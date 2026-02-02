Για το ζήτημα της επικείμενης επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα τοποθετήθηκε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, ως μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως επεσήμανε, πρέπει να προηγηθούν συγκεκριμένες ενέργειες πριν από τη συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στη συνέντευξή του στο OPEN, ο Κεφαλλονίτης καθηγητής επεσήμανε πως «με τη NAVTEX που καλύπτει το μισό Αιγαίο, η Τουρκία επιχειρεί να εμφανίσει την πρόκληση ως κανονικότητα. Απέναντι σε αυτό, χρειάζεται καθαρή θεσμική απάντηση, όχι γενικόλογες διατυπώσεις».

Την προηγούμενη Πέμπτη ο Νικόλας Φαράντούρης είχε καταθέσει κατεπείγουσα διπλή παρέμβαση προς την Κομισιόν και την Ύπατη Εκπρόσωπο για την Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ, Κάγια Κάλας, επί της νομιμότητας και της συμβατότητας των τουρκικών NAVTEX με τις αρχές του διεθνούς δικαίου και της καλής γειτονίας.

Κατά τον ευρωβουλευτή είναι προαπαιτούμενο κάθε διαλόγου η Ελλάδα να ασκήσει έμπρακτα την εθνική κυριαρχία της, προχωρώντας άμεσα σε:

Πόντιση του υποθαλάσσιου καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου, ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ που έχει χρηματοδοτηθεί με 700 εκατ. ευρώ απ’ την Ευρώπη.

Ανακοίνωση έναρξης συνομιλιών για οριοθέτηση ΑΟΖ με Κύπρο.

Έκδοση ΑΝΤΙΝΑVTEX ως θεσμική απάντηση στις τουρκικές NAVTEX.

«Διάλογος χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς απάντηση στην προκλητική NAVTEX και χωρίς πράξεις κυριαρχίας δεν είναι ούτε χρήσιμος, ούτε ασφαλής», όπως σημειώνει ο Νικ. Φαραντούρης.