΝ.

Πρόσθεσε ότι το ΠαΣοΚ κατέθεσε στη Βουλή τροπολογία επαναφοράς δικαιώματος μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία που κατήργησε η Νέα Δημοκρατία και είναι η αιτία που είμαστε η χώρα με το χαμηλότερο ποσοστό συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

«Καλό να υπάρχει επικοινωνίας»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ δήλωσε για τη χθεσινή συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, ότι στον απόηχο αυτής «επιβεβαιώθηκαν οι χαμηλές προσδοκίες που είχαν διαμορφωθεί. Εμείς είχαμε πει ότι πρέπει να γίνονται οι συναντήσεις, πρέπει να υπάρχει διάλογος, αλλά χωρίς αυταπάτες για τη στρατηγική της Τουρκίας, η οποία αφορά στην αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και παραβίαση του διεθνούς δικαίου σε μεγάλο βαθμό. Ακούσαμε τον κ. Ερντογάν να θέτει ζητήματα και τον πρωθυπουργό της χώρας μας ορθά να απαντά. Παρόλα αυτά δεν συνέβη κάτι καινούργιο».

«Εμείς είχαμε πει από την αρχή ότι είναι καλό να υπάρχει επικοινωνία» ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου και πρόσθεσε:

«Όσον αφορά στα κυριαρχικά δικαιώματα, αυτά προφανώς υπάρχουν, αλλά λαμβάνουν υπόσταση όταν ασκούνται, δηλαδή στο ζήτημα της πόντισης του καλωδίου ο δισταγμός που έδειξε η χώρα ήταν ένα λάθος σήμα και προς την Τουρκία και προς τους πολίτες και τους εταίρους, με στόχο να διασφαλίσει “ήρεμα νερά”. Αυτό που οι εταίροι βλέπουν είναι ότι για εμάς ένα ζήτημα άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων δεν είναι τόσο μείζον για να προχωρήσουμε και να το ασκήσουμε – δεν γίνεται να περιμένουμε αύριο εκείνοι να αγχωθούν πιο πολύ από ό,τι αγχωνόμαστε εμείς».