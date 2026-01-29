Ήταν 24 Ιανουαρίου όταν ο Άλεξ Πρέτι έπεσε νεκρός από τα πυρά της ICE. Νέο βίντεο δείχνει τον 37χρονο να συγκρούεται με τον «στρατό του Τραμπ» 11 μέρες πριν πεθάνει, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στη Μινεάπολη.

Στα βίντεο της 13ης Ιανουαρίου φαίνεται ο Πρέτι να καταφέρεται κατά των ομοσπονδιακών πρακτόρων και στη συνέχεια όταν αυτοί φεύγουν κλωτσάει το όχημα και σπάει το πίσω δεξιά φανάρι. Οι αστυνομικοί του επιτίθενται, τον ρίχνουν στο έδαφος και μετά κάνουν χρήση χημικών.

Το παλτό του έχει πέσει στο έδαφος και στη ζώνη του διακρίνεται ένα όπλο. Δεν υπάρχει όμως ένδειξη ότι το έβγαλε ή το χρησιμοποίησε, ούτε είναι σαφές αν οι πράκτορες το είδαν. Πηγή επιβεβαίωσε στο AP ότι ο άνδρας στα βίντεο είναι ο Πρέτι και ότι είχε ενημερώσει την οικογένειά του για το περιστατικό.