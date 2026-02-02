Με λάμψη, ιστορικά ρεκόρ και στιγμές που θα μείνουν στη μνήμη, τα Βραβεία Grammy 2026 απέδειξαν για ακόμη μία χρονιά γιατί θεωρούνται ο κορυφαίος θεσμός της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας.
Από την εκρηκτική έναρξη με τον Bruno Mars και τη Rosé των BLACKPINK μέχρι ττο ρεκόρ του Kendrick Lamar και την απρόσμενη βράβευση του Στίβεν Σπίλμπεργκ, η φετινή τελετή είχε τα πάντα: μεγάλα ονόματα, πρωτιές και ανατροπές που έγραψαν ιστορία.
Ο Kendrick Lamar πέτυχε ένα ιστορικό ορόσημο, κερδίζοντας το βραβείο Καλύτερου Rap Άλμπουμ για το GNX. Με τη διάκριση αυτή, έγινε ο πιο βραβευμένος καλλιτέχνης της hip-hop στην ιστορία των Grammy, ξεπερνώντας τον Jay-Z, φτάνοντας συνολικά τα 26 βραβεία Grammy.
Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ κέρδισε το πρώτο του Grammy, αποσπώντας το βραβείο Καλύτερης Μουσικής για το «Music for John Williams», το οποίο παρήγαγε ο ίδιος. Με αυτή τη διάκριση, ο 79χρονος δημιουργός εντάσσεται πλέον στο περίφημο κλαμπ EGOT, έχοντας στην κατοχή του Emmy, Grammy, Όσκαρ και Tony.
Για πρώτη φορά στην καριέρα του, ο Δαλάι Λάμα τιμήθηκε με βραβείο Grammy στην κατηγορία Καλύτερου Ηχητικού Βιβλίου, Αφήγησης και Storytelling, για το έργο «Meditations: The Reflections of His Holiness The Dalai Lama».
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε και φέτος η κατηγορία Άλμπουμ της Χρονιάς, με τους πρωτοεμφανιζόμενους υποψήφιους Leon Thomas, Clipse και Tyler, the Creator να αναμετρώνται με παλαιότερους υποψηφίους όπως οι Bad Bunny, Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Lady Gaga και Kendrick Lamar.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κανένας από τους οκτώ υποψήφιους δεν έχει κερδίσει μέχρι σήμερα το συγκεκριμένο βραβείο.
Άλλες σημαντικές υποψηφιότητες
Ο Kendrick Lamar ηγήθηκε φέτος των υποψηφιοτήτων με εννέα συνολικά, ενώ ακολούθησε η Lady Gaga με επτά, μαζί με τους παραγωγούς Jack Antonoff και Cirkut. Οι Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Leon Thomas και ο μηχανικός μίξης Serban Ghenea απέσπασαν από έξι υποψηφιότητες ο καθένας.
Στην κατηγορία Τραγούδι της Χρονιάς, υποψήφιοι ήταν οι Sabrina Carpenter, Lady Gaga, Bruno Mars, Bad Bunny και Billie Eilish, μαζί με το «Golden» από την κορεατική ταινία Demon Hunters. Τελικά, το βραβείο κατέκτησε η Billie Eilish για το τραγούδι «Wildflower».
Τέλος, η Lola Young απέσπασε το Grammy για Καλύτερη Pop Σόλο Ερμηνεία με το τραγούδι «Messy», επικρατώντας των Justin Bieber (Daisies), Sabrina Carpenter (Manchild), Lady Gaga (Disease) και Chappell Roan (The Subway).
Η λίστα με τους νικητές
Record of the Year
Bad Bunny: “DTMF”
Billie Eilish: “Wildflower”
Chappell Roan: “The Subway”
Doechii: “Anxiety”
Kendrick Lamar & SZA: “Luther” – WINNER
Lady Gaga: “Abracadabra”
Rosé & Bruno Mars: “Apt.”
Sabrina Carpenter: “Manchild”
Song of the Year
Bad Bunny: “DTMF”
Billie Eilish: “Wildflower” – WINNER
Doechii: “Anxiety”
Huntr/x: “Golden”
Kendrick Lamar & SZA: “Luther”
Lady Gaga: “Abracadabra”
Rosé & Bruno Mars “APT.”
Sabrina Carpenter: “Manchild”
Best Pop Vocal Album
Justin Bieber – Swag
Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
Miley Cyrus – Something Beautiful
Lady Gaga – Mayhem – WINNER
Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)
Best Contemporary Country Album
Kelsea Ballerini – Patterns
Tyler Childers – Snipe Hunter
Eric Church – Evangeline vs the Machine
Jelly Roll – Beautifully Broken – WINNER
Miranda Lambert – Postcards from Texas
Best Música Urbana Album
Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos – WINNER
Feid – Ferxxo Vol X: Sagrado
J Balvin – Mixteip
Nicki Nicole – Naiki
Trueno – EUB Deluxe
Yandel – Sinfónico (En Vivo)
Best New Artist
Olivia Dean – WINNER
Katseye
The Marias
Addison Rae
Sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
Best Pop Solo Performance
Chappell Roan: “The Subway”
Justin Bieber: “Daisies”
Lady Gaga: “Disease”
Lola Young: “Messy” – WINNER
Sabrina Carpenter: “Manchild”
Best Rap Album
Clipse – Let God Sort Em Out
Glorilla – Glorious
JID – God Does Like Ugly
Kendrick Lamar – GNX – WINNER
Tyler, the Creator – Chromakopia
Best Dance-Pop Recording
Selena Gomez & Benny Blanco – Bluest Flame
Lady Gaga – Abracadabra – WINNER
Zara Larsson – Midnight Sun
Tate McRae – Just Keep Watching
PinkPantheress – Illegal
Best Rap Performance
Cardi B – Outside
Clipse – Chains & Whips (ft Kendrick Lamar & Pharrell Williams) – WINNER
Doechii – Anxiety
Kendrick Lamar – TV Off (ft Lefty Gunplay)
Tyler, the Creator – Darling, I (ft Teezo Touchdown)
Best Country Solo Performance
Tyler Childers – Nose on the Grindstone
Shaboozey – Good News
Chris Stapleton – Bad As I Used to Be – WINNER
Zach Top – I Never Lie
Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo
Best Rap Song
Doechii – Anxiety
Clipse, Pusha T & Malice ft John Legend & Voices of Fire – The Birds Don’t Sing
Tyler, the Creator ft GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne – Sticky
GloRilla – TGIF
Kendrick Lamar ft Lefty Gunplay – TV Off – WINNER
Best Pop Duo/Group Performance
Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity – WINNER
Huntr/x – Golden
Katseye – Gabriela
Rosé & Bruno Mars – APT.
SZA Featuring Kendrick Lamar – 30 for 30
Best R&B Album
Givēon – Beloved
Coco Jones – Why Not More?
Ledisi – The Crown
Teyana Taylor – Escape Room
Leon Thomas – Mutt – WINNER
Best Rock Album
Deftones – Private Music
Haim – I Quit
Linkin Park – From Zero
Turnstile – Never Enough – WINNER
Yungblud – Idols
Best Dance/Electronic Album
FKA twigs – Eusexua – WINNER
Fred Again – Ten Days
PinkPantheress – Fancy That
Rüfüs Du Sol – Inhale/Exhale
Skrillex – F U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3
Best Rock Performance
Amyl and the Sniffers – U Should Not Be Doing That
Linkin Park – The Emptiness Machine
Turnstile – Never Enough
Hayley Williams – Mirtazapine
Yungblud – Changes (Live from Villa Park, Back to the Beginning) – WINNER
Best Audio Book, Narration, and Storytelling Recording
Dalai Lama: Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama – WINNER
Fab Morvan: You Know It’s True: The Real Story of Milli Vanilli
Kathy Garver: Elvis, Rocky & Me: The Carol Connors Story
Ketanji Brown Jackson: Lovely One: A Memoir
Trevor Noah: Into the Uncut Grass
Best Metal Performance
Dream Theater – Night Terror
Ghost – Lachryma
Sleep Token – Emergence
Spiritbox – Soft Spine
Turnstile – Birds – WINNER
Best R&B Performance
Justin Bieber – Yukon
Chris Brown – It Depends (ft Bryson Tiller)
Kehlani – Folded – WINNER
Leon Thomas – Mutt
Summer Walker – Heart of a Woman
Best Traditional R&B Performance
Durand Bernarr – Here We Are
Lalah Hathaway – Uptown
Ledisi – Love You Too
SZA – Crybaby
Leon Thomas – Vibes Don’t Lie – WINNER
Best R&B Song
Kehlani – Folded – WINNER
Summer Walker – Heart of a Woman
Chris Brown ft Bryson Tiller – It Depends
Durand Bernarr – Overqualified
Leon Thomas – Yes It Is
Best Alternative Music Album
Bon Iver – Sable, Fable
The Cure – Songs of a Lost World – WINNER
Tyler, the Creator – Don’t Tap the Glass
Wet Leg – Moisturizer
Hayley Williams – Ego Death at a Bachelorette Party
Best Traditional Country Album
Charley Crockett – Dollar a Day
Lukas Nelson – American Romance
Willie Nelson – Oh What a Beautiful World
Margo Price – Hard Headed Woman
Zach Top – Ain’t In It for My Health – WINNER
Best Global Music Performance
Bad Bunny – EoO – WINNER
Ciro Hurtado – Cantando en el Camino
Angélique Kidjo – Jerusalema
Yeisy Rojas – Inmigrante Y Que?
Shakti – Shrini’s Dream (live)
Anoushka Shankar – Daybreak (ft Alam Khan & Sarathy Korwar)
Best Rock Song
Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be – WINNER
Sleep Token – Caramel
Hayley Williams – Glu
Turnstile – Never Enough
Yungblud – Zombie
Best Country Song
Tyler Childers – Bitin’ List – WINNER
Shaboozey – Good News
Zach Top – I Never Lie
Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo
Miranda Lambert and Chris Stapleton – A Song to Sing
Best Alternative Music Performance
Bon Iver – Everything is Peaceful Love
The Cure – Alone – WINNER
Turnstile – Seein’ Stars
Wet Leg – Mangetout
Hayley Williams – Parachute
Best Compilation Soundtrack for Visual Media
A Complete Unknown
F1 The Album
Kpop Demon Hunters
Sinners – WINNER
Wicked
Best Music Video
Sabrina Carpenter – Manchild
Clipse – So Be It
Doechii – Anxiety – WINNER
OK Go – Love
Sade – Young Lion
Best Song Written for Visual Media
Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be (From Tron: Ares)
Huntr/x – Golden (from KPop: Demon Hunters) – WINNER
Miles Caton – I Lied to You (From Sinners)
Elton John and Brandi Carlile – Never Too Late (From Elton John: Never Too Late)
Jayme Lawson – Pale, Pale Moon (From Sinners)
Rod Wave – Sinners (From Sinners)
Best Folk Album
Rhiannon Giddens & Justin Robinson – What Did the Blackbird Say to the Crow
Patty Griffin – Crown of Roses
I’m With Her – Wild and Clear and Blue – WINNER
Jason Isbell – Foxes in the Snow
Jesse Welles – Under the Powerlines (April 24 – September 24)
Best Dance/Electronic Recording
Disclosure & Anderson Paak – No Cap
Fred again, Skepta & PlaqueBoyMax – Victory Lap
Kaytranada – Space Invader
Skrillex – Voltage
Tame Impala – End of Summer – WINNER
Best African Music Performance
Burna Boy – Love
Davido ft Omah Lay – With You
Eddy Kenzo & Mehran Matin – Hope & Love
Ayra Starr feat. Wizkid – Gimme Dat
Tyla – PUSH 2 START – WINNER
Best Jazz Performance
Lakecia Benjamin – Noble Rise (ft Immanuel Wilkins & Mark Whitfield)
Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (live) – WINNER
Samara Joy – Peace Of Mind / Dreams Come True
Michael Mayo – Four
Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold & Rachel Eckroth – All Stars Lead to You (live)
Best Orchestral Performance
Michael Repper (National Philharmonic) – Coleridge-Taylor: Toussaint L’Ouverture
Andris Nelsons (Boston Symphony Orchestra) – Messiaen: Turangalîla-Symphonie – WINNER
Gustavo Dudamel (Simón Bolívar Symphony Orchestra) – Ravel: Boléro
Yannick Nézet-Séguin (The Philadelphia Orchestra) – Still & Bonds
Esa-Pekka Salonen (San Francisco Symphony) – Stravinsky: Symphony in Three Movements
Best Comedy Album
Bill Burr – Drop Dead Years
Sarah Silverman – PostMortem
Ali Wong – Single Lady
Jamie Foxx – What Had Happened Was…
Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bargatze – WINNER
Best Melodic Rap Performance
Fridayy ft Meek Mill – Proud Of Me
JID ft Ty Dolla $ign & 6Lack – Wholeheartedly
Kendrick Lamar with SZA – luther – WINNER
Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody – WeMaj
PARTYNEXTDOOR & Drake – SOMEBODY LOVES ME
Producer of the Year
Dan Auerbach
Cirkut – WINNER
Dijon
Blake Mills
Sounwave
Songwriter of the Year
Amy Allen – WINNER
Edgar Barrera
Jessie Jo Dillon
Tobias Jesso Jr
Laura Veltz