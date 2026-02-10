Με μια πολυεπίπεδη σχολική εκδήλωση, που ανέδειξε τη διαχρονία και την οικουμενική ακτινοβολία της ελληνικής γλώσσας, το Αρσάκειο Ελληνοαλβανικό Κολέγιο Τιράνων τίμησε την πρώτη Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026 στις εγκαταστάσεις του Σχολείου, ενόψει της 9ης Φεβρουαρίου — ημέρας μνήμης του εθνικού ποιητή Διονυσίου Σολωμού.

Μαθητές από το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο συμμετείχαν σε ένα κοινό πρόγραμμα, που είχε ως κεντρικό άξονα τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας στον χρόνο, την καλλιέργειά της και τη διεθνή της παρουσία. Όπως έχει επισημάνει ο Καθηγητής Γλωσσολογίας και Πρόεδρος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Γ. Μπαμπινιώτης, τα χαρακτηριστικά αυτά κατατάσσουν την ελληνική ανάμεσα στις ελάχιστες γλώσσες παγκοσμίως που τιμώνται με Παγκόσμια Ημέρα από την UNESCO.

Το κοινό —μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί και φίλοι του Σχολείου— παρακολούθησε απαγγελίες ποιητικών κειμένων γραμμένων στην ελληνική γλώσσα, θεατρικό δρώμενο αφιερωμένο στην επινόηση και τη διάδοση του ελληνικού αλφαβήτου, καθώς και μια σκηνική παρουσίαση αφιερωμένη στις ελληνικές λέξεις που ταξίδεψαν σε όλον τον κόσμο, διαμορφώνοντας το λεξιλόγιο της επιστήμης, της τέχνης, της πολιτικής και της καθημερινής σκέψης. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη χορωδία του Σχολείου να ερμηνεύει μελοποιημένη ελληνική ποίηση, σε πανηγυρικό κλίμα.

Η αξία των ελληνικών σήμερα

Στον χαιρετισμό του, ο Διευθυντής του Αρσακείου Ελληνοαλβανικού Κολεγίου Τιράνων, κ. Νικόλαος Φραντζής, αναφέρθηκε στη σημασία της καθιέρωσης της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του Καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη και τη συμβολή του επιστημονικού του έργου στην αναγνώριση της ελληνικής γλώσσας σε διεθνές επίπεδο. Από την πλευρά της, η Συντονίστρια της Ελληνικής Γλώσσας του Σχολείου, κ. Φρόσω Παππά, στάθηκε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ελληνικής που οδήγησαν στη διεθνή αυτή διάκριση, ενώ τόνισε τη σημασία της γνώσης των ελληνικών σήμερα, επισημαίνοντας στους μαθητές το πλεονέκτημα που προσφέρει η ελληνική ετυμολογία στις μελλοντικές ακαδημαϊκές τους σπουδές.

Η συμμετοχή των μαθητών υπήρξε ενεργή και δημιουργική, αποτυπώνοντας το υψηλό επίπεδο γλωσσικής καλλιέργειας και συνεργασίας, σε ένα σχολικό περιβάλλον όπου η ελληνική διδάσκεται ως ξένη γλώσσα. Θερμή ήταν και η ανταπόκριση του κοινού, που αγκάλιασε την εκδήλωση με έντονο ενδιαφέρον.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Αλβανία, οι οποίοι συνεχάρησαν μαθητές και εκπαιδευτικούς για την άρτια οργάνωση και το υψηλό περιεχόμενο της γιορτής.

Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, το Αρσάκειο Τιράνων επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως ζωντανό εκπαιδευτικό και πολιτισμικό κύτταρο, αναδεικνύοντας την ελληνική γλώσσα όχι μόνο ως αντικείμενο διδασκαλίας, αλλά ως φορέα πολιτισμού και γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ λαών και παραδόσεων.