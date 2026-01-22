Για πρώτη φορά ο Βλαντίμιρ Πούτιν τοποθετήθηκε δημόσια για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Γροιλανδίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ρωσία δεν θα αντιταχθεί στην προσπάθεια του Τραμπ να την ελέγξει και εκτίμησε την αξία του νησιού σε σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

«Ό,τι συμβαίνει στη Γροιλανδία δεν μας αφορά καθόλου», δήλωσε ο Πούτιν σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας. «Παρεμπιπτόντως, η Δανία πάντοτε αντιμετώπιζε τη Γροιλανδία ως αποικία και ήταν αρκετά σκληρή, αν όχι σκληρότατη, απέναντί της. Αλλά αυτό είναι ένα εντελώς διαφορετικό ζήτημα και δύσκολα ενδιαφέρει πλέον κανέναν», πρόσθεσε.

Η Μόσχα παρακολουθεί με ικανοποίηση την προσπάθεια του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αποκτήσει τη Γροιλανδία, καθώς αυτή έχει διευρύνει το χάσμα μεταξύ Ουάσινγκτον και Ευρώπης. Και αυτό παρότι οι κινήσεις του θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις και για τη Ρωσία, η οποία ήδη διαθέτει ισχυρή παρουσία στην Αρκτική.

Μιλώντας στο Νταβός ο Τραμπ έκανε την Τετάρτη ένα βήμα πίσω από τις απειλές για επιβολή δασμών ως μέσο πίεσης για την απόκτηση της Γροιλανδίας και απέκλεισε τη χρήση βίας. Υποστήριξε ότι υπάρχει πρόοδος προς μια συμφωνία για τον τερματισμό της διαμάχης γύρω από το ημιαυτόνομο δανικό έδαφος, η οποία απειλούσε να προκαλέσει τη βαθύτερη ρήξη στις διατλαντικές σχέσεις εδώ και δεκαετίες.

«Θα το λύσουν μεταξύ τους»

Ο Πούτιν υπενθύμισε ότι η Ρωσία πούλησε το 1867 την Αλάσκα στις Ηνωμένες Πολιτείες έναντι 7,2 εκατομμυρίων δολαρίων και ότι η Δανία πούλησε το 1917 τις Παρθένες Νήσους στην Ουάσινγκτον, δημιουργώντας προηγούμενα για τέτοιου είδους συναλλαγές εδαφών.

Χρησιμοποιώντας την τιμή της Αλάσκας -προσαρμοσμένη στον πληθωρισμό και λαμβάνοντας υπόψη το μεγαλύτερο μέγεθος της Γροιλανδίας και τις μεταβολές στις τιμές του χρυσού- ο Πούτιν δήλωσε ότι η αγορά της Γροιλανδίας από τη Δανία θα μπορούσε να κοστίσει περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια, ποσό που, όπως είπε, θεωρεί ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να αντέξει. «Νομίζω ότι θα το λύσουν μεταξύ τους», είπε ο Πούτιν.

Η οικονομική και στρατιωτική στήριξη της Δανίας προς την Ουκρανία έχει εξοργίσει τη Ρωσία, η οποία μάχεται για να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο τεσσάρων ουκρανικών περιοχών που ισχυρίστηκε ως δικές της το 2022.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών έχει αντιδράσει έντονα στην υπόνοια του Τραμπ ότι η Μόσχα έχει επίσης φιλοδοξίες για τη Γροιλανδία, ωστόσο έχει φροντίσει να μην επικρίνει τον Τραμπ, ο οποίος προσπαθεί να μεσολαβήσει για μια συμφωνία τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε την Τρίτη ότι το τεράστιο, πλούσιο σε πόρους νησί, το οποίο ήδη φιλοξενεί αμερικανική στρατιωτική παρουσία, δεν αποτελεί «φυσικό μέρος» της Δανίας.