Θρήνος στην Ισπανία. Δύο τρένα υψηλών ταχυτήτων (250Κm) εκτροχιάσθηκαν και σκόρπισαν το θάνατο, πάνω από 45 νεκροί και 150 τραυματίες

Ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε: «Σήμερα είναι μία νύχτα βαθύ πόνου για τη χώρα μας. Θα μάθουμε την αλήθεια, υπόσχομαι απόλυτη διαφάνεια και σαφήνεια». Ο Υπουργός Όσκαρ Πονίντε ανέφερε: « Το ατύχημα είναι εξαιρετικά παράξενο…Το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι οι εικασίες. Θα πρέπει να αφήσουμε την ανεξάρτητη επιτροπή έρευνας να κάνει τη δουλειά της». Ο Χερέδια δήλωσε: «Η γραμμή είναι εξασφαλισμένη σε σύστημα ασφάλειας LZB που αποτρέπει το ανθρώπινο λάθος, οπότε πρέπει να ήταν κάποιο είδος βλάβης στο τροχαίο υλικό η την υποδομή».

Αυτονόητοι οι συνειρμοί με την τραγωδία στα Τέμπη και οι παραλληλισμοί, γιατί εκεί ο Υπουργός και οι επικεφαλής των Οργανισμών δεν παραιτήθηκαν; Παραλληλισμοί πιστεύω είναι λάθος να γίνονται. Τα μόνα στοιχεία που ταιριάζουν είναι ότι το δυστύχημα έγινε από δύο τρένα που εκτροχιάσθηκαν και υπήρξαν ίσως και περισσότερα θύματα. Οι συνθήκες και οι αιτίες του δυστυχήματος είναι ολοσχερώς διαφορετικές, όπως και η διαχείριση του δυστυχήματος.

Ο παραλληλισμός των δύο ατυχημάτων εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες, όπως συμβαίνει εδώ με σκοπό να ελαφρύνουν τις ευθύνες της πολιτικό – διοικητικής ιεραρχίας στην κοινή γνώμη. Οι αιτίες του δυστυχήματος είναι τελείως διαφορετικές. Η έρευνα στην Ισπανία επικεντρώνεται σ’ένα κενό 30cm ανάμεσα στις ράγες και στις επισημάνσεις των μηχανοδηγών για κάποιες «λακούβες» στις ράγες. Στα Τέμπη υποδομές και συστήματα ασφαλείας βρίσκονταν σε νάρκη. Η διαχείριση του δυστυχήματος τελείως διαφορετική. Ο Σάντσεθ δεν υπέδειξε την αιτία, όπως ο Πρωθυπουργός μας ότι ήταν «ανθρώπινο λάθος». Στο δικό μας δυστύχημα στη γραμμή του θανάτου, τα τρένα συγκρούσθηκαν μετωπικά στην ίδια γραμμή διότι δεν λειτουργούσε κανένα σύστημα ασφαλείας. (Τηλεδιοίκηση, σηματοδότηση, συστήματα επικοινωνίας και αυτόματης πέδησης κ.α) που θα απέτρεπαν το όποιο ανθρώπινο λάθος.

Πρωθυπουργός και Υπουργός στην Ισπανία δήλωσαν «ότι αρμόδια είναι η τεχνική υπηρεσία» και θα εξασφαλίσουν πλήρη διαφάνεια για να βρεθεί η Αλήθεια. Διαφυλάχτηκαν οι συνθήκες, δεν αλλοιώθηκαν στο τόπο του εγκλήματος όπως στα Τέμπη. Εδώ σε τρεις μέρες εξαφανίσθηκε κάθε ίχνος του δυστυχήματος και δικαιολογημένα προκάλεσαν υποψίες και οργή σε γονείς και κοινωνία.

Στα Τέμπη είχαμε φωτιές που απανθράκωσαν τα παιδιά μας, στην Ανδαλουσία όχι. Η αλλοίωση στο τόπο του εγκλήματος, η καταστροφή του καταγραφικού, η απουσία της δικαστικής αρχής, η απουσία τεχνικής υπηρεσίας, η «κοπτοραπτική» στο οπτιακουστικό υλικό, η πρόκληση της φωτιάς, είναι ορισμένα κρίσιμα στοιχεία που πυροδότησαν την οργή των συγγενών και την αποδοκιμασία της κοινωνίας στο πολιτικό σύστημα, το κράτος και τη διαχείριση του δυστυχήματος.

Η τεχνική υπηρεσία για τη διερεύνηση των αιτιών, ασχολήθηκε άμεσα στην Ισπανία. Στην Ελλάδα μετά από δύο χρόνια το ΕΔΟΣΑΑΜ αποφάνθη, αλλά αντί να μας φωτίσει σκόρπισε νέες αμφιβολίες. Κοινώς τα έκανε «μπάχαλο». Συνεπώς οι συνθήκες του δυστυχήματος στα Τέμπη και η ψυχική δύναμη των γονιών δημιούργησαν ένα μοναδικό κοινωνικό κίνημα συμπαράστασης για την Αλήθεια και τη Δικαιοσύνη. Οι παραλληλισμοί στα γεγονότα όποιες σκοπιμότητες και αν εξυπηρετούν είναι άτοποι και απαράδεκτοι. Δημιουργούν εντυπώσεις αρνητικές και αμφιβολίες στην κοινωνία, αν καλώς συμπαραστάθηκε στον πόνο και το πένθος των γονιών και διαδήλωσε να πέσει άπλετο φως παντού για Αλήθεια και Δικαιοσύνη.

Ούτε βέβαια να «ενοχοποιήσουν» την κοινωνία, ότι δήθεν ξεγελάσθηκε από την Μαρία, που αποφάσισε να κατέλθει στον πολιτικό στίβο με τις φιλοδοξίες της για κάθαρση και αλλαγή στο πολιτικό σύστημα. Είναι μία μάχη σε άλλο μέτωπο που θα την κρίνει ο λαός. Οι γονείς επιμένουν στην αποκάλυψη της Αλήθειας και αγωνιούν για την έναρξη της κύριας δίκης στις 23 Μαρτίου. Προσδοκούν τα Ανώτατα Δικαστικά Συμβούλια για τον κ.Τριαντόπουλο και του κ.Καραμανλή να κρίνουν δίκαια «’Εστι δίκης οφθαλμός, ως τα πανθ’ορά». Είναι το αίτημα των γονιών και της κοινωνίας. Αν η πολιτική ηγεσία και το τρίγωνο της διαπλοκής δεν τιμωρηθεί παραδειγματικά τότε η απόδοση Δικαιοσύνης θα’ναι λειψή. Και εκεί αγωνιζόμαστε να υπάρξει δίκαια δίκη. Να μην αποδοθούν οι ευθύνες μονάχα στο υπηρεσιακό προσωπικό.

Είναι βέβαια γεγονός ότι η εμφάνιση της Μαρίας στην πολιτική σκηνή ταράζει τα ήρεμα ύδατα. Πολλοί σχολιαστές την παραλληλίζουν με την πορεία του κ.Τσίπρα, που υποσχέθηκε ότι «μ’ ένα νόμο» θα αλλάξουν όλα στην πολιτική ζωή του τόπου μας.

Δεν είναι όμως πιστεύω παράλληλοι βίοι. Ξεχωριστά τα πολιτικά τους προτάγματα. Ο κ. Τσίπρας παιδί της «κομματικής» παρουσίας αρματώθηκε με το αντιμνημονιακό κίνημα, που αφορούσε κύρια οικονομικές ανάγκες του λαού και τον έλεγχο των αρμών της εξουσίας.

Τα αποτελέσματα γνωστά. Η Μαρία έξω από το πολιτικό σύστημα, αρματώθηκε ένα ξεχωριστό ηθικό φορτίο, τον πόνο και το πένθος των γονιών. Ως απόδοση Δικαιοσύνης επιχειρεί να αλλάξει το σύστημα, τους θεσμούς, το Κράτος, τη δικαιοσύνη και τη διακυβέρνηση του τόπου. Υπήρξαν και οι παράπλευρες απώλειες στη συνοχή του Συλλόγου αλλά και των γονιών.

Η κοινωνία έκρινε (Τσίπρας) και θα κρίνει (Μαρία). Ο καθείς με το δικό του πολιτικό και ηθικό φορτίο. Ασφαλώς οι εξελίξεις αυτές, έχουν τις συνέπειες στη συνοχή το κίνημα των γονιών και της κοινωνίας για Αλήθεια και Δικαιοσύνη. Μάλιστα σε μια κρίσιμη περίοδο όπου η Δικαιοσύνη καλείται να κρίνει από τον μοιραίο σταθμάρχη μέχρι τον Υπουργό.

Εκ’ των πραγμάτων η δίκη γίνεται αντικείμενο πολιτικής διαμάχης και αναπόφευκτα θα βαραίνει τόσο τις διαδικασίες, όσο και την κρίση των δικαστών. Δηλώσεις στο παραπέντε η δίκη να μεταφερθεί σε άλλη έδρα, χωρίς τη γνώμη των γονιών πέραν από τις ενστάσεις πιστεύω δεν εξυπηρετούν την εξέλιξη της δίκης. Προσδοκώ και πιστεύω ότι μοναδική έγνοια των γονιών είναι η Αλήθεια και η απόδοση Δικαιοσύνης. Υπάρχει χρόνος για τις κάλπες.

Ο Λουκάς Αποστολίδης είναι δικηγόρος, Πρ. Αντιπρόεδρος της Βουλής