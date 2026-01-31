Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών ο Νίκος Ακριτίδης, μια προσωπικότητα που συνέδεσε το όνομά της με την πορεία του ΠαΣοΚ στη Θεσσαλονίκη και την κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Γεννημένος το 1935 στον Καταχά Πιερίας, εγκαταστάθηκε σε νεαρή ηλικία στη Θεσσαλονίκη, όπου σπούδασε φυσικός και τοπογράφος μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

Επιχειρηματική δράση και εκπαίδευση

Πριν την πολιτική του πορεία, ο Νίκος Ακριτίδης δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ίδρυσε και υπήρξε ιδιοκτήτης φροντιστηρίων, ενώ δημιούργησε και τις τεχνικές σχολές «Ο Προμηθέας», συμβάλλοντας στην εκπαίδευση και τη διαμόρφωση επαγγελματιών σε πολλούς τομείς.

Πολιτική σταδιοδρομία και ΠαΣοΚ

Ιδρυτικό μέλος του ΠαΣοΚ από το 1974, ο Ακριτίδης υπηρέτησε την παράταξη με συνέπεια και ήθος. Στις πρώτες οργανωτικές δομές του κόμματος για την Κεντρική Μακεδονία και ως μέλος της τριμελούς γραμματείας της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης, συνέβαλε καθοριστικά στην εδραίωση του ΠαΣοΚ στην περιοχή. Από το 1977 έως το 2000 εκλέγεται διαρκώς βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης, ενώ διετέλεσε υπουργός Εμπορίου και υπουργός Συγκοινωνιών στις κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου.

Αποχαιρετισμός από το ΠαΣοΚ

Με ανακοίνωσή της, η Χαριλάου Τρικούπη τόνισε: «Ο Νίκος Ακριτίδης υπηρέτησε τη δημόσια ζωή και τη Δημοκρατική Παράταξη με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση στις αξίες της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης».

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει ακόμα ότι «ο Νίκος Ακριτίδης ήταν ένας πολιτικός με καθαρό λόγο, σταθερές αξίες και ουσιαστικό ενδιαφέρον για τα προβλήματα των πολιτών. Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό και θλίψη. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».

Ο Νίκος Ακριτίδης αφήνει πίσω του μια πορεία πολιτική και κοινωνική που σημαδεύτηκε από αφοσίωση στις αξίες του ΠαΣοΚ και σημαντική συνεισφορά στην τοπική και εθνική πολιτική σκηνή.