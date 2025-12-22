Στο 2,1% θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας τόσο το 2026, όσο και το 2027, για να υποχωρήσει οριακά στο 2% το 2028.

Με τον τρόπο αυτό, θα συνεχίσει να υπερβαίνει το μέσο προβλεπόμενο ρυθμό ανάπτυξης της ευρωζώνης και θα παραμείνει σε τροχιά πραγματικής σύγκλισης των εισοδημάτων.

Επιπλέον, η κεντρική τράπεζα αναμένει υποχώρηση του πληθωρισμού λίγο πάνω από τη ζώνη του 2% από τη νέα χρονιά.

Οι προβλέψεις αυτές στην ενδιάμεση έκθεση 2025 για τη Νομισματική Πολιτική, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων και στο Υπουργικό Συμβούλιο τη Δευτέρα, ο διοικητής της Τράπεζας της ΕΛλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

Σύμφωνα με αυτήν, κυριότερη συνιστώσα της μεγέθυνσης τα επόμενα χρόνια προβλέπεται να είναι η κατανάλωση, ενώ οι επενδύσεις και οι εξαγωγές θα συνεχίσουν να συμβάλλουν θετικά.

Βραχυχρόνια, οι επενδύσεις προβλέπεται να υποστηριχθούν από τους υπόλοιπους προς διάθεση πόρους του RRF, καθώς μόνο το 1/3 αυτών έχει έως τώρα διοχετευθεί στην πραγματική οικονομία.

Έτσι, σύμφωνα με την ΤτΕ, οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα αυξηθούν με υψηλό ρυθμό 7,3% το 2025-26, ενώ με το πέρας της περιόδου εφαρμογής του ευρωπαϊκού μέσου ανάκαμψης NextGenerationEU ο ρυθμός αύξησής τους θα μετριαστεί το 2027-28.

Η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό

Από την άλλη, επισημαίνεται στην ίδια έκθεση, πως η συμβολή του εξωτερικού τομέα συνολικά στο ΑΕΠ θα είναι το προσεχές διάστημα ελαφρώς αρνητική, εξαιτίας της έντονης επενδυτικής δραστηριότητας, που θα προκαλέσει ταχεία αύξηση των εισαγωγών, αλλά και του υψηλού εισαγωγικού περιεχομένου της εγχώριας κατανάλωσης και των εξαγωγών αγαθών.

Ο πληθωρισμός βάσει του ΕνΔΤΚ θα συνεχίσει να αποκλιμακώνεται εντός της περιόδου πρόβλεψης.

Το 2025 αναμένεται να παραμείνει υψηλός σε 2,8%, αντανακλώντας την επιμονή του πληθωρισμού των υπηρεσιών – λόγω κυρίως των αυξήσεων στις αμοιβές εργασίας και στα ενοίκια, των πιέσεων από την υψηλή τουριστική ζήτηση και των αυξημένων έμμεσων φόρων στην εστίαση και στη διαμονή – καθώς και τον πληθωρισμό των μη επεξεργασμένων ειδών διατροφής.

Ο πληθωρισμός προβλέπεται ότι θα υποχωρήσει αισθητά στο 2,1% το 2026, θα παραμείνει ουσιαστικά αμετάβλητος (2,2%) το 2027, ενώ το 2028 εκτιμάται μια εφάπαξ επιτάχυνσή του στο 2,5%, καθώς η επίδραση του διευρυμένου συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων θα ενσωματωθεί στην ενεργειακή συνιστώσα του ΕνΔΤΚ.

ΠΗΓΗ: ot.gr