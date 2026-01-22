Ανείπωτη τραγωδία στην Ελευσίνα καθώς ένα ζευγάρι ηλικιωμένων εντοπίστηκε νεκρό μαζί με τα σκυλιά του μέσα στο σπίτι του.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες το τραγικό συμβάν σημειώθηκε σε οικία επί της οδού Χαριλάου, όπου οι δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους, πιθανότατα από αναθυμιάσεις γκαζιού.

Αυτή την ώρα, στο σημείο βρίσκεται ισχυρή δύναμη της Αστυνομίας, οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίαςκαθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με το thriassio.gr η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους ειδικούς να εξετάζουν αν η διαρροή προήλθε από κάποια συσκευή θέρμανσης ή άλλο μέσο.