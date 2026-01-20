Πλήθος ηθοποιών, φίλων της και ανθρώπων από τους χώρους των τεχνών και της ενημέρωσης βρίσκονται στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών για να αποχαιρετίσουν τη Μέλπω Ζαροκώστα.

Σε κλίμα συγκίνησης, και με μια μεγάλη «αγκαλιά» που σχημάτισαν δεκάδες συνάδελφοί της, φίλοι και συγγενείς πραγματοποιήθηκε η κηδεία της ηθοποιού. Η Άννα Φόνσου, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Μαίρη Ραζή, ο Σπύρος Πώρος, ο Αλέξανδρος Κασσανδρινός, και φυσικά ο γιος της Μιχάλης Παγουλάτος, ήταν μερικοί από τους ανθρώπους που τη συνόδευσαν στην τελευταία της κατοικία.

Ο γιος της, Αλέξανδρος Παγουλάτος, μίλησε συγκινημένος, με θερμά λόγια, για τη μητέρα του: «Ως μητέρα ήτανε υπερβολικά συναισθηματική, μου έδωσε αγάπη μέχρι το όριο του υπερβολικού. Και ακριβώς επειδή ήτανε τόσο προσηλωμένη και ήμουνα ας πούμε τόσο σπουδαίος γι’ αυτή, ο πατέρας μου προσπαθούσε λίγο να κάνει μια μικρή… ανάσχεση του φαινομένου. Γιατί εντάξει, η υπερβολική προστασία δεν είναι ό,τι καλύτερο. Όμως το είχε υπόψη της.

Δηλαδή είχε μία αυτοπαρατήρηση και ρωτούσε πάντα τους ειδικούς και παρότι ας πούμε πόναγε η καρδιά της, της λέγανε πρέπει να τον αφήσεις ελεύθερο, να πάει να παίξει, τέλος πάντων να πέσει…. Και έτσι μεγάλωσα ειδικά στην εφηβεία με αρκετές ελευθερίες, για τις οποίες επέμενε και ο πατέρας μου. Είχαμε μια πολύ καλή σχέση. Ήταν ένας πανέξυπνος άνθρωπος. Εντάξει, σε νεότερη ηλικία, ως νέος εγώ διαφωνούσα σε κάποια πράγματα, μου έδινε συμβουλές οι οποίες οι περισσότερες βγήκανε και όπως είναι φυσικό τις καταλαβαίνουμε όταν ενηλικιωνόμαστε.

Τα τελευταία της χρόνια ήταν δύσκολα, δηλαδή εδώ και πέντε χρόνια πολύ αχνά ξεκίνησε μια φθορά του μυαλού. Η οποία δυστυχώς… η χαριστική βολή ήτανε το καλοκαίρι του ’24, όπου κατέπεσε. Κατέπεσε και μετά από μια φυσική πτώση. Και από τότε έγινε ένας αγώνας».



Εικόνες από το τελευταίο αντίο στην Μέλπω Ζαρόκωστα