Την αναβάθμιση της Ελλάδας σε καθεστώς Ανεπτυγμένης Αγοράς (Developed Market) από τους περισσότερους μεγάλους παρόχους δεικτών εντός του 2026 «βλέπει» η JP Morgan, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο καθαρός αντίκτυπος από τις παθητικές ροές κεφαλαίων ενδέχεται να είναι ελαφρώς αρνητικός.

Τι «βλέπει» η JP Morgan

Σύμφωνα με την αμερικανική τράπεζα, η FTSE έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι η Ελλάδα θα προαχθεί σε Ανεπτυγμένη Αγορά στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας αναθεώρησης του Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η MSCI έχει θέσει σε διαβούλευση πρόταση για αναβάθμιση με στόχο την εφαρμογή της τον Αύγουστο του 2026. Αντίστοιχη κίνηση εκτιμάται ότι θα ακολουθήσει και η Stoxx.

Παρότι η Ελλάδα πληροί πλέον τα περισσότερα κριτήρια Ανεπτυγμένης Αγοράς, η JP Morgan εκτιμά ότι οι καθαρές παθητικές ροές από τα funds που παρακολουθούν τους δείκτες MSCI και FTSE θα είναι οριακά αρνητικές, καθώς τα κεφάλαια που επενδύουν σε Αναδυόμενες Αγορές (EM) θα προχωρήσουν σε πωλήσεις ελληνικών μετοχών, ενώ τα κεφάλαια Ανεπτυγμένων Αγορών (DM) θα πραγματοποιήσουν αγορές.

FTSE: Επιβεβαιωμένη η αναβάθμιση τον Σεπτέμβριο του 2026

Κατά την ετήσια αναθεώρηση ταξινόμησης χωρών του Οκτωβρίου 2025, η FTSE επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί σε Ανεπτυγμένη Αγορά σε συνδυασμό με την εξαμηνιαία αναθεώρηση του Σεπτεμβρίου 2026. Η χώρα είχε τεθεί στη Watch List τον Σεπτέμβριο του 2024 για πιθανή αναταξινόμηση.

Η FTSE σημειώνει ότι η Ελλάδα πληροί και τα 22 ποιοτικά κριτήρια (Quality of Markets Matrix) που απαιτούνται για την κατάταξη σε Ανεπτυγμένη Αγορά. Παράλληλα, καλύπτει τα ελάχιστα όρια επενδύσιμης κεφαλαιοποίησης και αριθμού τίτλων, το κριτήριο κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (GNI), καθώς και την απαίτηση πιστοληπτικής αξιολόγησης επενδυτικής βαθμίδας από τους τρεις βασικούς οίκους αξιολόγησης.

Σήμερα, 33 ελληνικές εταιρείες συμμετέχουν στον δείκτη FTSE Emerging Market All Cap (29 στη βασική κατηγορία και 4 στη μικρή κεφαλαιοποίηση). Η JP Morgan εκτιμά ότι 29 εταιρείες θα είναι επιλέξιμες για ένταξη στον FTSE Developed Market Index (10 στη βασική κατηγορία και 19 στη μικρή κεφαλαιοποίηση).

Σε όρους ροών, εκτιμάται εκροή 1,84 δισ. δολαρίων από τα funds που παρακολουθούν δείκτες FTSE Αναδυόμενων Αγορών και εισροή 1,7 δισ. δολαρίων από τα αντίστοιχα των Ανεπτυγμένων Αγορών, οδηγώντας σε καθαρή παθητική εκροή περίπου 80 εκατ. δολαρίων από την Ελλάδα. Η στάθμιση της χώρας στον FTSE DM All Cap ex-US αναμένεται στο 0,29%, έναντι περίπου 0,78% που είναι σήμερα στον FTSE EM All Cap.

Στις 26 Ιανουαρίου 2026, η MSCI ανακοίνωσε την έναρξη διαβούλευσης για πιθανή αναταξινόμηση της Ελλάδας από Αναδυόμενη σε Ανεπτυγμένη Αγορά σε ένα στάδιο, με στόχο εφαρμογής την αναθεώρηση δεικτών του Αυγούστου 2026.

Στην ετήσια αναθεώρηση του 2025, η MSCI είχε επισημάνει ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο ως προς την ευθυγράμμισή της με τα πρότυπα των Ανεπτυγμένων Αγορών στην Ευρώπη, ιδίως στους τομείς εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών (Clearing & Settlement), δανεισμού τίτλων και ανοικτών πωλήσεων (short selling), όπως καταγράφηκε και στην Έκθεση Προσβασιμότητας Αγορών (Market Accessibility Review) του 2025.

Ωστόσο, παρότι πληροί τα κριτήρια οικονομικής ανάπτυξης, η Ελλάδα δεν κάλυψε τις νέες απαιτήσεις διατηρησιμότητας μεγέθους και ρευστότητας (Size and Liquidity persistency requirements) για αναβάθμιση σε Ανεπτυγμένη Αγορά.

Σημειώνεται ότι οι ευρωπαϊκές χώρες που κατατάσσονται ως Ανεπτυγμένες Αγορές αντιμετωπίζονται από τη MSCI ως ενιαία οντότητα για τη διαμόρφωση των δεικτών (όσον αφορά την κατάταξη κεφαλαιοποίησης και τα κατώφλια ένταξης). Η MSCI ζητεί ανατροφοδότηση για το κατά πόσο ο κανόνας διατηρησιμότητας μεγέθους και ρευστότητας θα πρέπει να εφαρμόζεται και στις ευρωπαϊκές αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τη JP Morgan, οι τοποθετήσεις των συμμετεχόντων στην αγορά υποστηρίζουν την άρση της απαίτησης διατηρησιμότητας για την Ελλάδα, με τη MSCI να προτείνει την αναταξινόμηση του MSCI Greece Index από Αναδυόμενη σε Ανεπτυγμένη Αγορά σε ένα βήμα. Η διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 16 Μαρτίου 2026, ενώ η τελική απόφαση θα ανακοινωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Η Ελλάδα έχει σήμερα στάθμιση 0,60% στον δείκτη MSCI EM και οκτώ συμμετέχουσες εταιρείες. Σε περίπτωση αναβάθμισης, η προβλεπόμενη στάθμιση θα διαμορφωθεί σε 0,07% στον MSCI World, 0,39% στον MSCI Europe και 0,26% στον MSCI EAFE.

Οι εκτιμώμενες καθαρές παθητικές ροές αναμένεται να είναι ελαφρώς αρνητικές: τα funds Ανεπτυγμένων Αγορών θα χρειαστεί να αγοράσουν περίπου 4,9 δισ. δολάρια σε ελληνικές μετοχές, ενώ τα funds Αναδυόμενων Αγορών θα πουλήσουν περίπου 5,3 δισ. δολάρια. Πέντε από τις οκτώ ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στον βασικό δείκτη EM αναμένεται να μετακινηθούν στον MSCI World (Developed Market) Standard Index.

Stoxx: Πιθανή ένταξη σε STOXX Europe 600 και Eurostoxx

Κατά την ετήσια αναθεώρηση ταξινόμησης χωρών του 2025, η STOXX ενέταξε την Ελλάδα στη λίστα παρακολούθησης (watchlist) για πιθανή αναβάθμιση σε Ανεπτυγμένη Αγορά. Η JP Morgan εκτιμά ότι η αναβάθμιση θα ανακοινωθεί στην ετήσια αναθεώρηση του 2026 και θα τεθεί σε ισχύ με την αναθεώρηση του Σεπτεμβρίου 2026.

Η STOXX κατατάσσει τις χώρες ως Ανεπτυγμένες ή Αναδυόμενες με βάση διαφανή μεθοδολογία και προκαθορισμένα κριτήρια, που περιλαμβάνουν μακροοικονομικά στοιχεία, κεφαλαιοποίηση, ρευστότητα, μετατρεψιμότητα νομίσματος, περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων και θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.

Εφόσον η Ελλάδα αναβαθμιστεί, οι ελληνικές μετοχές θα μπορούν να ενταχθούν στους δείκτες STOXX Europe 600 και Eurostoxx. Η JP Morgan εκτιμά ότι οι συνολικές παθητικές εισροές σε ελληνικές μετοχές, σε περίπτωση ένταξης στους συγκεκριμένους δείκτες, θα ανέλθουν σε περίπου 1,1 δισ. δολάρια.

Συνολικά, η JP Morgan εκτιμά ότι το 2026 θα αποτελέσει ορόσημο για την ελληνική κεφαλαιαγορά, με την επιστροφή της χώρας στο «κλαμπ» των Ανεπτυγμένων Αγορών, έπειτα από περισσότερο από μία δεκαετία στην κατηγορία των Αναδυόμενων. Παρά το οριακά αρνητικό ισοζύγιο παθητικών ροών, η αναβάθμιση θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τη διεθνή τοποθέτηση και την εικόνα της ελληνικής αγοράς.

Πηγή: OT.GR