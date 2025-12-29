Η Δήμητρα Κρουστάλλη, διευθύντρια σύνταξης στο «ΒΗΜΑ», περιγράφει και αναλύει στον Γιάννη Θ. Διαμαντή τα πολιτικά γεγονότα που μας απασχόλησαν περισσότερο το 2025. Από τις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις για τα Τέμπη κα τον χειρισμό της κυβέρνησης στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέχρι το πολυσυζητημένο «comeback» του Αλέξη Τσίπρα.

0:56 Τα σενάρια ύπαρξης εύφλεκτων υλικών στην εμπορική αμαξοστοιχία που ενεπλάκη στο δυστύχημα των Τεμπών.

Τα σενάρια ύπαρξης εύφλεκτων υλικών στην εμπορική αμαξοστοιχία που ενεπλάκη στο δυστύχημα των Τεμπών. 3:10 Οι μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις για τα Τέμπη.

Οι μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις για τα Τέμπη. 4:19 Ο ανορθόδοξος τρόπος διεξαγωγής των Εξεταστικών Επιτροπών, τόσο για τα Τέμπη όσο και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ανορθόδοξος τρόπος διεξαγωγής των Εξεταστικών Επιτροπών, τόσο για τα Τέμπη όσο και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 8:46 Πόσο δυσκολεύουν την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας όσα έγιναν το 2025.

Πόσο δυσκολεύουν την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας όσα έγιναν το 2025. 10:16 Η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και η τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και η τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. 12:52 Το ενδεχόμενο ίδρυσης πολιτικού κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού.

Το ενδεχόμενο ίδρυσης πολιτικού κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού. 14:40 Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας και η εμπλοκή των υπόλοιπων κομμάτων.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας και η εμπλοκή των υπόλοιπων κομμάτων. 19:05 Πώς ήταν το 2025 για τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.

Πώς ήταν το 2025 για τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. 21:29 Οι αντιδράσεις των παλιών στελεχών της ΝΔ στην πολιτική του πρωθυπουργού και ο ρόλος του Αντώνη Σαμαρά.

Οι αντιδράσεις των παλιών στελεχών της ΝΔ στην πολιτική του πρωθυπουργού και ο ρόλος του Αντώνη Σαμαρά. 22:57 Τα σενάρια διεκδίκησης της ηγεσίας της ΝΔ από τον Νίκο Δένδια.

Τα σενάρια διεκδίκησης της ηγεσίας της ΝΔ από τον Νίκο Δένδια. 24:50 Η πολιτική επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και τα επόμενα βήματά του.

