Στις κατηγορίες που εκτόξευσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, απάντησε με αιχμηρό τρόπο ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος κάνοντας λόγο για αναθεωρητική ρωσοφιλία και «ορθόδοξη» χριστεμπορία.

Χτες ο Κυριάκος Βελόπουλος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη συζήτηση επί της πρότασης του πρωθυπουργού για τη σύσταση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «με αντικείμενο τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, στη βάση των σύγχρονων προκλήσεων και των διεθνών εξελίξεων» αναφέρθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως λέγοντας: «Η Ελλάδα αλλάζει ιδιοκτήτη και στην παραγωγή τροφίμων και στην εστίαση. Και δεν είναι μόνον αυτό. H Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης κληρονομεί από πιστούς ακίνητα και στην συνέχεια τα πουλάει σε Βούλγαρους και σε Τούρκους. Πηγαίνετε εσείς να αγοράσετε σπίτι στην Τουρκία. Δεν επιτρέπεται σε Έλληνα να αγοράσει ακίνητο στην Τουρκία και δη κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα».

Σε σημερινή ανακοίνωσή της η Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως διευκρινίζει ότι η πώληση των ακινήτων «της Ιεράς Μονής Μάκρης και της Ενορίας της Αγίας Αναστασίας, σε Ορθοδόξους Χριστιανούς πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως πραγματοποιήθηκαν βάσει του ισχύοντος Κανονισμού εκποιήσεων της Ιεράς Συνόδου και με δημόσιο διαγωνισμό κατά τα ανύποπτα έτη 2017 το πρώτο και 2019 το δεύτερο».

Στην ανακοίνωση της Μητρόπολης εξαπολύονται βέλη και εναντίον του βουλευτή Έβρου της Ελληνικής Λύσης Πάρη Παπαδάκη αλλά και κατά του Κυριάκου Βελόπουλου στους οποίους αποδίδεται προσπάθεια διχασμού της τοπικής κοινωνίας.

«Περί του χαρακτηρισμού της πράξεως αυτής ως «αντεθνικής», ο Μητροπολίτης μας κ. Άνθιμος εκφράζει την λύπη του, διότι δυστυχώς δικαιώθηκε ο φόβος του για τον επιχειρούμενο διχασμό της τοπικής και της ευρύτερης κοινωνίας μας, τόσο από τον βουλευτή μας, του συγκεκριμένου Κόμματος, όσο και από τον πάτρωνα Αρχηγό του. Η μικροκομματική και αναθεωρητική ρωσοφιλία, καθώς και η «ορθόδοξη» χριστεμπορία, ακόμα και όταν εκφράζονται από το βήμα της Βουλής, δεν μπορούν να λασπώσουν την πορεία και την αγωνία του «γέννημα θρέμμα» Μητροπολίτου για τον τόπο μας. Ούτε μπορούν να αμφισβητηθούν από τυχάρπαστα κοσμοθεωρητικά και υβριδικά πολιτικά φαινόμενα, περί των οποίων θα επανέλθουμε συστηματικότερα» τονίζεται στην ανακοίνωση.