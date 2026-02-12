Την εκτίμηση πως ΗΠΑ και Ιράν είναι διατεθιμένες να επιδείξουν ευελιξία προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, εξέφρασε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξή του στους Financial Times. Ο Φιντάν εκτιμά ότι η Ουάσινγκτον δείχνει πλέον πρόθυμη να δεχθεί έναν περιορισμένο εμπλουτισμό ουρανίου από την Τεχεράνη.

Όπως σημείωσε, είναι θετικό το γεγονός ότι οι ΗΠΑ εμφανίζονται να δέχονται τον εμπλουτισμό, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν σαφώς καθορισμένα και αυστηρά όρια. Ο Τούρκος υπουργός, ο οποίος διατηρεί επαφές τόσο με την αμερικανική όσο και με την ιρανική πλευρά, υπογράμμισε ότι έχει διαμορφωθεί πλέον μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση και από τις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχεράνη αναγνωρίζει την ανάγκη επίτευξης συμφωνίας με τις ΗΠΑ, ενώ από την πλευρά τους οι ΗΠΑ αντιλαμβάνονται ότι το Ιράν έχει «κόκκινες γραμμές», τις οποίες δεν κρίνουν σκόπιμο να επιχειρήσουν να τις παραβιάσουν.

Η κόκκινη γραμμή του Ιράν

Μέχρι σήμερα, οι ΗΠΑ ζητούσαν από το Ιράν να εγκαταλείψει το απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένου σε ποσοστό 60%, επίπεδο που βρίσκεται πολύ κοντά στο 90% που απαιτείται για την κατασκευή πυρηνικού όπλου. Από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν έχει καταστήσει σαφές ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να διεκδικεί την άρση των οικονομικών κυρώσεων, καθώς και την αναγνώριση των πυρηνικών της δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στον εμπλουτισμό ουρανίου.

Ο Χακάν Φιντάν εξέφρασε την εκτίμηση ότι το Ιράν επιθυμεί ειλικρινά την επίτευξη μιας ουσιαστικής συμφωνίας και θα μπορούσε να αποδεχθεί περιορισμούς στα επίπεδα εμπλουτισμού, καθώς και ένα αυστηρό καθεστώς επιθεωρήσεων, αντίστοιχο με εκείνο που ίσχυε στο πλαίσιο της συμφωνίας του 2015 με τις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

Σε κλίμα εντάσης οι συνομιλίες η επέκταση των οποίων μπορεί να φέρει «έναν ακόμα πόλεμο»

Υπενθύμισε, επίσης, ότι την περασμένη εβδομάδα Αμερικανοί και Ιρανοί διπλωμάτες πραγματοποίησαν συνομιλίες στο Ομάν, με τη μεσολάβηση των τοπικών αρχών, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης της διπλωματικής διαδικασίας. Οι επαφές αυτές έγιναν σε ένα τεταμένο κλίμα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε διατάξει την ανάπτυξη πολεμικών πλοίων στην περιοχή, προκαλώντας ανησυχίες για ενδεχόμενη στρατιωτική κλιμάκωση. Την Τρίτη, μάλιστα, ο Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής δεύτερου αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή, την ώρα που Ουάσινγκτον και Τεχεράνη προετοιμάζονται για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε, τέλος, ότι η διεύρυνση της ατζέντας των συνομιλιών ώστε να περιλαμβάνει και το ζήτημα των βαλλιστικών πυραύλων θα οδηγούσε, κατά την εκτίμησή του, «σε έναν ακόμη πόλεμο».