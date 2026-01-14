«Συναγερμό» έχουν σημάνει οι ανατιμήσεις σε τρόφιμα και ενοίκια οι οποίες συνεχίζονται με ακάθεκτο ρυθμό, προκαλώντας ανησυχία σε σχέση με το πώς θα κινηθεί και φέτος ο πληθωρισμός. Τα στοιχεία που δημοσίευσε χθες η ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι υπάρχει ζήτημα στις τιμές των τροφίμων, καθώς ο αντίστοιχος πληθωρισμός κινήθηκε με ρυθμό 3,6% κατά τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν ο μέσος όρος ανήλθε στο 2,6%

Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει «ράλι» στις τιμές της σοκολάτας κατά 20%, των κρεάτων κατά 13,1%, των αεροπορικών εισιτηρίων κατά 11,9%, των φρούτων κατά 10,6% και του πακέτου διακοπών κατά 7,2%.

Ενδεικτικά, σε ένα έτος καταγράφηκαν ανατιμήσεις σε: Ψωμί (2,5%), ‘Αλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής (3,4%), Κρέατα- γενικά (13,1%), Ψάρια νωπά (4%), Γαλακτοκομικά και αυγά (4,4%), Φρούτα (10,6%), Σοκολάτες- προϊόντα σοκολάτας (20%), Προϊόντα ζαχαροπλαστικής (6,9%), Καφέ (20,9%) και Χυμούς φρούτων (5,5%). Επίσης, σε: Ένδυση και υπόδηση (1,8%), Ενοίκια κατοικιών (8,4%), Ηλεκτρισμό (4,1%), Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (11,9%), Πακέτο διακοπών (7,2%), Εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία- κυλικεία (7,4%) και Ασφάλιστρα υγείας (7%).

Ενώ, μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, υπήρξαν ανατιμήσεις, μεταξύ άλλων, σε: Μοσχάρι (1,5%),Ψάρια νωπά (4,4%), Ελαιόλαδο (3,3%), Λαχανικά νωπά (4,6%), Είδη ένδυσης και υπόδησης (0,9%), Ενοίκια κατοικιών (0,9%), Ηλεκτρισμό (0,6%) και Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (9,5%).

Οι προβλέψεις για φέτος

Το βασικό ζήτημα είναι το τι θα γίνει από εδώ και στο εξής.

Οι προβλέψεις για φέτος κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικές είναι διότι ακόμη και οι πιο αισιόδοξες τοποθετούν τον πληθωρισμό πάνω από 2%, ήτοι άνω του ορίου που θέτει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ο πληθωρισμός προβλέπεται να αγγίξει το 2,1% το 2026, να…ανέβει κατά τι στο 2,2% το 2027 και θα επιταχυνθεί εφάπαξ το 2028 στο 2,5%, καθώς η επίδραση του διευρυμένου συστήματος εμπορίας ρύπων θα ενσωματωθεί στην ενεργειακή συνιστώσα του δείκτη. Η κυβέρνηση προβλέπει πληθωρισμό 2,6% φέτος, 2,2% το 2026 και το 2027.

Την ίδια ώρα, ο πληθωρισμός, σύμφωνα με τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και βάσει των προβλέψεων του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, έχει υποχωρήσει σημαντικά την περίοδο 2022–2025. Εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 3% το 2025 και θα μειωθεί περαιτέρω στο 2,2% το 2026, αν και οι πιέσεις παραμένουν έντονες στον τομέα των υπηρεσιών, ιδιαίτερα στον τουρισμό.

Τι έδειξαν τα στοιχεία της Eurostat

Πάντως και τα στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η Eurostat είναι αρκούντως ανησυχητικά. Ειδικότερα, στο 2,9% διαμορφώθηκε ο εναρμονισμένος ετήσιος πληθωρισμός στη χώρα μας τον Δεκέμβριο από 2,8% που ήταν το Νοέμβριο. Συνεπώς, η Ελλάδα…ξαναανοίγει την ψαλίδα με την ευρωζώνη σε ό,τι αφορά την ακρίβεια.

Μετά από 13 συνεχόμενους μήνες… πτήσεων του ελληνικού πληθωρισμού πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, η εικόνα αντιστράφηκε κατά το δίμηνο Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2025, αλλά δυστυχώς επανήλθε στις…εργοστασιακές ρυθμίσεις κατά τον Νοέμβριο αλλά και τον Δεκέμβριο του 2025.

Τι συνέβη όμως κατά τον Δεκέμβριο; Όπως δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat, επιτάχυνση κατέγραψε ο ρυθμός αύξησης των τιμών στα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένου του αλκοόλ και του καπνού που διαμορφώθηκε τον τελευταίο μήνα του 2025 στο 3,5% από 2,7% που ήταν το Νοέμβριο.

Ο πληθωρισμός υπηρεσιών διαμορφώθηκε στο 4,5% από 4,7% το Νοέμβριο, ενώ πτώση 1% σημειώθηκε σε ετήσια βάση στην ενέργεια, ενώ το Νοέμβριο οι τιμές είχαν αυξηθεί κατά 0,3%. Οι τιμές των μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών ήταν στο -0,1% τον Δεκέμβριο από -0,4% το Νοέμβριο.

Ο δομικός ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός (δε συμπεριλαμβάνει τις ευμετάβολες τιμές τροφίμων και ενέργειας) παραμένει σταθερός τον Δεκέμβριο σε σχέση με το Νοέμβριο στο 3,2%.

Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2% τον Δεκέμβριο από 2,1% που ήταν το Νοέμβριο. Οι υψηλότερες αυξήσεις τιμών καταγράφονται στις υπηρεσίες (3,4% έναντι 3,5% το Νοέμβριο), στα τρόφιμα, καπνό και αλκοόλ (2,6% από 2,4%) και στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,4% έναντι 0,5%), ενώ οι τιμές της ενέργειας υποχώρησαν κατά -1,9% σε ετήσια βάση από πτώση 0,5% που είχαν καταγραφεί το Νοέμβριο.

ΠΗΓΗ: ot.gr