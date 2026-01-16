Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψαν την Παρασκευή το μεσημέρι οι υπάλληλοι του Προεδρικού Μεγάρου με την παρουσία του Κωνσταντίνου Τασούλα, καθώς είναι και η πρώτη χρονιά που βρίσκεται στο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε μεταξύ άλλον ότι η πόρτα του γραφείου του είναι ανοιχτή για τον καθένα υπάλληλο ξεχωριστά, εάν έχει οτιδήποτε να του πει.

Ο τυχερός που κέρδισε το φλουρί ήταν ο διευθυντής του Νομικού Γραφείου της Προεδρίας, Κωνσταντίνος Κουσούλης.

Η πίτα ήταν ειδική παραγγελία στον «Βάρσο» της Κηφισιάς. «Κάναμε διεθνή διαγωνισμό για να κερδίσει την πίτα ο Βάρσος;» ρώτησε τον Πρόεδρο αστειευόμενος ένας συνεργάτης του. «Όχι, ήταν απευθείας ανάθεση», απάντησε ο Πρόεδρος, που διακρίνεται για το καυστικό του χιούμορ.

Την ίδια μέρα, πάντως, ο κ. Τασούλας υποδέχθηκε και 33 φοιτητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Οι φοιτητές ήλθαν μαζί με τον καθηγητή τους Χαράλαμπο Τσιλιώτη, συνομιλητή του Προέδρου εδώ και χρόνια.

Μεταξύ των άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε στους φοιτητές για τη σημασία της παραγωγής έργου στην πολιτική σε αντίθεση με τα παχιά λόγια και την επικοινωνία. Και χρησιμοποίησε για άλλη μια φορά το παράδειγμα του Ευάγγελου Αβέρωφ.

«Ο Αβέρωφ έφτιαξε μια Πινακοθήκη στο Μέτσοβο, δηλαδή σε μια κωμόπολη που βρίσκεται στα Ιωάννινα σε υψόμετρο 1200 μέτρων. Κάποιοι σημερινοί πολιτικοί αν βρεθούν σε κωμόπολη στα 1200 μέτρα το μόνο που θα σκεφτούν θα είναι να βγάλουν σέλφι», σχολίασε αιχμηρά.

Οι φοιτητές γέλασαν. Και στο τέλος της συνάντησης τού ζήτησαν μια φωτογραφία διευκρινίζοντας: «Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, δεν θέλουμε σέλφι, αλλά θέλουμε μια φωτογραφία μαζί σας.»

«Βεβαίως να βγάλουμε φωτογραφία μαζί», τους απάντησε. «Να ξέρετε ότι δεν έχω βγάλει ποτέ ούτε ένα σέλφι. Πρέπει να με βάλουν στο βιβλίο Γκίνες γι’ αυτό».

«Ο Αβέρωφ ήταν αυτό που λένε πολλοί doer, δηλαδή πραγματοποιός», είπε σε κάποιο άλλο σημείο της συνάντησής του με τους φοιτητές. «Δεν είναι πιο όμορφη λέξη το πραγματοποιός από το ξερό ντούερ;». Δεν ξέρω αν είναι πιο όμορφη λέξη. Σίγουρα είναι πιο κουλ», είπε αστειευόμενος.