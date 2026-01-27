Οι πρόσφατες συγκρούσεις μεταξύ του συριακού στρατού και των κουρδικών δυνάμεων στη Συρία συνιστούν «πισωγύρισμα» για την ειρηνευτική διαδικασία με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) στην Τουρκία, ανέφερε ο Ζάγκρος Χίουα εκπρόσωπος της πολιτικής πτέρυγας της οργάνωσης σε δηλώσεις του στο γαλλικό πρακτορείο.

«Οι εξελίξεις στη Συρία και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή είχαν άμεσες επιπτώσεις» στη διαδικασία αυτήν, ανέφερε ο Χίουα, ενώ υποστήριξε ότι οι «επιθέσεις» εναντίον των Κούρδων στη βορειοανατολική Συρία ήταν μια «συνωμοσία» με στόχο να εκτροχιαστούν οι διαπραγματεύσεις.

Τι συμβαίνει στην Συρία

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι, υποχρεώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες να εγκαταλείψουν μεγάλες εκτάσεις που είχαν υπό τον έλεγχό τους, μπροστά στην προέλαση του κυβερνητικού στρατού. Την περασμένη εβδομάδα κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός, η οποία παρατάθηκε το Σάββατο για άλλες 15 ημέρες, όμως οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις.

Λόγω των συγκρούσεων εκφράζονται φόβοι για διακοπή της ειρηνευτικής διαδικασίας μεταξύ της Άγκυρας -στενού συμμάχου της συριακής κυβέρνησης- και του PKK.

«Καμία ειρήνη αν θάψετε την Ροζάβα», λέει το PKK

Με ξεχωριστή δήλωσή του στο τηλεοπτικό κανάλι Sterk -η οποία αναμεταδόθηκε σήμερα από το φιλοκουρδικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Mezopotamia- ένας άλλος διοικητής του PKK, ο Μουράτ Καραγιλάν, προειδοποίησε ευθέως τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον εθνικιστή σύμμαχό του Ντεβλέτ Μπαχτσελί. «Θα έπρεπε να ξέρουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη με τους Κούρδους πάνω στον τάφο της Ροζάβα», δηλαδή του αυτόνομου κουρδικού εδάφους στη βορειοανατολική Συρία. «Με άλλα λόγια, αν μιλάμε για ειρήνη και αδελφοσύνη, αυτή η πολιτική πρέπει να εγκαταλειφθεί και να ξεκινήσει μια ριζική αλλαγή», πρόσθεσε.

Για τον Ζάγκρος Χίουα, «η δέσμευση του PKK στην ειρηνευτική διαδικασία είναι στρατηγικό ζήτημα» αλλά «η νέα στρατηγική δεν αποκλείει την αναγκαιότητα να αμυνθούμε απέναντι σε γενοκτόνες επιθέσεις». Εξέφρασε πάντως την «ελπίδα» να κρατήσει η εκεχειρία στη Συρία.

Ο ιδρυτής του PKK Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ο ιστορικός ηγέτης του που κρατείται από το 1999, είχε ήδη καταγγείλει ότι οι συγκρούσεις αυτές είναι «μια απόπειρα να υπονομευτεί η ειρηνευτική διαδικασία».